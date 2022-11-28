Đêm động phòng vợ nhất quyết không cho động vào người, nhìn thấy thứ này của cô ấy tôi lại còn sốc hơn

Tâm sự 28/11/2022 16:32

Những tưởng cả hai sẽ có một “đêm xuân” đáng nhớ nhưng không ngờ chị Swapna lại từ chối động phòng khiến anh chồng không khỏi bất ngờ. "Tôi đã bị sốc khi vợ từ chối động phòng trong đêm tân hôn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vợ chồng ly hôn, chẳng hạn như một trong hai người ngoại tình, không phù hợp về cách sống hoặc đôi khi chỉ vì những lý do tủn mủn khác. Anh Sohan (sống ở Kengeri, thành phố Bangalore, Ấn Độ) đã nộp đơn xin ly hôn với vợ là chị Swapna sau 7 tháng chung sống.

Trong đơn xin ly hôn, người đàn ông 35 tuổi cho biết anh gặp Swapna lần đầu tiên tại nhà bố mẹ chị. 4 tháng sau đó, hai người tổ chức đám cưới theo các nghi thức của người Hindu tại một khách sạn sang trọng.

Những tưởng cả hai sẽ có một “đêm xuân” đáng nhớ nhưng không ngờ chị Swapna lại từ chối động phòng khiến anh chồng không khỏi bất ngờ. "Tôi đã bị sốc khi vợ từ chối động phòng trong đêm tân hôn. Vợ nói cô ấy đang sợ hãi nên tôi cũng chẳng dám ép nữa”, anh nói.

Nhưng trong đêm hôm đó, anh Sohan bị sốc thêm lần nữa khi nhìn thấy ngực của vợ. Bởi ngực của chị phẳng lì khiến anh lo sợ và nghĩ rằng mình bị gạt.

Đêm động phòng vợ nhất quyết không cho động vào người, nhìn thấy thứ này của cô ấy tôi lại còn sốc hơn - Ảnh 1
Tôi đã bị sốc khi vợ từ chối động phòng trong đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh Sohan cố gắng có một mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa với chị Swapna, bằng cách đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Trong tuần trăng mật này, anh nhiều lần muốn hai người sinh hoạt vợ chồng nhưng lần nào chị cũng từ chối.

Hai người cứ duy trì như vậy trong 7 tháng tiếp theo. Cuối cùng, người chồng quyết định nhờ tới sự can thiệp của y học để có con, nhưng khi đi khám anh lại phát hiện khả năng sinh sản của mình bị ảnh hưởng và nguyên nhân có thể là do áp lực hôn nhân. Trong khi đó, vợ anh lại đe dọa nếu bắt ép chị phải quan hệ thể xác thì chị sẽ tự tử.

Không rõ hiện tại đơn ly hôn của cặp vợ chồng đã được xử lý hay chưa, nhưng rõ ràng cứ duy trì tình trạng này thì vợ chồng sớm muộn gì cũng ly hôn.

Đêm động phòng vợ nhất quyết không cho động vào người, nhìn thấy thứ này của cô ấy tôi lại còn sốc hơn - Ảnh 2
Đó có thể là do áp lực cuộc sống quá căng thẳng, mâu thuẫn vợ chồng, chán chồng và có người đàn ông khác hoặc gặp vấn đề về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vợ không muốn “gần gũi” với chồng. Đó có thể là do áp lực cuộc sống quá căng thẳng, mâu thuẫn vợ chồng, chán chồng và có người đàn ông khác hoặc gặp vấn đề về sức khỏe,… Nhưng suy cho cùng, việc này bắt nguồn từ 2 yếu tố là tinh thần và thể chất.

Những lúc như vậy, đấng mày râu cần tìm lý do chính xác mới có thể điều chỉnh lại tình trạng này nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và nếu đang đau đầu vì bị vợ từ chối gần gũi, các anh chồng có thể thử áp dụng những cách sau:

- Tự xem xét lại bản thân, làm mới mình như tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng nước hoa quyến rũ,… để làm vợ hứng thú hơn trong chuyện ấy.

- Thay đổi không gian yêu để vợ có cảm giác mới mẻ.

- Sắp xếp thời gian đưa vợ đi chơi, du lịch để hâm nóng tình cảm, giúp cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, thăng hoa hơn.

- Quan tâm đến vợ từ chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi,… để vợ có sức khỏe tốt nhất. Cụ thể, chồng có thể bổ sung thêm các thực phẩm chứa nhiều lượng estrogen như hạt lanh, đậu nành, rau họ cải,… để giúp vợ tăng nội tiết tố nữ, từ đó tăng cường ham muốn tình dục. Hay chồng cùng vợ làm việc nhà để vợ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi hàng ngày.

Nếu đã dùng mọi biện pháp mà vợ vẫn không muốn quan hệ tình dục với chồng, rất có thể vợ đang gặp phải bệnh lý gì đó hoặc có người khác ở bên ngoài cũng là 1 khả năng. Nếu vợ mắc bệnh, chồng nên chia sẻ với vợ nhiều hơn là ép buộc, tránh móc, hãy cùng vợ tìm biện pháp chữa bệnh triệt để.  

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