Lấy vợ già U50, chồng sững sờ với thói quen lạ của nàng, mỗi khi ‘gần gũi’ đều nhận về cái kết phũ phàng

Tâm sự 25/11/2022 13:53

Tôi vẫn nghĩ sẽ được bù đắp chuyện chăn gối vì nỗ lực của mình... nào ngờ mỗi lần tôi định âu yếm thì lại nhận về điều này.

Tôi 45 tuổi, vợ kém tôi 10 tuổi, kinh tế gia đình chủ yếu do tôi trang trải, từ chi phí cho 2 con ăn học, hiểu hỷ, ngoại giao, thực phẩm chính, nhà cửa, đất đai đều do tôi tạo nên.

Vợ đi làm văn phòng chỉ đủ sắm sửa quần áo và đi chợ mua rau quả thêm cho bữa ăn tối. Sáng vì tiện đường nên tôi đưa 2 con đi học, chiều đón chúng về. Tôi không biết nấu ăn nên chờ vợ về nấu, ăn xong tôi rửa chén dọn dẹp nhà bếp.

Lấy vợ già U50, chồng sững sờ với thói quen lạ của nàng, mỗi khi ‘gần gũi’ đều nhận về cái kết phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giặt giũ, lau nhà thì ai rảnh người đó làm, nhưng tôi về sớm hơn vợ nên thường làm hơn, chỉ có chủ nhật vợ tự nguyện làm mọi việc, muốn bù đắp lại những ngày trong tuần cô ấy về trễ.

Những tưởng như thế tôi được bù lại trong chuyện chăn gối, tuy nhiên tôi rất thất vọng vì mỗi lần muốn gần gũi là vợ từ chối hoặc nhăn nhó, khó chịu, làm tôi mất hứng nên thôi, có khi cả tuần nhịn.

Tôi nhiều lần hỏi nhưng vợ nói không có gì, chỉ là không thích. Ai có nỗi khổ như tôi không?

Kinh tế gia đình tôi tạm ổn, có nhà riêng. Vợ là người kỹ tính, nhà cửa ngăn nắp, lau dọn cả ngày. Nhưng tôi gặp vấn đề khó nói, đó là chuyện chăn gối của hai vợ chồng mỗi tháng chỉ 1-2 lần. Vợ quá thụ động trong việc thể hiện nhu cầu với chồng. Nói thêm, trước khi cưới vợ cũng vậy, tôi nghĩ do ngại vì chưa phải vợ chồng và cho rằng sau cưới sẽ khác.

Theo tôi biết, tùy vào sức khỏe, điều kiện, thời gian, nhu cầu của mỗi cặp vợ chồng, tần suất quan hệ sẽ khác nhau, có điều mỗi tuần quan hệ bao nhiêu lần là vừa? Quan hệ ít có ảnh hưởng hạnh phúc gia đình không? Tôi nghe nói có cặp vợ chồng ngày nào cũng gần gũi, có khi một đêm gần gũi vài lần, vợ chồng tôi thì cả tháng mới có một lần.

Không phải tôi không có nhu cầu, trái lại rất muốn, thế nhưng vợ thụ động. Khi tôi muốn vợ cũng không chiều, có thì cũng qua loa cho xong. Vợ chẳng khi nào chủ động thể hiện nhu cầu với chồng, thậm chí từ chối, khó chịu. Cuộc sống chăn gối thưa thớt quá, nhiều lúc tôi muốn ly dị hoặc ngoại tình để tìm người hòa hợp tình dục, có nhu cầu cao như mình. Cứ kéo dài như thế này tôi không hạnh phúc. Mong được các bạn tư vấn, chân thành cảm ơn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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