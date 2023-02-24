Lần đầu trao cho anh hôm ấy mệt đứ đừ, tôi kinh hãi nghe âm mưu của bạn trai với sếp qua cuộc điện thoại

Tâm sự 24/02/2023 23:00

Ngay sau cuộc va chạm ấy, đầu óc cô trống rỗng không còn nghĩ được gì, để rồi lúc tỉnh dậy, nghe hết cuộc nói chuyện.

Loan 25 tuổi, xinh đẹp, sắc sảo và là tiểu thư nhà giàu. Khi cô bước vào công ty, bao nhiêu anh chàng chưa vợ lẫn có vợ đều thể hiện ánh mắt thèm khát. Ông giám đốc gần 50 tuổi cũng thể hiện rõ sự ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô. Ông ta luôn dành cho cô những ưu ái và lời khen trong công việc. Nhưng tất nhiên, không bao giờ cô quan tâm đến đàn ông đã có vợ.

Cô luôn biết ưu điểm của mình, nên đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu rất cao: đẹp trai, nhà giàu, thạc sỹ nước ngoài, lương trên 30 triệu.

Làm việc được một năm, cô đã nhận được lời tỏ tình của hơn mười đồng nghiệp nam. Quà cáp ngày lễ chất thành đống. Người nào đạt gần đủ tiêu chuẩn thì cô cũng đồng ý đi xem phim, ăn uống nhưng không gật đầu chốt ai làm người yêu.

Run rủi thế nào, khi Tú vào công ty, cô va vào anh ở thang máy và chết chìm khi nhìn vào đôi mắt anh. Tú đẹp trai, nam tính và có mùi nước hoa rất sang. Hàng ngày Tú đi làm bằng chiếc Audi Q7 đắt tiền, quần áo bóng bẩy. Giám đốc dẫn Tú đến từng phòng giới thiệu. Đúng như mơ ước của Loan, anh là thạc sỹ kinh tế từ Anh về, bố mẹ làm bộ ngoại giao.

Lần đầu trao cho anh hôm ấy mệt đứ đừ, tôi kinh hãi nghe âm mưu của bạn trai với sếp qua cuộc điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhanh chóng, Loan rơi vào lưới tình của Tú. Bỏ qua ánh mắt ghen ghét và thất vọng của các ứng cử viên đã bị loại, Tú đưa đón cô bằng chiếc xe sang. Cuối tuần cô đi chơi cùng anh ta ở các tụ điểm sang chảnh, ăn nhà hàng cao cấp. Sau ba tháng thì Loan gật đầu làm bạn gái của Tú.

Trong khách sạn lãng mạn ở Sapa, cô cuồng nhiệt trong vòng tay Tú. Đến lúc này cô mới đồng ý trao lần đầu tiên cho bạch mã hoàng tử của cô. Tú ở tuổi 30 đầy kinh nghiệm đã làm cô ngây ngất.

Nắng chói mắt Loan mới tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh không thấy Tú đâu. Loan thấy khát nước nên ra phòng bếp tìm nước uống."Không hiểu Tú đi đâu. Chắc anh cố tình để cô ngủ muộn sau một đêm mệt nhoài", Loan cười thầm vì sự tinh tế của người yêu. Bỗng cô nghe tiếng thì thầm ngoài ban công.

"Cô ta còn trinh, ngon lành lắm, vòng nào ra vòng đấy. Ôi em khiến cô ta quên hết đời ấy chứ! Nó tinh vi thế nhưng cũng sẽ hư hỏng vì em. Sếp yên tâm, xe Audi của sếp được việc quá. Em hưởng xong sẽ có ngày em dâng sếp. Em đưa vào đời rồi đến lúc sếp dang tay ra lại bấu víu vội thôi. Sếp chỉ cần chi thêm ít tiền là đủ để nó làm bồ nhí".

Lần đầu trao cho anh hôm ấy mệt đứ đừ, tôi kinh hãi nghe âm mưu của bạn trai với sếp qua cuộc điện thoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loan run rẩy bám tay vào cửa bếp. Mặt cô giàn dụa nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng."Trời ơi, lão giám đốc già thấy không có cửa tán đổ cô nên muốn phá hỏng đời con gái của cô để thừa nước đục thả câu. Cô không ngờ sau cái vẻ đạo mạo của lão lại là âm mưu bẩn thỉu đến thế này", Loan đau đớn vì bị lừa gạt. Giờ cô phải làm sao?

Chồng chê vợ nối mi như “chổi xể” nhưng câu chốt lại khiến hội chị em phải nghẹn ngàoLo lắng chồng quá khỏe, ngày nào cũng "ra sân", lập cú đúpTủi hổ vì chồng quan hệ với cấp dưới trong nhà nghỉ bị bắt quả tang, lộ ảnh nóng

Cô sợ hắn dám làm những thứ trả thù nếu biết cô nghe được câu chuyện. May mà đêm qua hắn chưa ghi lại đêm xuân của hai người vì điện thoại hết pin. Nếu không thì, nghĩ đến mà cô không dám thở nữa. Ngoài kia Tú vẫn thao thao bất tuyệt kèm theo tiếng cười khẽ mà khả ố vô cùng.

Cô ê chề lao về phòng lấy đồ rồi bỏ chạy, cô không muốn nhìn mặt kẻ mà cô nghĩ là người yêu tuyệt vời thêm lần nào nữa. Cô sẽ nghỉ việc, ra đi khỏi vùng đất của những kẻ bệnh hoạn.

Giá như năm xưa cô đừng cười nói ngọt ngào để hưởng lợi ích từ lão giám đốc già. Giá như cô không thử hẹn hò với hết chàng này đến chàng khác trong công ty. Giá như cô bình tĩnh hơn khi gặp Tú. Giá như cô đòi đến xem nhà trước khi đồng ý trao thân. Giá như...

 

Dứt tình với sếp để quay về bên chồng, sau đêm cuối mặn nồng tôi nghẹn ngào khi kiểm tra tài khoản

Dứt tình với sếp để quay về bên chồng, sau đêm cuối mặn nồng tôi nghẹn ngào khi kiểm tra tài khoản

Đêm ấy, chúng tôi dành một đêm thức trắng trò chuyện bên nhau. Tôi còn được anh an ủi đủ điều, nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường