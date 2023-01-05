Tân hôn để lại 200 triệu cho vợ rồi bỏ trốn cùng người khác, 1 năm sau trở về để ly hôn, đêm đó vợ kéo tôi vào phòng rồi nói điều này khiến tôi vỡ òa khóc nghẹn

Đương nhiên tôi không nghe lời bố mẹ, tranh luận rất gay gắt, cuối cùng bố tuyên từ mặt thì tôi mới chấp nhận chia tay Hằng để đi xem mắt đối tượng ông bà sắp xếp. Người đó là Lam. Ngoài mặt tôi tỏ vẻ hợp tác nhưng lại lén lút lên kế hoạch khác. Đến khi mọi người mất cảnh giác, tôi sẽ bất ngờ hành động. Đám cưới xong xuôi, đêm ấy tôi để lại cho Lam thẻ ngân hàng có 200 triệu coi như đền bù, rồi bỏ trốn với Hằng đến một nơi không ai biết xây dựng cuộc sống mới.

Cách đây hơn 1 năm, bố mẹ tôi kiên quyết bắt con trai chia tay bạn gái để cưới mà người mà ông bà ưng ý. Trước đó họ vốn phản đối tôi yêu Hằng, chê cô ấy không có phẩm chất làm vợ, gia đình phức tạp toàn thành phần bất hảo. Còn chê cô ấy không có công việc ổn định, nói chung chỉ là gánh nặng cho tôi mà thôi. Bây giờ yêu đương toàn màu hồng, sau này kết hôn bước và thực tế tôi mới hối hận.

Có một người phụ nữ trẻ với nụ cười dịu dàng xinh xắn đang bóp tay chân cho mẹ tôi. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và hòa hợp. Tôi đang tự hỏi người phụ nữ đó là ai thì giật mình bừng tỉnh khi nhớ ra người vợ trên danh nghĩa của mình. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã bỏ về nhà đẻ rồi, bởi vậy mới luống cuống không nhận ra.

Tôi chỉ để lại một lá thư bảo đừng ai tìm tôi, sau một năm tôi sẽ trở về ly hôn để giải thoát cho vợ. Biết bố mẹ rất căm tức phẫn nộ, tôi chặn hết liên lạc với mọi người. Đúng 1 năm sau tôi trở về. Nhìn lại căn nhà quen thuộc mà lòng tôi bồi hồi xúc động. Mở cửa vào nhà, tôi nghe được tiếng nói chuyện thủ thỉ trong phòng mẹ. Hít sâu một hơi lấy dũng khí, tôi đẩy cửa bước vào rồi ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng bên trong.

Tôi chỉ để lại một lá thư bảo đừng ai tìm tôi, sau một năm tôi sẽ trở về ly hôn để giải thoát cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi mới biết một năm qua cô ấy vẫn ở lại chăm sóc bố mẹ chồng, dù tôi đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Lam bảo ông bà đối xử với cô ấy rất tốt, anh trai Lam lại mới lấy vợ nên cô ấy không muốn dọn về sống. Thời gian qua cô ấy sống chung với bố mẹ tôi rất hòa hợp, ông bà coi Lam như con gái.

Lúc này thật sự tôi mới có thời gian và tâm trí để nhìn nhận kỹ lại người phụ nữ mình lấy làm vợ. Lam không xinh đẹp rực rỡ như Hằng nhưng ở cô ấy vẫn có nét quyến rũ và dịu dàng khó cưỡng. Nhìn nụ cười và ánh mắt của Lam, tôi thấy bình yên và an tâm lạ lùng.

Một năm qua sống với Hằng, chúng tôi tiêu hết sạch số tiền tiết kiệm của tôi. Sau đó Hằng ở nhà ăn chơi, còn tôi tìm đủ mọi công việc kiếm tiền nuôi cô ấy. Ở chung mới biết Hằng thật sự đúng như những gì bố tôi nói, nông cạn hời hợt và thiếu trách nhiệm, thiếu ý chí vươn lên, phù phiếm thích sự hào nhoáng. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, cuối cùng thì đi đến quyết định chia tay.

êm đó tôi định sang phòng khách ngủ thì Lam kéo vào phòng rồi ôm chầm lấy tôi - Ảnh minh họa: Internet

Dù Lam đang là vợ mình nhưng tôi ngại ngùng và hổ thẹn không có tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì từ cô ấy. Đêm đó tôi định sang phòng khách ngủ thì Lam chợt hỏi có muốn vào ngủ cùng cô ấy không. Bất ngờ đến đờ đẫn, khi tôi bừng tỉnh lại thì Lam đã kéo vào phòng rồi ôm chầm lấy tôi:

- Nếu anh muốn bắt đầu lại mọi thứ, em sẽ bỏ qua chuyện trước đây. Lúc trước mình lấy nhau qua mai mối, tình cảm chưa sâu đậm nên em cũng không khổ sở nhiều. Em rất quý bố mẹ anh, cũng tin là anh đã nhìn nhận ra nhiều thứ…

Hạnh phúc vỡ òa trong lòng tôi. Tôi chẳng đắn đo gì nữa, bế bổng cô vợ của mình lên giường, đêm đó chúng tôi mới lần đầu tiên thuộc về nhau. Nhìn vợ ngủ say trong vòng tay mình mà tôi vẫn bồi hồi không ngủ nổi, mắt đỏ hoe vì cảm kích và biết ơn.

Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới, kiếp này mới may mắn đến mức này, dù làm ra chuyện tày đình nhưng Lam vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón chờ tôi trở về, cho cơ hội chuộc lỗi. Tôi tự nhủ với lòng sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô ấy…