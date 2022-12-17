Đay nghiến con dâu suốt 3 năm trời vì chưa có con, mẹ chồng òa khóc nức nở khi lật tấm chăn trên giường lên

Tâm sự 17/12/2022 07:07

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi luôn mong chờ ngày được bế cháu. Vậy mà ngày qua ngày tôi mãi vẫn chưa thể mang thai.

Với người phụ nữ khi kết hôn được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời mà ai cũng mong muốn. Đây là đặc quyền riêng mà tạo hóa dành riêng cho người phụ nữ. Thế nhưng bên cạnh những phụ nữ dễ dàng có con còn có những người mong mỏi mãi không thể có được. Và tôi là một trong số kém may mắn đó.

Tới năm nay là năm thứ 3 tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi luôn mong chờ ngày được bế cháu. Tôi cũng mong mỏi ngày được mang bầu, sinh đứa con kháu khỉnh để chăm bẵm. Vậy mà ngày qua ngày tôi mãi vẫn chưa thể mang thai.

Vợ chồng tôi cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Nhưng lo lắng hơn cả lại là mẹ chồng tôi. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn nên chuyện thế hệ nối dõi càng nặng nề hơn. Bà nghĩ con dâu hẳn có vấn đề gì đó nên đã đi tìm thầy cắt thuốc đem cho tôi uống. Bà cũng bắt vợ chồng tôi đi khám hết viện này đến viện khác nhưng tôi vẫn không mang thai.

Đay nghiến con dâu suốt 3 năm trời vì chưa có con, mẹ chồng òa khóc nức nở khi lật tấm chăn trên giường lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm về làm dâu mà không có thai, trong khi đó những cặp cưới sau tôi đều có con cái cả rồi. Hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng tôi càng thêm buồn phiền, sốt ruột. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Chồng tôi không biết chuyện này vì bình thường trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn đối xử với tôi rất tốt. Còn khi vắng mặt anh, bà trở thành một con người khác. Tôi cũng hiểu vì sao mà mẹ chồng lại chì chiết mình nên vẫn luôn nín nhịn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chồng phải phiền lòng về điều này bởi công việc của anh đã quá vất vả. Hơn nữa, anh cũng rất khổ tâm về chuyện con cái.

 

Cho đến ngày gần đây mẹ chồng tôi mới biết chuyện. Khi đó, mẹ chồng vào phòng chúng tôi lật tấm ga đệm định đem đi giặt để phơi. Bất ngờ bà thấy tệp tờ giấy ở dưới rơi ra ngoài. Khi cầm lên mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống rồi khóc tức tưởi. Nghe thấy thế, vợ chồng tôi chạy vào thì thấy bà đang cầm trên tay tờ giấy khám bệnh của chồng tôi trong đó ghi rõ tình trạng vô sinh.

 

 

Lúc này vợ chồng tôi biết không thể giấu bà thêm được nữa. Mẹ chồng tôi đau đớn vì biết con trai mình không thể có con. Chồng tôi ngẩn người không nói lời nào, còn tôi chỉ biết chạy vào mà ôm lấy mẹ chồng khóc. Rồi mẹ chồng cầm lấy tay tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với tôi.

"Mẹ thật sự xin lỗi vì suốt thời gian qua đã có lỗi với con. Con hẳn đã biết tình trạng của chồng con mà không hề bỏ đi. Hai đứa vẫn sống tình cảm bên nhau vậy mà mẹ đã có lúc nghĩ sẽ loại bỏ con để lấy vợ khác cho thằng Cương (tên chồng tôi)" – bà nói.

 

Tôi không hề giận mẹ chồng. Bởi đó cũng là tâm lý bình thường của những người làm mẹ. Có được đứa con thì vui cửa vui nhà, trời không cho cũng đành chịu. Nhưng tôi nghĩ niềm vui trong cuộc sống vẫn do mình tạo ra, cuộc sống còn nhiều điều khác có ý nghĩa. Tôi đã bảo với chồng, mẹ chồng dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ chồng của mình. Vợ chồng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để dồn tiền chữa trị. Nếu trong trường hợp không thể có nữa thì tôi cũng bàn với chồng để nhận con nuôi vì tôi rất yêu chồng của mình. Với cá nhân tôi, anh là một người chồng hoàn hảo khi biết quan tâm, yêu thương tôi và lo lắng được cho cả gia đình hai bên.

Chồng cũ gõ cửa xin ngủ nhờ vào 3 giờ sáng, tôi hoảng loạn, lao ra khỏi nhà khi nhìn thấy thứ này rơi ra từ túi của anh

Chồng cũ gõ cửa xin ngủ nhờ vào 3 giờ sáng, tôi hoảng loạn, lao ra khỏi nhà khi nhìn thấy thứ này rơi ra từ túi của anh

Nhìn vẻ mặt anh ấy phờ phạc, xanh xao, tôi nghĩ anh ấy nói thật liền đồng ý, dù sao trong nhà tôi cũng có 2 phòng ngủ. Để chồng cũ đêm muộn đi một mình về nhà, chẳng may xảy ra tai nạn thì tôi sẽ mang tội mất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 13 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 58 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy