Đêm tân hôn, sau khi 2 cơ thể đã 'hòa làm 1', chồng bỗng đứng phắt dậy lôi ra thứ đang nhấp nháy đèn đằng sau cửa tủ khiến tôi choáng váng

Tâm sự 03/12/2022 09:39

Anh hí hửng mang lại khoe tôi, nhưng lời anh nói khiến tôi không khỏi hoảng hốt: "Anh đã quay lại đêm tân hôn đáng nhớ của chúng ta, em có muốn xem lại không?"

Một người họ hàng giới thiệu cho tôi làm quen với Hải. Anh hơn tôi 6 tuổi, là nhân viên IT trong một công ty nước ngoài nên lương bổng khá lắm. Có lẽ do nhiều tuổi hơn, tình trường dày dặn nên anh rất biết cách ăn nói và chiều chuộng con gái. Chính vì vậy, một đứa con gái chưa yêu lần nào như tôi đã nhanh chóng đổ đứ đừ trước anh.

Gia đình anh ở quê, khá gần nhà tôi, nên bố mẹ tôi và bố mẹ anh có quen biết nhau. Gia đình anh có điều kiện khá giả, sống rất được lòng làng xóm láng giềng, chưa làm mất lòng ai bao giờ. Do đó, khi tôi và anh mới yêu nhau được 6 tháng thì hai bên gia đình đã giục cưới.

Thực ra lúc yêu anh cũng có đòi hỏi nhưng tôi từ chối khéo, nói rằng tôi muốn dành việc này vào đêm tân hôn. Anh tôn trọng tôi, sau này cũng không nhắc tới chuyện đó nữa và đó cũng là một trong những lý do tôi lại đồng ý lấy anh nhanh như vậy.

Đêm tân hôn, sau khi 2 cơ thể đã 'hòa làm 1', chồng bỗng đứng phắt dậy lôi ra thứ đang nhấp nháy đèn đằng sau cửa tủ khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, sau “ân ái”, khi đang nằm nghỉ trên giường, tôi bỗng thấy Hải đứng phắt dậy, lại lấy chiếc máy quay anh lén đặt ở góc tủ. Anh hí hửng mang lại khoe tôi, nhưng lời anh nói khiến tôi không khỏi hoảng hốt:

- Anh đã quay lại đêm tân hôn đáng nhớ của chúng ta, em có muốn xem lại không?

- Tại sao chuyện tế nhị như vậy anh lại quay lại như chứ? Thật xấu hổ mà. Sau anh đừng làm thế nữa, em không thích.

- Anh chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của hai chúng ta thôi mà. Nhưng nếu em không thích thì sau anh không làm vậy nữa.

Anh nói vậy nên tôi mới nguôi ngoai. Sau đám cưới vợ chồng tôi ở nhà 3 ngày rồi mới trở lại thành phố làm việc. Chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra như bình thường, nhưng chẳng được bao lâu thì chúng tôi lại nảy sinh cãi vã.

Hôm đó, chồng tôi đi liên hoan cùng công ty và trở về nhà với men rượu trong người. Anh muốn “ân ái” tôi cũng chẳng từ chối, nhưng đáng nói là hai vợ chồng đang nồng nhiệt thì anh lại rút điện thoại ra quay chụp liên tục.

Tôi tức giận giật phăng chiếc điện thoại của anh để xóa những đoạn video đó. Nhưng nào ngờ, trong album ảnh của anh lại là loạt video “cảnh nóng” giữa tôi và anh. Anh đã quay những đoạn clip này khi nào vậy?

Đêm tân hôn, sau khi 2 cơ thể đã 'hòa làm 1', chồng bỗng đứng phắt dậy lôi ra thứ đang nhấp nháy đèn đằng sau cửa tủ khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng nhẽ nào anh lén lắp camera trong phòng? Quả đúng như vậy, bao lâu nay anh đã lừa dối tôi. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau to, sau cùng tôi quyết định ly hôn. Do chúng tôi chưa có con nên thủ tục ly hôn tiến hành khá dễ dàng.

3 năm trôi qua, tôi và anh Hải đều không yêu thêm ai nữa. Nhưng mấy ngày trước, anh bỗng đem 500 triệu tới nhà rồi van xin tôi tái hôn. Anh nói anh vẫn yêu tôi tha thiết, hứa hẹn sẽ bỏ tật xấu kia. Tôi cũng cô đơn và trong lòng vẫn còn có anh nên tôi đồng ý.

Đêm qua tôi về lại căn nhà cũ với chồng cũ. Khi lên giường, tôi bỗng thấy ánh sáng lạ nhấp nháy ở góc cửa. Linh tính mách bảo, tôi hốt hoảng đẩy Hải ra rồi lại cửa xem đó là gì. Đúng như tôi dự đoán, đó là camera giấu kín. Tôi giật camera ấy ra, giận dữ mắng chồng cũ một trận rồi bỏ về.

Từ đêm qua đến giờ anh vẫn xin xỏ, hứa hẹn đủ kiểu. Thú thực tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, nhưng tôi không chấp nhận được những hành động biến thái lúc làm chuyện giường chiếu của anh. Tôi có nên tái hợp với chồng không? Làm thế nào để anh bỏ tật xấu đó bây giờ?

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