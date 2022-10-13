Để con dâu không phải chịu thiệt thòi, mẹ chồng tôi đã thẳng tay "diệt trừ hậu họa"

Bị chồng phản bội, tôi cầu cứu mẹ chồng giúp sức, nào ngờ lại bị đuổi ra khỏi nhà một cách phũ phàng.

2 tuần trước, có một cô gái lạ đến nhà tôi và nói là đang mang thai đứa con của chồng tôi. Tôi vô cùng sửng sốt, chồng tôi là người thủy chung, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ con, sao lại ngoại tình được? Nhưng cô gái ở trước mặt là bằng chứng sống, sao có thể bao biện được?

Tôi đã khóc rất nhiều và cầu cứu mẹ chồng giúp sức. Thế nhưng mẹ chồng không giúp mà còn ngã bệnh đúng lúc làm tôi rất bức xúc. Khi chồng tôi đi làm về, mẹ còn phũ phàng đuổi tôi ra khỏi nhà, muốn để chồng tôi đón "dâu mới" đến chăm sóc bà.

Một năm nay tình cảm vợ chồng tôi không được tốt lắm, quyết định của mẹ khiến chồng tôi vui ra mặt. Tôi định dắt 2 con nhỏ ra khỏi nhà nhưng mẹ chồng lại không đồng ý nên phải ấm ức ra đi một mình. Bao lâu nay tôi đối xử tốt với nhà chồng, để rồi giờ đây bị ngược đãi thế này sao?

Đang lúc đau khổ thì nhận được tin nhắn của mẹ chồng: "Để con phải thiệt thòi mẹ rất khó chịu nhưng hậu họa phải diệt trừ tận gốc. Hãy tin ở mẹ". Câu nhắn nhủ đó khiến tôi tỉnh ngộ, trách mình thật ngốc nghếch, mẹ vẫn là người suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Những ngày sau đó mẹ chồng gửi hình ảnh mà cô gái kia tất bật hầu hạ mẹ và chồng con tôi. Có lẽ quen hưởng thụ nên cô ta không chịu được vất vả nên đã cãi nhau mỗi ngày với chồng tôi. Thậm chí còn mắng mỏ các con tôi trước mặt mẹ chồng.

Về sống chung với nhau, cô ta "hiện nguyên hình" là một con người lười nhác, cộc cằn, tham lam. Chồng tôi không chịu được nữa nên sau 2 tháng sống chung, anh đuổi cô ta ra khỏi nhà và tìm đến phòng trọ đón tôi về.

Vì con và người mẹ chồng tuyệt vời, tôi bỏ qua chuyện vụng trộm của chồng nhưng còn đứa nhỏ trong bụng cô gái kia thì sao? Tôi không muốn dây dưa với cô gái đó nữa. Chồng bảo sẽ cho mẹ con cô ta 200 triệu và cắt đứt mọi quan hệ.

Nhưng tôi sợ đưa tiền cho cô ta, lúc tiêu hết tiền, cô ấy lại đến xin tiếp thì sao? Vợ chồng tôi thật bối rối, không biết giải quyết của nợ này thế nào nữa?

(thuyhang...@gmail.com)

Ngủ quên trong nhà tắm khiến con phải nhập viện, tôi bị mẹ chồng đuổi thẳng khỏi nhà Bước ra ngoài thấy con gào khóc với đôi tai dính máu, tôi chưa kịp định thần đã bị mẹ chồng tặng cho cái tát trời giáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-con-dau-khong-phai-chiu-thiet-thoi-me-chong-toi-da-thang-tay-diet-tru-hau-hoa-512449.html