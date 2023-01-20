Định nhắc chồng đi ngủ sớm, tôi 'giật bắn mình' khi nghe lời tâm sự của anh ấy với bạn thân

Tâm sự 20/01/2023 14:50

4 năm nay, chồng không còn mặn mà với vợ nữa. Tôi không dám đòi hỏi hay tâm sự với ai, chỉ giữ kín bí mật trong lòng.

Ngày hôm kia, chồng tôi mời bạn thân về nhà nhậu, hai người uống khá nhiều và nói chuyện rất muộn. Mẹ con tôi ngủ được một giấc rồi mà hai người vẫn còn ngồi tâm sự với nhau.

Tôi định xuống nhà nhắc nhở chồng đi nghỉ thì câu nói của anh ấy khiến tôi dừng bước. Chồng bảo nhiều năm nay, công việc ở công ty căng thẳng nên không còn mặn mà chuyện chăn gối nữa. Nhiều lúc muốn nói với vợ nhưng không sao mở miệng được.

Biết bản thân có lỗi với vợ nên làm được bao nhiêu tiền chồng đưa hết cho tôi, bản thân chỉ giữ vài triệu để chi tiêu. Tôi muốn làm gì anh ấy cũng không ngăn cấm, miễn sao vợ cảm thấy vui vẻ là được.

Định nhắc chồng đi ngủ sớm, tôi 'giật bắn mình' khi nghe lời tâm sự của anh ấy với bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói nỗi lo lớn nhất trong lòng anh ấy bây giờ sợ vợ không chịu nổi sự lạnh nhạt, lại bỏ rơi 3 bố con lúc nào không hay. Có lẽ rượu vào lời ra, những lời nói trong lúc chồng say đã khiến tôi hiểu hơn về nỗi sợ của anh ấy bao lâu nay. Nhìn chồng gạt nước mắt mà tim tôi đau nhói.

Vì muốn vợ con có cuộc sống đầy đủ, chồng đã cố gắng làm việc hết sức. Thế mà từ trước đến nay, tôi lại luôn trách chồng không còn yêu thương vợ con nữa.

Tôi rất thương chồng mà không biết phải nói sao để động viên anh ấy nữa mọi người ạ?

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