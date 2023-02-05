Đi làm xa trở về, đêm đầu tiên vợ chồng quấn quýt đến tận nửa đêm, sáng ra vô tình thấy một vật dưới gầm giường đầy bụi khiến tôi ngất lịm

Đám cưới, tôi xin nghỉ được một tháng về chuẩn bị. Công việc của tôi đang kiếm tiền đều đặn nên tôi định bụng khoảng hai năm nữa mới về hẳn. Lúc đó đã có số vốn đáng kể, muốn làm gì cũng dễ. Vợ hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đó của tôi.

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối, lúc quen nhau thì tôi đang đi làm ăn xa, do đó số lần gặp gỡ giữa hai người rất ít. Gần 1 năm yêu xa, chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Tuy nhiên điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến cảm tình chúng tôi dành cho nhau.

Thoắt cái mà đã một năm trôi qua. Tôi nhẩm tính thêm một năm nữa là cũng gần đủ tiền mua căn nhà nhỏ xinh. Rồi vợ chồng tôi sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh, cả gia đình quây quần bên nhau.

Thương vợ nên tôi không đành lòng để cô ấy ở nhà một mình với bố mẹ chồng, sợ vợ tủi thân. Chúng tôi thuê nhà làm một tổ ấm nho nhỏ, sau này tôi đi làm xa thì cô ấy ở một mình cho tự do thoải mái. Vì nhớ vợ nên tôi luôn cố gắng khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng thì về với vợ một lần. Hai đứa quấn quýt vài ngày rồi lại chia tay trong bịn rịn.

Hôm vừa rồi là sinh nhật vợ nên tôi xin nghỉ hẳn một tuần về với cô ấy. Đêm đầu tiên đoàn tụ, hai đứa quấn chặt lấy nhau đến tận nửa đêm mới ngủ. Vợ chồng gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều nên chúng tôi lúc nào cũng mong nhớ và khao khát nhau.

Gần sáng dậy vào toilet, chẳng may làm rơi món đồ lăn vào gầm giường. Tôi bật đèn pin điện thoại, cúi xuống soi tìm. Gầm giường đầy bụi bẩn, dường như lâu rồi không được quét dọn. Món đồ hình tròn lăn vào khá xa, tôi phải chui vào mới với tới. Tìm được món đồ mình cần, đồng thời tôi cũng tìm thấy một tờ giấy trong gầm giường đã bám đầy bụi bặm. Trong lúc vô tình hình như nó bị bay xuống gầm giường mà vợ tôi không phát hiện ra.

Để rồi nhìn rõ nội dung của tờ giấy đó thì tôi không khỏi chết lặng. Đó chính là một tờ phiếu siêu âm thai 5 tuần, tên người siêu âm chính là vợ tôi, thời điểm cách đây 4 tháng!

Vợ tôi mang thai nhưng không hề thông báo cho chồng biết! Cho đến hiện tại bụng cô ấy không có dấu hiệu gì chứng tỏ cái thai đã không còn, chẳng biết vì nguyên cớ gì.

Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, gọi vợ dậy và đưa ra phiếu siêu âm hỏi cô ấy rốt cuộc chuyện là thế nào. Vợ vừa nhìn thấy tờ giấy thì mặt tái mét không còn giọt máu. Im lặng một lát, cô ấy mới nói khi ấy mang thai nhưng sau đó đi siêu âm thì không có tim thai. Vợ sợ tôi buồn nên không muốn nói với tôi sự thật đó.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do sợ tôi buồn nghe có phần “tiểu thuyết” quá, nếu đó là con tôi thì cô ấy phải chia sẻ với tôi mọi chuyện chứ? Ngay lập tức, tôi kiểm tra lại các mốc thời gian mình về nhà. Và tôi phát hiện ra ngày tháng trên phiếu siêu âm thai chỉ sau ngày tôi về đúng một tuần. Chồng vừa về một tuần, rõ ràng cô ấy không thể mang thai 5 tuần được. Lần trước nữa tôi về thì cách mốc thời gian đó tận 2 tháng cơ mà!

Trước bằng chứng không thể chối cãi, vợ tôi đành phải thừa nhận cô ấy trót dại với người yêu cũ. Cũng vì tôi thường xuyên xa nhà, cô ấy cô đơn vắng vẻ nên có liên lạc qua lại với người cũ tâm sự cho đỡ buồn. Tâm sự thế nào mà đến mức kéo nhau lên giường. Về chuyện cái thai, quả thực là không có tim thai nên cô ấy bắt buộc phải bỏ chứ không phải cô ấy nhẫn tâm bỏ thai để tiếp tục cuộc hôn nhân với tôi.

Vợ hết lòng xin tôi tha thứ nhưng tôi vẫn chưa cho cô ấy câu trả lời. Đúng là tôi không tốt khi xa nhà, để cô ấy lẻ loi một mình. Thế nhưng cuộc sống sau này còn nhiều trắc trở sóng gió, chỉ vì chút khó khăn đó mà vợ đã phản bội tôi thì liệu tôi có thể hy vọng vào cô ấy hay không?