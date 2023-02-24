Nhờ có chí tiến thủ, quan hệ tốt, mà chồng tôi nhanh chóng được trọng dụng, đề bạt. Đến năm chồng tôi 35 tuổi, chồng tôi đã được đề bạt lên vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã. Gia đình tôi khá yên ổn, chồng tôi tuy có tí "chức tước" nhưng vẫn chu đáo với vợ con, về nhà vẫn xúm vào giúp tôi làm việc nhà, dạy con.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã được 14 năm, có 1 con trai, 1 con gái. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, tôi về làm giáo viên dạy cấp 1 tại xã còn chồng tôi tốt nghiệp Đại học tại chức thì xin được việc trong UBND xã.

Tuy nhiên, thời gian rảnh rỗi của chồng tôi càng ngày càng thưa vắng dần. Anh ấy thường xuyên đi làm về muộn, tiếp khách tới khuay. Cũng cùng một xã với nhau nên đôi khi tôi cũng nghe thấy điều tiếng chồng tôi có quan hệ "khả nghi" với cô Cúc làm ở UBND xã hay cô Nguyệt dạy cùng trường với tôi.

Tôi cũng không có bằng chứng gì nên chỉ có thể dò hỏi chồng thì anh ấy đều mắng át đi. Anh ấy nói đôi khi đi tiếp khách, dự tổng kết, khai mạc gì đó không tránh được có lúc "tiếp xúc gần", nhưng đấy đều là vì công việc, không có tí mờ ám nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ là giáo viên dạy lớp 1, cả đời không mấy khi đi ra khỏi lũy tre làng, vì thế, dù có nghi hoặc nhưng tôi cũng đành cam chịu. Tôi chỉ nỗ lực giữ cho gia đình hòa khí, nuôi dạy các con nên người là đủ.

Nhưng cuộc đời tôi chẳng mấy chốc rơi vào lốc xoáy của nỗi đau đớn và sự điều tiếng.

Chồng tôi bồ bịch với một cô nhân viên cùng làm ở xã. Chồng cô ta đã rình rập từ lâu và bắt quả tang chồng tôi và vợ anh ta "lõa lồ" trong nhà nghỉ. Anh ta đã chụp ảnh, quay clip, lấy lời khai nhận của chồng tôi và gửi đơn tố cáo lên huyện.

Chuyện xấu hổ nhanh chóng rùm beng khắp xã. Tôi đi đến đâu cũng gặp từng nhóm người ghé tai xì xào, thấy tôi đi qua thì im bặt, nhìn tôi cười thương hại, hoặc hỏi tôi "Tại sao dạo này gày", "Nhìn tinh thần không tốt"...

Không chỉ dừng ở đó, ảnh nóng vô cùng "chân thực" của chồng tôi đã rò rỉ lên mạng xã hội. Nhiều người không kiềm chế được trêu tôi "chồng quá giỏi", "nhìn thế sao mày đáp ứng nổi"... Tôi suy sụp, bị bệnh suốt cả tháng nay.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi vì quan hệ bất chính với cấp dưới mà bị kỷ luật, cắt hết các chức vụ. Chồng tôi cũng xin tôi tha thứ, tôi cũng chưa biết mình phải làm thế nào. Tôi xấu hổ không dám đối mặt với đồng nghiệp, với phụ huynh, với bà con chòm xóm. Hai con tôi cũng đã 10-13 tuổi nên đã hiểu chuyện, chúng khóc và đòi bỏ học vì đến lớp bị bạn bè cười chê.

Tôi không biết đối mặt thế nào với cuộc đời phía trước. Chẳng nhẽ tôi phải bỏ dạy, cùng các con bán xới đi nơi khác mới thoát khỏi miệng lưỡi thế gian.

Giá như chồng tôi trước lúc buông thả bản năng cần phải lường đến ngày hôm nay, khiến tương lai của mình mờ mịt còn vợ con lâm vào bi kịch đến nhường này.