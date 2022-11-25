Đêm tân hôn, bạn thân cứ ấn vào còn em thì đẩy ra, vừa thỏ thẻ một câu, em chẳng ngờ hôm sau có chuyện chấn động

Biết mẹ khó tính nên hồi còn ở nhà em và nó cũng giữ ý tứ, không bao giờ ở trong phòng mà chỉ có hai đứa. Nếu có cũng là trong tư thế học hành, cửa phải mở toang. Hoặc là có việc gì thì xuống phòng khách cho nó quanh minh chính đại.

Có nằm mơ em cũng không ngờ mình lại phải cưới thằng bạn thân trong cái tình huống dở khóc dở cười ấy. Thân nhau mười mấy năm rồi, bố mẹ hai bên cũng biết cả nhưng bố mẹ em lại khá khó tính. Dù thân tới mấy nhưng vì là tình bạn khác giới nên mẹ vẫn bảo em phải có ý tứ, không được suồng sã quá.

Mệt quá em cũng nằm lăn ra bên cạnh luôn và cũng không đóng cửa phòng mẹ có đi qua thì thấy hai đứa ngủ nghiêm túc. Ai ngờ đang mơ màng thì em bất ngờ tỉnh cái chân của thằng bạn đè ngay lên người em. Em chỉ kịp kêu lên 1 tiếng “Á” rồi choàng mở mắt. Nhưng chính tiếng thét kinh hoàng của em đã khiến thằng bạn giật mình quàng tay ôm chặt lấy em. Chắc nó tưởng em là thằng em trai nó ở nhà đây mà, thằng em nó cũng hay nói mê và nó vẫn làm như thế.

Năm ấy bọn em đã bước sang năm thứ 3 đại học và học cùng trường. Ra ngoài, không bị mẹ quản nên ở phòng trọ 2 đứa vẫn qua phòng nhau chơi rồi nằm trên giường ngủ trưa luôn, ở nhà thì ý tứ hơn nhưng không ngờ hôm đó lại mắc lỗi. Nó đến nhà em chơi rồi thì lúc buồn ngủ nó vào luôn giường em ngủ từ bao giờ. Em không biết đi lên thì nó đã say giấc nồng rồi, đẩy thế nào cũng không chịu dậy.

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Nhưng mà khi em chưa kịp đ.ánh thức nó dậy thì mẹ em đã xuất hiện trước cửa phòng mất rồi. Mẹ bắt em gọi nó dậy rồi cùng đi xuống phòng khách nói chuyện. Em cứ tưởng chỉ bị mẹ quạc cho 1 trận thôi ai ngờ mẹ gọi luôn bố mẹ nó sang: “Anh chị ạ, chúng ta đã quá tin tưởng hai đứa mà thiếu quản lý chặt chúng. Giờ chúng như vậy rồi, phải tính chuyện ngay thôi không lỡ thì…”.

Ai ngờ bố mẹ nó gật đầu đồng ý luôn mặc hai đứa ra sức giải thích. Cuối cùng nó vỗ vai em bảo.

- Thôi thì cứ cưới đại đi cũng được, rồi nếu thấy sống không hợp thì chia tay.

- Mày điên à, thế thì tao mang tiếng 1 đời chồng.

- Tao cũng mang tiếng 1 đời vợ còn gì. Nếu mày không chịu cũng phải chịu thôi vì bố mẹ tao và bố mẹ mày chuẩn bị hết rồi.

Vậy là đành phải cưới. Đêm tân hôn mỗi đứa nằm 1 góc vì thực sự là đã có chút tình cảm nào đâu. Em mệt lăn ra ngủ từ lúc nào và cũng nghĩ thằng bạn cũng lăn ra ngủ nốt. Ai ngờ nửa đêm lại thấy nhột nhột trong người cứ như kiểu ai đó đang cù mình, em choàng mở mắt thì choáng váng khi thấy thằng bạn đang…

- Bỏ ngay cái tay ra đi…

- Tao chỉ thử sờ tí thôi, dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của bọn mình mà.

- Tân hôn cái gì, tại mẹ tao bắt cưới đấy chứ tao có yêu mày đâu.

- Ừ thì cứ thử tập xem thế nào. Đêm nay tao với mày thử tập làm vợ chồng xem sao nhé.

Nó cứ ấn cái tay vào thì em lại đẩy ra, cả đêm ấn vào đẩy ra như thế cuối cùng nó chồm hẳn lên người em: “Mệt lắm rồi, giờ làm 1 phát rồi kết thúc luôn muốn ra làm sao thì ra”. Em cười không ngậm được mồm nhưng không ngờ nó làm thật.

Mỗi phát ấy mà em dính bầu luôn mới đau chứ. Em phải bảo lưu học còn chồng thì cuối tuần lại về thăm. Vợ chồng trẻ con nên cãi nhau xoành xoạch, mà chẳng hiểu sao tự dưng em lại ghen, cứ thấy nó nghe điện thoại của con gái là em lại lồng lộn lên. Nó bảo em yêu nó thế mà còn giả bộ, liệu có phải em đã có tình cảm vợ chồng thật với thằng bạn thân không hả mọi người? Thế này thì làm sao mà có thể li hôn để lấy người khác được.