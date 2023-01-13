Đêm tân hôn hưng phấn xé toạc áo của vợ, tôi mới biết được sự thật đắng ngắt khi tận mắt thấy điều này

Tâm sự 13/01/2023 06:53

Thú thật, tôi với các bạn gái cũ cũng đã từng làm chuyện ấy. Tuy nhiên, lúc lên giường, tôi cố ôm hôn rồi cởi đồ cho nàng thì Hương lại lấy hết sức bình sinh ra để kháng cự làm tôi rất tức giận.

Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ tôi đã về hưu, hiện 2 cụ chỉ ở nhà trông nom 1 dãy phòng trọ. Kinh tế gia đình tôi cũng khá giả và ổn định. Năm nay tôi, 28 tuổi, tôi hiện là kỹ sư xây dựng. Trước đây tôi từng có nhiều bạn gái nhưng do không hợp quan điểm sống lẫn chuyện yêu đương nên tôi chẳng yêu ai được quá 6 tháng. Sau những lần chia tay đó, tôi chẳng nghĩ nhiều đến vợ con nữa, chỉ muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền.

Tuy nhiên, trong khi tôi chẳng sốt sắng gì đến chuyện vợ con, bố mẹ tôi đã nhờ hết người này đến người kia giới thiệu bạn gái cho tôi. Lần đầu theo bố mẹ đến gặp Hương. Tôi không thể tin được, Hương quá đỗi gợi cảm và xinh đẹp với đôi mắt lúng liếng, thân hình “khúc nào ra khúc nấy”.

Hương kém tôi 1 tuổi, hiện đang làm kế toán trong 1 công ty nhỏ. Em ăn nói cũng rất khéo léo, dễ nghe. Chưa đầy 1 tháng sau khi gặp mặt lần đầu, chúng tôi đã là một cặp. Sau khi hẹn hò 2 tháng, dưới sự hối thúc của 2 bên gia đình, tôi với Hương gấp rút tổ chức đám cưới.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng và trọng thể. Bố mẹ bảo tôi là con đầu cháu sớm nên phải tổ chức cho thật tươm tất chứ không thể úi xùi. Ngày cưới, tôi bận từ sáng đến tối, hết chuẩn bị rước dâu, lại mời rượu cảm ơn các quan khách đã đến chung vui. Người khách cuối cùng cuối cùng cũng ra về, tôi vui mừng vào chuẩn bị đón đêm tân hôn hứng khởi cùng với cô vợ xinh như mộng của mình.

Đêm tân hôn hưng phấn xé toạc áo của vợ, tôi mới biết được sự thật đắng ngắt khi tận mắt thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú thật, tôi với các bạn gái cũ cũng đã từng làm chuyện ấy. Nhưng với Hương, vì thời gian quen biết lẫn yêu đương chưa lâu nên tôi chưa lần nào có được nàng. Tuy nhiên, lúc lên giường, tôi cố ôm hôn rồi cởi đồ cho nàng thì Hương lại lấy hết sức bình sinh ra để kháng cự làm tôi rất tức giận. “Đừng mà…đừng mà”, Hương nói.

Tôi lúc đó có tí men nên dùng hết sức mạnh của mình để xé tan bộ đồ ngủ mà Hương đang mặc. Nào ngờ, tôi thực sự đã choáng nặng khi lần đầu nhìn thấy cơ thể thực sự của vợ. Trời ơi, trên cơ thể của vợ tôi có không ít những vết sẹo thâm, sẹo lồi.  

“Cái gì thế này?”, tôi choáng váng hỏi.

 

Sau đó, vợ tôi vừa khóc vừa lý nhí kể lại rằng người yêu cũ của cô ấy là người có xu hướng bạo dâm. Vì vậy khi làm tình, hắn ta thường đánh đập cô ấy. “Em muốn hoãn thời gian cưới để đến thẩm mỹ viện chỉnh sửa những vết sẹo này nhưng tại anh và gia đình giục gấp quá…”, vợ tôi nói nhỏ.

Nghe những lời của vợ, tôi vừa cụt hứng, vừa cạn lời nên đã mặc vội quần áo vào, chẳng tân hôn gì nữa. Tôi không hiểu sao tôi có thể cưới một người phụ nữ đã qua tay người khác, lại còn chịu nhiều “di chứng” như thế.

Mấy ngày nay, tôi chẳng vẫn chưa động vào vợ lần thứ 2, chúng tôi cũng chỉ cố cười nói trước mặt bố mẹ chứ vào phòng thì việc ai người nấy làm. Vợ tôi xin lỗi tôi rất nhiều, cô ấy nói rằng sẽ dành thời gian đi thẩm mỹ những vết sẹo trên người. Vậy nhưng còn vết sẹo, nỗi đau trong lòng tôi thì làm thế nào đây?

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