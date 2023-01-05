Vợ đi vắng, buổi tối tôi rủ thằng bạn thân ngủ lại, giữa đêm dưới ánh sáng lờ mờ thấy cậu bạn trên tay cầm chiếc váy ngủ của vợ rồi 'làm chuyện này', tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi

Tâm sự 05/01/2023 15:57

Tôi cảm thấy rất lạ lùng, lúc ấy vừa tò mò lại như có linh tính mách bảo nên quyết im lặng dõi theo Học chứ không lên tiếng đánh động cậu ta. Khi ánh mắt quen với bóng tối, tôi giật mình nhận ra món đồ trên tay Học chính là chiếc váy ngủ của vợ!

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay tròn 8 tháng. Chúng tôi vẫn chưa mua được nhà, mức lương hai vợ chồng đều không cao lắm, chẳng biết bao giờ mới gom góp đủ tiền để tậu một tổ ấm xinh xắn.

Mấy hôm trước vợ tôi đi công tác 3 ngày. Tôi ở nhà rảnh rỗi, buổi tối gọi điện cho cậu bạn thân tên Học, rủ cậu ta đi nhậu cho vui. Học biết vợ tôi vắng nhà liền đề nghị mua đồ nhắm đến nhậu cho thoải mái. Tôi vui vẻ đồng ý. Hai đứa vừa nhậu vừa trò chuyện. Đánh bay chỗ mồi nhậu và chai rượu Học mang đến thì cũng đã muộn mà chúng tôi ngà ngà say cả rồi. Tôi và Học bảo nhau đi ngủ. Nhà thuê nhỏ chỉ có một phòng ngủ, tôi cùng Học ngủ chung trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Vợ đi vắng, buổi tối tôi rủ thằng bạn thân ngủ lại, giữa đêm dưới ánh sáng lờ mờ thấy cậu bạn trên tay cầm chiếc váy ngủ của vợ rồi 'làm chuyện này', tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi - Ảnh 1
Hai đứa vừa nhậu vừa trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Buồn ngủ quá, tôi lập tức chìm vào giấc mộng. Không biết ngủ được bao lâu tỉnh lại, tôi giật mình khi thấy Học đứng bên giường nhưng quay lưng về phía mình.

Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt vào, tôi thấy Học đang cầm một thứ gì đó trên tay. Tôi cảm thấy rất lạ lùng, lúc ấy vừa tò mò lại như có linh tính mách bảo nên quyết im lặng dõi theo Học chứ không lên tiếng đánh động cậu ta. Khi ánh mắt quen với bóng tối, tôi giật mình nhận ra món đồ trên tay Học chính là chiếc váy ngủ của vợ!

Học cầm trên tay đưa lên mũi ngửi rồi áp vào má vào mặt đầy yêu thương trìu mến, tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi. Tôi nhớ trước khi Học đến, biết cậu ta sẽ ngủ lại nên đã dọn dẹp đồ của vợ cất hết vào tủ. Rõ ràng Học nhân lúc tôi ngủ đã mở tủ quần áo lấy đồ vật riêng tư của vợ tôi ra. 

Học không phải là một kẻ biến thái, tôi có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì với vẻ ngoài và công việc của Học, cậu ta có thể dễ dàng lấy lòng được bất kì người phụ nữ nào mà cậu ta thích. Thực tế là hiện tại vây quanh Học cũng không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm.

Vậy nên chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho hành động của Học, đó chính là cậu ta thích vợ tôi. Tuy nhiên đó là vợ của bạn thân, Học đành im lặng che giấu tình cảm của mình. Tôi nhớ lại tất cả lời nói cử chỉ và thái độ của Học. Cậu ta rất hiếm khi chủ động hỏi về vợ tôi nhưng mỗi khi tôi kể về cô ấy thì Học đều chăm chú lắng nghe với một thái độ rất dịu dàng, trìu mến.

Vợ đi vắng, buổi tối tôi rủ thằng bạn thân ngủ lại, giữa đêm dưới ánh sáng lờ mờ thấy cậu bạn trên tay cầm chiếc váy ngủ của vợ rồi 'làm chuyện này', tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi - Ảnh 2
Tôi im lặng quan sát Học, còn cậu ta thì cầm cái váy ngủ ấy rất lâu, sau mới đầy tiếc nuối cất vào tủ rồi lên giường nằm cạnh tôi - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ được ngủ trong căn phòng có nhiều dấu vết của người phụ nữ mình thích, Học đã không làm chủ được bản thân. Tôi im lặng quan sát Học, còn cậu ta thì cầm cái váy ngủ ấy rất lâu, sau mới đầy tiếc nuối cất vào tủ rồi lên giường nằm cạnh tôi.

Tôi không vạch trần Học ngay lúc ấy vì quá sốc, không biết phải đối diện với sự thật đấy ra sao. Hơn nữa nhìn vào thái độ của Học thì biết cậu ta vào vợ tôi không có chuyện gì, tất cả chỉ là đơn phương từ phía Học mà thôi.

Sáng hôm sau, Học tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Có nên tuyệt giao không chơi với Học nữa để bảo vệ gia đình? Thật sự tôi rất lo lắng vì Học hơn tôi về mọi mặt. Giờ vợ chưa biết gì, nếu biết có người đàn ông hơn hẳn chồng thích mình, liệu cô ấy có bị lung lay?

Vợ bầu thường xuyên biến mất vào đêm muộn, vội vàng lật chăn đi tìm thì nghe tiếng khóc thút thít bên trong 1 căn phòng, qua khe cửa tôi xót xa nhìn cảnh tượng trước mắt

Vợ bầu thường xuyên biến mất vào đêm muộn, vội vàng lật chăn đi tìm thì nghe tiếng khóc thút thít bên trong 1 căn phòng, qua khe cửa tôi xót xa nhìn cảnh tượng trước mắt

Đã vài lần tôi tỉnh dậy lúc đêm muộn và không thấy vợ đâu. Nhưng cả ngày đi làm mệt nên tôi cũng ngủ lại luôn, với suy nghĩ phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên đi vệ sinh.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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