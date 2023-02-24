Lần đầu trao cho anh hôm ấy mệt đứ đừ, tôi kinh hãi nghe âm mưu của bạn trai với sếp qua cuộc điện thoại

Cô luôn biết ưu điểm của mình, nên đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu rất cao: đẹp trai, nhà giàu, thạc sỹ nước ngoài, lương trên 30 triệu.

Loan 25 tuổi, xinh đẹp, sắc sảo và là tiểu thư nhà giàu. Khi cô bước vào công ty, bao nhiêu anh chàng chưa vợ lẫn có vợ đều thể hiện ánh mắt thèm khát. Ông giám đốc gần 50 tuổi cũng thể hiện rõ sự ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô. Ông ta luôn dành cho cô những ưu ái và lời khen trong công việc. Nhưng tất nhiên, không bao giờ cô quan tâm đến đàn ông đã có vợ.

Run rủi thế nào, khi Tú vào công ty, cô va vào anh ở thang máy và chết chìm khi nhìn vào đôi mắt anh. Tú đẹp trai, nam tính và có mùi nước hoa rất sang. Hàng ngày Tú đi làm bằng chiếc Audi Q7 đắt tiền, quần áo bóng bẩy. Giám đốc dẫn Tú đến từng phòng giới thiệu. Đúng như mơ ước của Loan, anh là thạc sỹ kinh tế từ Anh về, bố mẹ làm bộ ngoại giao.

Làm việc được một năm, cô đã nhận được lời tỏ tình của hơn mười đồng nghiệp nam. Quà cáp ngày lễ chất thành đống. Người nào đạt gần đủ tiêu chuẩn thì cô cũng đồng ý đi xem phim, ăn uống nhưng không gật đầu chốt ai làm người yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhanh chóng, Loan rơi vào lưới tình của Tú. Bỏ qua ánh mắt ghen ghét và thất vọng của các ứng cử viên đã bị loại, Tú đưa đón cô bằng chiếc xe sang. Cuối tuần cô đi chơi cùng anh ta ở các tụ điểm sang chảnh, ăn nhà hàng cao cấp. Sau ba tháng thì Loan gật đầu làm bạn gái của Tú.

Trong khách sạn lãng mạn ở Sapa, cô cuồng nhiệt trong vòng tay Tú. Đến lúc này cô mới đồng ý trao lần đầu tiên cho bạch mã hoàng tử của cô. Tú ở tuổi 30 đầy kinh nghiệm đã làm cô ngây ngất.

Nắng chói mắt Loan mới tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh không thấy Tú đâu. Loan thấy khát nước nên ra phòng bếp tìm nước uống."Không hiểu Tú đi đâu. Chắc anh cố tình để cô ngủ muộn sau một đêm mệt nhoài", Loan cười thầm vì sự tinh tế của người yêu. Bỗng cô nghe tiếng thì thầm ngoài ban công.

"Cô ta còn trinh, ngon lành lắm, vòng nào ra vòng đấy. Ôi em khiến cô ta quên hết đời ấy chứ! Nó tinh vi thế nhưng cũng sẽ hư hỏng vì em. Sếp yên tâm, xe Audi của sếp được việc quá. Em hưởng xong sẽ có ngày em dâng sếp. Em đưa vào đời rồi đến lúc sếp dang tay ra lại bấu víu vội thôi. Sếp chỉ cần chi thêm ít tiền là đủ để nó làm bồ nhí".

Ảnh minh họa: Internet

Loan run rẩy bám tay vào cửa bếp. Mặt cô giàn dụa nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng."Trời ơi, lão giám đốc già thấy không có cửa tán đổ cô nên muốn phá hỏng đời con gái của cô để thừa nước đục thả câu. Cô không ngờ sau cái vẻ đạo mạo của lão lại là âm mưu bẩn thỉu đến thế này", Loan đau đớn vì bị lừa gạt. Giờ cô phải làm sao?

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Cô sợ hắn dám làm những thứ trả thù nếu biết cô nghe được câu chuyện. May mà đêm qua hắn chưa ghi lại đêm xuân của hai người vì điện thoại hết pin. Nếu không thì, nghĩ đến mà cô không dám thở nữa. Ngoài kia Tú vẫn thao thao bất tuyệt kèm theo tiếng cười khẽ mà khả ố vô cùng.

Cô ê chề lao về phòng lấy đồ rồi bỏ chạy, cô không muốn nhìn mặt kẻ mà cô nghĩ là người yêu tuyệt vời thêm lần nào nữa. Cô sẽ nghỉ việc, ra đi khỏi vùng đất của những kẻ bệnh hoạn.

Giá như năm xưa cô đừng cười nói ngọt ngào để hưởng lợi ích từ lão giám đốc già. Giá như cô không thử hẹn hò với hết chàng này đến chàng khác trong công ty. Giá như cô bình tĩnh hơn khi gặp Tú. Giá như cô đòi đến xem nhà trước khi đồng ý trao thân. Giá như...