Đi sửa máy giặt cho khách, tôi chao đảo, suýt trượt chân ở cầu thang khi nhìn thấy vợ mình đang làm việc này cho người ta

Nghe láng máng hình như người giúp việc nấu ăn không hợp khẩu vị của bà ấy nên bị chỉnh đốn. Vì khoảng cách xa nên tôi không nghe được lời thanh minh của chị giúp việc.

Công việc của tôi là thợ sửa chữa điện tử điện lạnh, còn vợ tôi là nhân viên kế toán. Thu nhập của tôi chỉ đủ dùng cho bản thân, còn mọi chi tiêu trong gia đình đều do vợ lo toan hết. Tôi rất hãnh diện với bạn bè về người vợ đảm đang và tài năng của mình. Ngày hôm qua, có khách hàng gọi tôi đến nhà sửa máy giặt. Khi đang cặm cụi sửa đồ, tôi nghe thấy tiếng quát the thé của một bà chủ lớn tuổi (chắc là mẹ chồng của chị khách hàng đã gọi tôi) mắng mỏ người làm rất gay gắt.

Nghe láng máng hình như người giúp việc nấu ăn không hợp khẩu vị của bà ấy nên bị chỉnh đốn. Vì khoảng cách xa nên tôi không nghe được lời thanh minh của chị giúp việc. Khi đã sửa xong máy giặt, tôi nhận tiền và cảm ơn. Khi ra đến phòng khách, tôi giật mình hoảng hốt khi thấy vợ đang cặm cụi lau nhà người ta. Vợ chồng "đứng hình" nhìn nhau, không ai nói được câu nào. Khi bình tĩnh lại tôi tức giận hỏi: "Tại sao em lại làm công việc này?". Vợ bảo chuyện dài lắm, về nhà sẽ giải thích sau. Rồi cô ấy đẩy tôi đi về trước, đừng nói nữa, sợ bị người ta biết được không hay. Rời khỏi ngôi nhà giàu sang đó, cả buổi tôi không còn tâm trí nào làm việc, chỉ mong vợ về cho một câu trả lời.

Ảnh minh họa: Internet Đúng giờ tan tầm, vợ về nhưng hôm nay không mặc váy ngắn như mọi ngày làm công sở nữa mà mặc bộ đồ đúng kiểu người làm công việc nội trợ. Vợ bảo công ty gặp khó khăn, thu hẹp sản xuất nên cô ấy bị sa thải. Suốt 2 tuần tìm kiếm việc mới không được nên cô ấy đành phải đi làm người giúp việc theo giờ cho mấy căn hộ. Không muốn chồng phát hiện ra nên hằng ngày vẫn đánh son phấn mặc váy nhưng khi đến nhà người ta thì thay bộ đồ khác. Tôi yêu cầu vợ nghỉ làm vì công việc đó không phù hợp với người học thức cao như cô ấy. Và nếu để bạn bè anh em biết được thì họ sẽ nghĩ gì về gia đình mình? Vợ bảo làm ở đó không bị áp lực, đầu óc thoải mái, lương cao hơn, làm mới nửa tháng đã lên 2kg, vì vậy cô ấy không chịu từ bỏ công việc. Tôi thật đau đầu với suy nghĩ thiển cận không có chí tiến thủ của vợ. Không biết tôi phải khuyên bảo cô ấy thế nào để từ bỏ công việc này đây?

Mặt vợ biến sắc khi ra mở cửa, tôi âm thầm điều tra thì điếng người khi phát hiện sự thật động trời đằng sau Từ khi con gái của tôi chào đời thì tôi đã nghe nhiều người nói con bé chẳng có mấy phần giống tôi. Họ nói con gái tôi có làn da ngăm, trong khi vợ chồng tôi đều da dẻ trắng trẻo. Khuôn mặt của con bé cũng chẳng có mấy nét giống tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-sua-may-giat-cho-khach-toi-chao-dao-suyt-truot-chan-o-cau-thang-khi-nhin-thay-vo-minh-dang-lam-viec-nay-cho-nguoi-ta-620144.html