Đang mê man tưởng tượng cảnh 'cuồng nhiệt' với chồng sắp cưới trên chiếc giường tân hôn do anh chuẩn bị, tôi chợt 'tắt nụ cười' khi biết rõ nguồn gốc chiếc giường ấy!

Hôm nọ anh ấy chụp ảnh một chiếc giường gỗ gửi cho em, khoe mới tậu gần 3 chục triệu, sẽ dùng làm giường tân hôn. Khỏi phải nói em vui thế nào.

Chồng sắp cưới của em là trai "một lần đò". Anh với vợ cũ chưa có con chung, nghe đâu cưới một thời gian thì chị vợ kia "tòm tem" với người yêu cũ. Nên anh ấy cho vợ cũ được đoàn tụ với tình yêu đích thực luôn. Họ chia tay sau 7 tháng hôn nhân thôi. Ban đầu bố mẹ em không ưng đâu. Ông bà bảo em gái tân đàng hoàng sao phải chịu thiệt lấy người một đời vợ. Sau đó anh ấy thể hiện tốt quá, lại nghĩ anh chưa có con riêng nên ông bà cuối cùng cũng đồng ý. Yêu nhau gần 1 năm chúng em quyết định tổ chức đám cưới vì anh ấy sốt sắng lắm rồi.

Theo như ngày tháng ấn định là còn đúng 20 ngày nữa lễ cưới của chúng em sẽ diễn ra. Hôm nọ anh ấy chụp ảnh một chiếc giường gỗ gửi cho em, khoe mới tậu gần 3 chục triệu, sẽ dùng làm giường tân hôn. Khỏi phải nói em vui thế nào. Được chồng tương lai chiều chuộng, đầu tư như thế, đủ biết anh ấy trân trọng em cỡ nào. Ảnh minh họa: Internet Nhưng tối qua em tình cờ thế nào mà lại mò vào facebook của vợ cũ anh. Xem ảnh chị ấy một lúc thì em tìm được tấm ảnh chị ấy hồi còn ở chung với anh. Chị ấy ngồi trên đúng chiếc giường mà anh đã gửi ảnh cho em!

Trời ạ, nào phải anh đầu tư mấy chục triệu mua giường tân hôn cho 2 đứa! Chiếc giường ấy chính là giường tân hôn của anh với vợ cũ! Sự đầu tư đó anh dành cho vợ cũ anh thì đúng hơn! Không những thế còn nói dối em! Nghĩ đến đó là em máu nóng bốc lên não rồi, lập tức gọi cho anh ấy chất vấn. Không chối được, chồng sắp cưới của em đành phải thừa nhận. Anh ấy bảo chiếc giường vẫn mới lắm, đắt tiền nữa nên tiếc không muốn bỏ đi. Còn hơn giờ đi mua giường mới vài triệu, làm sao được đẹp với tốt như thế. Em bảo để giường đó cho bố mẹ anh dùng, chúng em mua giường rẻ tiền cũng được. Em đã nhân nhượng như thế nhưng anh lại quay ra bảo em chấp nhặt, để ý tủn mủn, cái giường nó chỉ là vật chết nọ kia. Rồi thì có cái giường cũ thôi chứ chăn đệm vẫn mua mới. Em nghe mà điên tiết, 2 đứa cãi nhau 1 trận to, giờ đang chiến tranh lạnh các chị ạ. Ảnh minh họa: Internet Các chị nói xem, em có sai không? Ai là người muốn ngủ trên giường tân hôn của chồng với vợ cũ chứ? Thà em nằm đất còn thấy dễ chịu hơn!

Chồng mất được 1 tuần thì chị giúp việc bất ngờ “tự thú” một tin động trời vào lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng Dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố bước xuống dưới tầng để xem tiếng động lạ là gì, để rồi vừa bật điện lên tôi hoảng sợ nhìn thấy cảnh người giúp việc rũ rượi đạp xe.

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