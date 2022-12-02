Đêm nào trong cơn ngủ mơ màng, tôi cũng thấy một bóng trắng 'lảng vảng' trong phòng tân hôn, dù sợ chết khiếp nhưng một lần quyết 'thức trắng' để tìm hiểu sự thật

Tâm sự 02/12/2022 09:41

Em lay gọi chồng dậy nhưng anh ngủ say nên không hôm nào nhìn thấy. Nhiều bữa em đã đóng kín cửa, vậy mà sáng mai, cửa lại bị mở một cách khó hiểu.

Em vừa lấy chồng được một tháng chị ạ. Sau khi kết hôn, vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng và con riêng của anh. Chồng em đã từng có một đời vợ, cách đây gần 10 năm, vợ cũ của chồng em qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Hiện tại, chồng em có một đứa con gái. Năm nay, con bé vừa tròn 15 tuổi.

Trước khi về làm dâu, em đã biết con riêng của chồng không có thiện cảm với mình. Con bé không thích bố lấy vợ mới, nhất là người chỉ hơn mình 10 tuổi. Em từng nghĩ đơn giản rằng sau khi kết hôn, em chỉ cần nhún nhường thì mọi chuyện sẽ êm xuôi theo ý mình.

Đêm nào trong cơn ngủ mơ màng, tôi cũng thấy một bóng trắng 'lảng vảng' trong phòng tân hôn, dù sợ chết khiếp nhưng một lần quyết 'thức trắng' để tìm hiểu sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chị ạ, con gái của chồng em rất ương bướng và hỗn láo. Con bé luôn chửi em là cướp mất bố của con. Rồi nhiều lần còn đơm đặt để vợ chồng em cãi nhau. Em nói với chồng, anh chửi con nên con bé càng ghét em hơn.

Không chỉ như thế, gần đây em thấy nhiều chuyện rất lạ. Hầu như đêm nào em cũng thấy bóng trắng lảng vảng trong phòng. Em lay gọi chồng dậy nhưng anh ngủ say nên không hôm nào nhìn thấy. Nhiều bữa em đã đóng kín cửa, vậy mà sáng mai, cửa lại bị mở một cách khó hiểu.

Lúc đầu em sợ nên thấy bóng trắng là lại trùm chăn không dám ló mặt, đợi đến khi cái bóng ấy đi khỏi em mới hé chăn ra. Nhưng hôm ấy, em quyết tâm thức để xem rốt cuộc là gì. Em núp sau cánh cửa, lúc cánh cửa vừa mở, em bật điện lên thì thấy đó là con riêng của chồng em.

Đêm nào trong cơn ngủ mơ màng, tôi cũng thấy một bóng trắng 'lảng vảng' trong phòng tân hôn, dù sợ chết khiếp nhưng một lần quyết 'thức trắng' để tìm hiểu sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy em, con bé chạy một mạch xuống nhà. Em dự định sẽ nói với chồng về chuyện này nhưng sợ làm vậy sẽ càng khiến con bé ghét em. Trong khi em muốn em và con riêng của chồng hòa thuận. Mọi người có thể chỉ cách giúp em được không ạ?

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