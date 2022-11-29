Đêm nào chồng cũng làm việc tới khuya, tò mò ghé mắt vào phòng thì ch.ết điếng thấy ang đang tự làm chuyện ấy...

Tâm sự 29/11/2022 11:41

Thấy phòng làm việc của chồng vẫn sáng đèn, tôi tò mò ngó vào tính bảo anh làm nhanh rồi ngủ sớm thì chết lặng thấy anh đang nhìn màn hình máy tính rồi tự xử. Trên hình là video một đôi nam nữ đang làm chuyện đó.

Tôi và chồng kết hôn được hơn 1 năm. Bé đầu vừa được 11 tháng thì tôi liền mang thai em bé thứ 2. Kinh tế gia đình tôi không được khá giả lắm vì tôi làm giáo viên mầm non hợp đồng, mức lương của tôi cũng chỉ đủ nuôi bản thân và một số chi tiêu nhỏ. Mọi việc còn lại đều nhờ chồng.

Đã vậy, đẻ dày nên kinh tế càng khó khăn hơn. 6 tháng bầu em bé thứ 2, tôi bị dọa xảy, lập tức phải nằm im một chỗ. May sao có mẹ chồng lên giúp đỡ cho con bé đầu và sinh hoạt gia đình. Thế nên chồng tôi vẫn yên tâm làm việc.

Đêm nào chồng cũng làm việc tới khuya, tò mò ghé mắt vào phòng thì ch.ết điếng thấy ang đang tự làm chuyện ấy... - Ảnh 1
Đêm nào chồng cũng làm việc tới khuya, tò mò ghé mắt vào phòng thì chết điếng thấy ang đang tự làm chuyện ấy... - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống cũng dần đi vào ổn định. Từ ngày bầu bí, tôi chẳng còn cảm xúc nào trong chuyện ấy, nhiều khi còn sợ gần gũi chồng vì cơ thể mệt mỏi, hơn nữa bầu tôi cũng sợ ảnh hưởng tới con nên vợ chồng tôi gần như kiêng hoàn toàn. Chồng tôi hiểu nên cũng chẳng đòi hỏi bao giờ.

Đợt gần đây, tôi thấy chồng làm việc khá muộn. Anh ấy lúc nào cũng thức tới 12h khuya, có hôm 1h sáng mới thấy vào phòng đi ngủ. Thương chồng, tôi cũng chỉ biết nấu những món ăn ngon tẩm bổ cho anh. Mong một ngày gia đình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Bữa đó, tôi đi vệ sinh đêm, thấy phòng làm việc của chồng vẫn sáng đèn, tôi tò mò ngó vào tính bảo anh làm nhanh rồi ngủ sớm thì chết lặng thấy anh đang nhìn màn hình máy tính rồi tự xử. Trên hình là video một đôi nam nữ đang làm chuyện đó.

Tôi rùng mình nép vào cánh cửa, thực sự hơi choáng ngợp với những gì mình nhìn thấy. Nhớ lại thì cũng phải 4, 5 tháng tôi và chồng không gần gũi. Có lẽ chồng tôi bí bách quá nên mới phải làm việc ấy một mình. Càng nghĩ lại càng thấy thương chồng.

Nhưng ở thời điểm này thì tôi lại chẳng thể giúp được anh ấy, không biết nếu chán việc đó một mình, chồng tôi có ra ngoài tìm gái không nữa, tôi thực sự có phần hoang mang lắm...

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Tôi răm rắp làm theo anh mà không nghi ngờ. Trong cơn mê man, tôi thấy có ai đó động vào người mình nhưng thực sự không tài nào mở nổi mắt. Tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, tôi thấy trên người mình không mặc quần áo nhưng sốc hơn là người đàn ông bên cạnh.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự eva chuyện ấy

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