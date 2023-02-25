Đêm tân hôn, sững sờ phát hiện tờ hóa đơn trong ví chồng, câu nói phía sau mới choáng váng

Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới tôi thấy anh nhiều khi có vẻ mệt mỏi, căng thẳng, không thực sự nhiệt tình lắm. Tôi cũng chỉ nghĩ do công việc khiến anh mệt mỏi vì phải đi làm khá xa, công ty cách nhà 30 km. Trong tình yêu tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh, không bao giờ nghi ngờ.

Tôi 24 tuổi, yêu anh từ khi bắt đầu vào đại học. Suốt quãng thời gian sinh viên tôi chỉ yêu một người là anh, không hề có rung động với bất kỳ ai, anh cũng là mối tình đầu của tôi. Cách đây mấy tháng chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân và được sự đồng ý của hai bên gia đình.

Bình thường tôi không có thói quen kiểm soát điện thoại và ví của anh, hôm đó không hiểu như thế nào tôi lại phát hiện ra trong ví anh có bao cao su và cả hóa đơn mua hàng anh vẫn giữ trong ví. Tất nhiên thời gian mua và mục đích sử dụng không phải dành cho tôi. Căn cứ thời gian trên hóa đơn thì được mua giữa lúc chúng tôi ăn hỏi và làm đám cưới.

Anh được đánh giá là hiền lành, khá đẹp trai, trầm tính, sống nội tâm, ngoài ra còn là con một trong gia đình nên được mọi người chiều từ bé. Cuộc sống không ai học hết được chữ ngờ, ngay đúng đêm tân hôn tôi phát hiện ra người vừa cưới đã lừa dối mình đi ngoại tình với cô gái cùng cơ quan.

Cũng đêm đó, đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời con gái thì tôi còn đọc được tin nhắn tình cảm, mùi mẫn và cô kia đang có những triệu chứng của người mang bầu.

Tôi hỏi chồng ngay lúc đó, hy vọng anh sẽ nói đấy chỉ là trò đùa của mấy thằng bạn thân nhưng cuối cùng anh thừa nhận. Anh nói chỉ là thứ tình cảm nhất thời, say nắng khi hai người làm cùng, chuyện bắt đầu cách đây 2 tháng. Tôi hỏi anh không yêu thì cưới tôi làm gì, sao không nói thẳng ra? Anh trả lời: "Dù sao thì người anh chọn cuối cùng vẫn là em, giờ anh đã cưới em còn gì nữa".

Tôi xin phép bố mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ. Sự việc sau đó vỡ lở, hai bên gia đình đều biết, mẹ anh ngất lên ngất xuống. Gia đình anh gọi điện xin lỗi bố mẹ tôi, xin cho anh cơ hội để sửa lỗi lầm. Bố mẹ tôi cũng xuôi vì thương con, không muốn làm ầm lên khi chúng tôi mới cưới được mấy ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi ở nhà bố mẹ đẻ, anh cứ đi làm về lại qua như hồi chưa cưới nhau. Được mấy hôm thì mẹ chồng mệt nên tôi lại về bên đó, sợ mẹ lo nghĩ quá. Trong khi tôi chăm mẹ chồng thì anh đi xem đá bóng cả đêm không về (đấy là anh nói vậy), rồi hôm sau lại lấy lý do bạn bị tai nạn phải chăm con ở trong viện để đi qua đêm.

Tôi nhắn tin cho cô gái đó, cô ta nói không hề biết anh chị đã đăng ký kết hôn, sau khi anh chị cưới nhau rồi thì đấy là việc của gia đình chị, em không còn liên quan đến chồng chị nữa rồi. Tôi vẫn chưa làm lành với chồng để xem anh xử lý như thế nào, vậy mà anh chẳng có chút hối hận, anh đổ tại tình yêu sét đánh và luôn có lý lẽ: "Giờ anh cưới em rồi còn gì nữa".

Giọt nước tràn ly khi tôi thấy anh đi làm về muộn, tối lại trốn tiệt trong phòng riêng (nhà có nhiều phòng ngủ), đêm nếu có quay sang ngủ cùng giường thì mỗi người một góc, anh ôm khư khư cái điện thoại bên người không rời. Tôi thức đợi lúc anh ngủ say, lấy điện thoại xem thì lại thấy hai người họ nói những lời nhớ nhung yêu đương.

Anh nói chỉ yêu mình cô ta, cô ta cũng đong đưa đủ điều, phớt lờ hết những cảnh báo mà tôi đã nói trước. Tôi còn biết ở công ty họ vẫn lén lút gặp để hôn nhau, rồi đi nhà nghỉ qua đêm ngay sau đám cưới tôi. Tôi đã chụp và lưu lại các bằng chứng, những tin nhắn yêu đương của họ, giờ tôi phải làm sao?