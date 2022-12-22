Đêm tân hôn cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhận món đồ từ tay mẹ chồng khiến tôi 'mất ngủ', muốn thu dọn hành lý bỏ đi ngay

Tâm sự 22/12/2022 12:57

Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cường bảo tôi ra mở cửa, chắc chỉ có mẹ chồng thôi. Quả nhiên là bà, tôi tự hỏi đêm tân hôn của các con, lẽ nào mẹ chồng có chuyện gì không thể đợi đến hôm sau rồi nói?

Tôi và Cường đến với nhau khi cả hai đều từng có một cuộc hôn nhân cũ. Đám cưới của chúng tôi tổ chức khá nhỏ gọn, chỉ gồm họ hàng và những người bạn thân thiết nhất mà thôi. Tuy nhiên niềm vui và sự mãn nguyện thì chúng tôi vẫn có đủ không hề thua kém ai. 

Sau đám cưới chúng tôi vẫn ở chung với mẹ chồng để tiện chăm sóc bà. Bố Cường mất rồi, anh lại là con trai một. Dù đều là người từng trải nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng mà vợ chồng tôi trân trọng. 

Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cường bảo tôi ra mở cửa, chắc chỉ có mẹ chồng thôi. Quả nhiên là bà, tôi tự hỏi đêm tân hôn của các con, lẽ nào mẹ chồng có chuyện gì không thể đợi đến hôm sau rồi nói? Nhưng bà chẳng nói chẳng rằng, đột ngột cầm tay tôi dúi vào một món đồ khiến tôi giật mình. Đó là một hộp bao cao su to! 

Đêm tân hôn cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhận món đồ từ tay mẹ chồng khiến tôi 'mất ngủ', muốn thu dọn hành lý bỏ đi ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Mẹ sợ hai đứa quên nên mua cho đấy. Hết rồi nếu không tiện mua thì lại bảo mẹ mua cho. Chú ý phòng tránh kẻo nhỡ kế hoạch thì khổ lắm không biết làm thế nào. Vậy nhé, mẹ không làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai đứa nữa".

Bỏ lại mấy câu như vậy mẹ chồng quay người đi thẳng. Không tiện đuổi theo mẹ chồng hỏi cho rõ, tôi quay vào phòng hỏi chồng tại sao mẹ lại làm như thế. Cường 37 tuổi tôi cũng 32 rồi, còn kế hoạch đến bao giờ? 

Chồng đánh trống lảng không muốn nói rõ khiến tôi càng nghi ngờ. Mẹ chồng nói "vỡ kế hoạch" là sao? Tôi sớm mang thai và sinh con không phải chuyện rất đỗi bình thường à? Có phải chúng tôi không định đẻ nữa đâu mà lo nhỡ kế hoạch. 

Sự nghi ngờ và bực bội khiến tôi không còn tâm trí để ý đến đêm tân hôn nữa, bắt chồng phải giải thích bằng được. Để rồi nghe Cường nói tường tận mà tôi không thể tin nổi. 

Mẹ chồng không muốn chúng tôi sinh thêm con nữa, Cường cũng có ý định như vậy. Họ đã thống nhất với nhau từ trước đám cưới, chỉ có tôi là không biết gì! Cường có hai đứa con trai với người vợ cũ. Khoảng cách hai gia đình không xa nên họ không chia con mà mỗi gia đình sẽ nuôi một thời gian cho 2 anh em có tình cảm. Đó là vấn đề của gia đình chồng tôi với thông gia cũ, tôi không có ý kiến gì. Còn tôi với chồng cũ vẫn chưa sinh con, chắc chắn tôi muốn có con với Cường, ít nhất là một đứa.

Đêm tân hôn cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhận món đồ từ tay mẹ chồng khiến tôi 'mất ngủ', muốn thu dọn hành lý bỏ đi ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cường thở hắt ra:

"Mẹ thì già rồi, lương anh cũng chỉ có 17 triệu, mỗi tháng lo cho hai đứa trẻ đã tốn kém đủ thứ. Anh còn chi tiêu cá nhân, giao tiếp bạn bè, đẻ thêm một đứa nữa anh không nuôi nổi đâu. Mẹ có hai đứa cháu nội, bà không cần thêm cháu. Em cứ ở thế này thảnh thơi sung sướng không thích à, sinh con làm gì cho bận người?".

Trước khi cưới Cường chưa bao giờ nói những điều như vậy. Khi tôi bàn về kế hoạch sinh con, chồng còn gật đầu đồng ý. Bây giờ ván đã đóng thuyền, Cường lại trở mặt không cho tôi sinh con nữa. Vậy thì lấy tôi về làm gì? Làm ô sin chăm sóc chồng và mẹ chồng cùng với con riêng của chồng hay sao? Tôi cần gì một cuộc hôn nhân như thế, thà tôi ở một mình cho xong!

 

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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