Đêm trước ngày ra tòa, chồng gõ cửa xin ‘nốt lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 1 tháng sau tôi bẽ bàng vì nhận được kết quả, ấm ức mà không tài nào ngủ nổi

Tâm sự 28/01/2023 04:29

Tôi hốt hoảng khi chồng đứng bên ngoài, lời khẩn cầu van xin khiến tôi rung động. Đúng ra tôi đã quá ảo tưởng vì điều ấy nên đã chiều lòng.

Tôi và chồng ly hôn do anh ta ngoại tình. Tôi có ý muốn tha thứ cho chồng song với yêu cầu anh ta phải cắt đứt hoàn toàn với người tình. Tất nhiên rồi, chẳng ai là người muốn chịu kiếp chồng chung cả. Chồng tôi ngoài miệng đồng ý nhưng sau lưng thì vẫn lén lút qua lại với cô ả kia. Tôi làm căng thì anh ta thẳng thừng bảo không muốn bỏ ai cả, mong tôi chấp nhận.

Tôi quá uất ức và đau khổ nên quyết định viết đơn ly hôn. Chồng tôi nhìn lá đơn cũng chỉ bảo rằng, nếu tôi đã quyết định thì sau này đừng hối hận, chứ anh ấy không muốn bỏ vợ bỏ con. Tôi cười chua xót, không muốn bỏ gia đình nhưng cũng chẳng muốn chia tay bồ, đến mức vợ đòi ly hôn rồi mà vẫn e ngại thì biết gia đình với anh ta không quan trọng hơn cô bồ kia rồi!

Đêm trước ngày ra tòa, chồng gõ cửa xin ‘nốt lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 1 tháng sau tôi bẽ bàng vì nhận được kết quả, ấm ức mà không tài nào ngủ nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế là chúng tôi quyết định ra tòa chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Vì tôi chưa tìm được chỗ ở nên sau khi nộp đơn, tôi và chồng vẫn sống chung nhà. Vào cái đêm trước ngày ra tòa, tôi thức trắng không ngủ được. Nghĩ mà buồn và xót xa vô cùng. Người đàn ông tôi từng yêu thương, tin tưởng, cuối cùng lại phản bội tôi một cách phũ phàng. Cuộc hôn nhân tôi từng đặt bao kỳ vọng, cuối cùng lại tan vỡ. Rồi sau này tôi sẽ sống thế nào, con tôi phải làm sao khi không có được 1 gia đình đủ đầy như chúng bạn?

Nửa đêm cửa phòng tôi bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là chồng. Rồi anh bảo, đêm nay đã là đêm cuối chúng tôi còn ở cạnh nhau, hãy cho anh ấy 1 đêm cuối cùng được làm chồng tôi. Trước thời khắc chia ly, thực sự trong lòng mỗi người luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc và cũng yếu ớt vô cùng. Chính vì thế tôi đã gật đầu đồng ý với đề nghị đó của chồng, quên mất rằng chính anh ta là kẻ ngoại tình, không còn cần tôi nữa.

Một đêm mặn nồng khó quên làm trong lòng tôi nhen nhóm ý nghĩ, rằng sáng hôm sau tỉnh dậy chồng sẽ xin lỗi, mong chúng tôi đừng ly hôn nữa. Nhưng tôi đã ảo tưởng. Chồng vẫn đến tòa án như thường lệ và chúng tôi nhận phán quyết chính thức ly hôn.

Một tháng sau, tôi rụng rời nhìn chiếc que thử thai 2 vạch trong tay. Tôi đã mang thai đứa con của chồng cũ. Tôi hoảng loạn gọi điện cho anh ta, thông báo sự việc. Tôi đã nghĩ, nếu chồng cũ xin quay lại thì tôi sẽ vì con mà bỏ qua hết chuyện quá khứ. Đứa bé tôi đang mang trong bụng là con của chúng tôi cơ mà, tôi cũng không tin anh ta có thể làm ngơ!

Đêm trước ngày ra tòa, chồng gõ cửa xin ‘nốt lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 1 tháng sau tôi bẽ bàng vì nhận được kết quả, ấm ức mà không tài nào ngủ nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng lại 1 lần nữa tôi rơi vào ảo tưởng đầy cay đắng. Chồng cũ nghe xong thì thản nhiên đáp: “Thế à? Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi mà nhỉ? Thế này nhé, nếu em giữ lại thì em tự nuôi chứ anh không chu cấp đâu, anh chỉ chu cấp cho đứa lớn thôi. Đứa bé này cho dù nó là của anh đi chăng nữa thì nó nằm ngoài hôn nhân rồi mà. Còn anh khuyên em, tốt nhất nên bỏ nó đi. Tốt cho em, sau này đi bước nữa cũng dễ dàng hơn. Anh cũng đang có kế hoạch tái hôn rồi”.

Tôi khóc lặng không biết phải làm thế nào. Một khi người ta đã không muốn có trách nhiệm thì tôi cũng chẳng thể ép buộc được anh ta. Hơn nữa anh ta còn chuẩn bị cưới vợ mới, hẳn là cô người tình khi trước. Có lẽ anh ta muốn ly hôn tôi để cưới cô ta lắm nhưng không muốn là người mang tiếng ngoại tình ruồng rẫy vợ con nên cố tình đợi tôi chủ động ly hôn.

Có trách thì cũng trách tôi ngu dại, ảo tưởng và hy vọng vào gã đàn ông bội bạc. Đêm cuối trước ngày ra tòa còn yếu lòng để rồi bây giờ tôi phải rơi vào cảnh ngộ tréo ngoe tới mức này.

Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Bỏ đứa bé đi thì không đành lòng vì nó cũng là con của tôi. Mà cố gắng sinh nó ra thì tôi sợ bản thân không nuôi nổi 2 đứa con.

Bước vào phòng chứng kiến cảnh tượng đổ nát, tôi nóng mặt khi thấy hành động của bạn gái, càng sốc hơn với lời nói đáng sợ của em

Bước vào phòng chứng kiến cảnh tượng đổ nát, tôi nóng mặt khi thấy hành động của bạn gái, càng sốc hơn với lời nói đáng sợ của em

Tôi sốc quá khi thấy mọi thứ ngổn ngang, em đang làm rất nhiều điều khó hiểu, hỏi cho ra lẽ, tôi đứng hình vì câu trả lời của em.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống