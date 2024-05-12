Đêm tân hôn không cho chồng động vào người, tức giận tát vợ một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ

Tâm sự 12/05/2024 16:54

Mặc dù là đêm tân hôn nhưng vợ của Tiểu Cương nhất quyết không cho anh động phòng, quá tức giận anh chồng đã đánh vợ, sau đó thông báo của bác sĩ làm anh choáng váng.

Tiểu Cương năm nay đã 30 tuổi, anh vừa kết hôn chưa được bao lâu. Tiểu Cương gặp vợ của mình trong một buổi tụ tập của bạn bè, khi nhìn thấy Điềm Điềm, Tiểu Cương đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Sau đó dưới sự theo đuổi của Tiểu Cương, Điềm Điềm đã cảm động và quyết định kết hôn với anh.

Có lẽ tuổi tác của hai người cũng không còn nhỏ, một tháng sau khi hẹn hò bố mẹ hai bên đã giục cưới. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ khiến nhiều người thấy bất ngờ. Ngày kết hôn, có rất nhiều bạn bè đến tham dự, đối với cặp đôi mới cưới, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đợi họ. Theo đuổi và lấy được một người vợ xinh đẹp như Điềm Điềm là niềm hành phúc lớn nhất của Tiểu Cương.

Đêm tân hôn không cho chồng động vào người, tức giận tát vợ một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong đêm tân hôn, vợ chồng vô cùng vui vẻ nhưng đến lúc động phòng, Điềm Điềm nhất quyết không cho Tiểu Cương động vào người mình. Tiểu Cương thấy khó hiểu, dù sao hai người cũng đã kết hôn, tại sao vợ anh lại có thái độ như vậy. Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của vợ, Tiểu Cương đã tát Điềm Điềm một cái, chẳng thể ngờ cái tát của Tiểu Cương đã khiến Điềm Điềm ngất xỉu. Người chồng hối hận và đưa vợ đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận rằng Điềm Điềm đã có thai được hai tháng. Tiểu Cương choáng váng với câu nói này, anh không thể chấp nhận. Trên thực tế, Tiểu Cương và Điềm Điềm mới quen nhau được 4 tháng, trong 4 tháng này anh chưa từng quan hệ với Điềm Điềm thì làm sao có thai được. Đến lúc này Tiểu Cương mới vỡ lẽ, thì ra Điềm Điềm đã có người đàn ông khác, anh chỉ là lốp dự phòng mà thôi.

Đêm tân hôn không cho chồng động vào người, tức giận tát vợ một cái rồi sau đó ngã ngửa với kết luận của bác sĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với Tiểu Cương, đây vốn dĩ là một hôn nhân hạnh phúc, vậy nhưng chẳng thể ngờ anh lại gặp phải tình huống không thể chấp nhận này. Suy cho cùng, vợ anh đang mang thai đứa con của người đàn ông khác, anh không  thể bao dung cho lỗi lầm này. Cuối cùng Tiểu Cương đã lựa chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai.

 

 

Nhờ thợ đến sửa cống bị tắc nghẽn, vợ mới đau đớn phát hiện 'bằng chứng ngoại tình' của chồng

Nhờ thợ đến sửa cống bị tắc nghẽn, vợ mới đau đớn phát hiện 'bằng chứng ngoại tình' của chồng

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tâm sự chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu