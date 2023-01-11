Đêm tân hôn, vợ bạo gan gọi cả mẹ chồng thông báo một loạt điều khoản khiến cả nhà náo loạn

Tâm sự 11/01/2023 12:20

Đám cưới diễn ra theo đúng yêu cầu của vợ tôi. Vì bụng cô ấy đã hơi nhô lên nên chúng tôi phải bỏ 5 triệu để may váy cưới theo đúng số đo vòng bụng. Rồi tiền mừng cưới của bạn bè, dòng họ, vợ tôi đều gom và giữ hết.

Vợ tôi thuộc kiểu người năng động, thẳng tính và luôn muốn chứng tỏ bản thân mình đúng. Vì bản tính cứng đầu mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Nếu không phải cô ấy đã mang bầu thì tôi cũng chẳng cưới.

Đám cưới diễn ra theo đúng yêu cầu của vợ tôi. Vì bụng cô ấy đã hơi nhô lên nên chúng tôi phải bỏ 5 triệu để may váy cưới theo đúng số đo vòng bụng. Rồi tiền mừng cưới của bạn bè, dòng họ, vợ tôi đều gom và giữ hết. Dù tôi nói bố mẹ mình bỏ tiền ra lo cỗ cưới nên tiền mừng phải đưa cho ông bà, vợ tôi vẫn không đồng ý. Cô ấy còn gắt gỏng nói bố mẹ tôi toan tính với con cái trong nhà, tiền mừng cưới cũng là tiền để vợ chồng tiết kiệm cho tương lai, cô ấy sẽ không đưa cho ai hết.

Đêm tân hôn, vợ bạo gan gọi cả mẹ chồng thông báo một loạt điều khoản khiến cả nhà náo loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, vợ tôi còn "cả gan" gọi cả bố mẹ chồng xuống phòng khách nói chuyện. Bố mẹ tôi dù không hài lòng về thái độ của con dâu mới nhưng vì lịch sự (bố mẹ tôi đều là giáo viên đã về hưu) nên mới xuống.

Không ngờ, trước mặt bố mẹ chồng, em chồng, vợ tôi lại đưa ra bản điều khoản và yêu cầu mọi người tuân theo: "Không can thiệp vào đời sống riêng tư của vợ chồng con trai. Không mắng chửi con dâu nặng lời. Không gọi con dâu dậy sớm. Không được cản con dâu về nhà ngoại. Không được thu tiền con dâu mỗi tháng hay đòi hỏi tiền bạc của con dâu. Con dâu đẻ phải chăm sóc vì cháu nội ruột thịt chứ không phải người dưng. Em chồng không được soi mói, nói xấu chị dâu...".

Bố mẹ tôi đọc xong tức đến muốn lên huyết áp. Bố tôi đập bàn, mắng con dâu quá quắt, mới bước chân vào nhà chồng đã hạch sách, đưa điều khoản bắt buộc bố mẹ chồng tuân theo. Trên đời này, chắc chỉ có mỗi vợ tôi dám làm chuyện này.

Đêm tân hôn, vợ bạo gan gọi cả mẹ chồng thông báo một loạt điều khoản khiến cả nhà náo loạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bị bố mẹ chồng mắng, vợ tôi lập tức đòi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay đêm tân hôn. Nhà tôi loạn cào cào cả lên. Cũng may vợ tôi chỉ hù dọa cho sướng mồm chứ không đi thật. Nhưng mối quan hệ giữa cô ấy với bố mẹ và em gái tôi đã "đóng băng". Bố mẹ tôi không buồn nhắc đến tên con dâu. Bữa cơm, cả nhà ăn trước, vợ tôi ăn sau. Sống kiểu này lâu dài không phải là cách hay. Phải làm sao để vợ tôi chịu hòa nhập với gia đình chồng và xin lỗi bố mẹ chồng đây?

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Dù hai đứa lớn tuổi cả rồi nhưng chúng tôi đều ít kinh nghiệm tình trường, thời gian quen nhau không dài chỉ có 5 tháng nên đêm tân hôn chúng tôi mới chính thức thuộc về nhau.

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