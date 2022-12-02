Đêm tân hôn chồng say khướt chẳng động chạm, sáng ra mẹ chồng lật chăn lên, tôi choáng voáng với 'vết đỏ' in rõ trên ga giường

Tâm sự 02/12/2022 04:39

Tôi lúng túng ngồi dậy, đang định ra khỏi phòng thì giật mình thấy mẹ chồng định gấp chăn giúp. Tôi lập tức can ngăn, giành lấy làm.

Tôi và chồng yêu nhau gần một năm thì tiến đến hôn nhân. Tiệc cưới kết thúc, tôi chuẩn bị sẵn váy ngủ gợi cảm, hồi hộp từ nhà tắm bước ra. Ai ngờ chồng đã ngáy khò khò. Tiệc cưới anh uống nhiều rượu say bí tỉ, vợ gọi vài câu cũng biết gì. Dù có phần thất vọng lẫn tủi thân nhưng tôi nghĩ thời gian còn dài. Bản thân cũng tất bật từ sáng sớm tới tối muộn, tôi mệt rã rời nhanh chóng thiếp đi. 

Sáng hôm sau tôi choàng tỉnh dậy vì nghe tiếng của mẹ chồng vang lên trong phòng. Bà cười bảo tôi đã 6h30 rồi, dậy ăn sáng thôi, có mệt thì để trưa ngủ tiếp. Tôi giật mình biết chồng đã dậy từ sớm, thậm chí còn nấu ăn sáng cho vợ với mẹ. Còn tôi là dâu mới mà dậy muộn nhất nhà. 

Tôi lúng túng ngồi dậy, đang định ra khỏi phòng thì giật mình thấy mẹ chồng định gấp chăn giúp. Tôi lập tức can ngăn, giành lấy làm. Chăn lật lên, hai người nhìn ga giường mà ngỡ ngàng. Có mấy vết máu đỏ rõ mồn một, rõ ràng hôm qua khi tôi vào phòng tân hôn nó chưa xuất hiện. 

Đêm tân hôn chồng say khướt chẳng động chạm, sáng ra mẹ chồng lật chăn lên, tôi choáng voáng với 'vết đỏ' in rõ trên ga giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng cười vui vẻ đi ra, còn tôi thì sững sờ khó tin. Phải chăng bà giả vờ cốt để kiểm tra con dâu còn trong trắng hay không? Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tại sao lại có dấu vết ấy trên ga giường khi mà đêm qua chúng tôi chưa “động phòng”? 

Hẳn là chồng tôi đã ngụy tạo chứng cứ để đánh lừa mẹ chồng. Song anh biết là tôi chưa từng quan hệ với ai cơ mà, việc gì phải làm giả?

Để rồi những đêm tiếp theo tôi đã hiểu lý do tại sao chồng làm như thế. Cho đến lúc này đã nửa tháng sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn chưa động phòng. Qua một tuần chồng vẫn thờ ơ không chạm vào vợ, tôi uất ức tủi thân khóc lên hỏi anh tại sao? Có phải anh ghét bỏ tôi hay có người trong lòng rồi. Lúc đó chồng tôi mới đau khổ vùi mặt vào đầu gối, nghẹn ngào bảo rằng anh bị bất lực không thể cho tôi làm một người phụ nữ đúng nghĩa.

"Xin em đừng rời xa anh, anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt cả đời này. Anh đã đi khám rồi, anh hoàn toàn vẫn có thể làm bố, chúng mình vẫn sẽ có con em ạ. Em hãy ở lại bên anh được không? Nếu em rời xa thì anh không sống nổi…".

Đêm tân hôn chồng say khướt chẳng động chạm, sáng ra mẹ chồng lật chăn lên, tôi choáng voáng với 'vết đỏ' in rõ trên ga giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc cầu xin. Trái tim tôi quặn thắt vì thương anh. Tôi yêu anh thật lòng nên tất nhiên không muốn rời bỏ anh trong hoàn cảnh này, vẫn muốn cùng anh vượt qua khó khăn. Nhưng thật lòng tôi có phần lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự

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