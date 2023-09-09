Đang mang thai nhưng chồng lại đến nhà vợ cũ lúc nửa đêm, thấy bất an nên tôi lén lút đi theo rồi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tày đình này...

Tâm sự 09/09/2023 07:35

Thảo đã biết địa chỉ nhà vợ cũ Khoa , cô chuẩn bị một chút rồi đủng đỉnh đến sau. Khi nhìn thấy vợ đứng ngoài cửa, Khoa giật bắn hoảng hốt.

Thảo (28 tuổi) chia sẻ cô và chồng kết hôn được hơn 1 năm, hiện tại cô đang mang bầu 8 tháng. Khoa - chồng Thảo từng ly hôn nhưng anh và vợ cũ chưa có con chung. Sau khi về chung một nhà, Thảo nhanh chóng nhận ra Khoa còn quan tâm đến vợ cũ nhiều hơn cô tưởng rất nhiều. Trước đây, phần vì không sống chung nhà, phần vì thời điểm đó vợ cũ Khoa đang có người đàn ông khác, cho nên hai người họ gần như tuyệt giao với nhau. Bản thân Khoa cũng thề thốt đã quên hẳn vợ cũ, Thảo mới tin tưởng quyết định kết hôn.

Qua đám cưới ít lâu, gần như trùng với thời điểm Thảo mang thai thì vợ cũ Khoa chia tay bạn trai và nối lại liên lạc với chồng cũ. Khoa giải thích anh và vợ cũ là bạn bè trong sáng, dẫu sao trước đây cũng từng có thời gian bên nhau, lẽ nào hỏi thăm vài câu cũng không được?

Thảo cứng rắn yêu cầu chồng phải biết giới hạn, Khoa quay ra trách vợ nhỏ mọn, ghen tuông mù quáng. Anh vẫn quan tâm và đối xử tốt với vợ, có trách nhiệm với gia đình, quy chụp anh có mối quan hệ mờ ám với vợ cũ chẳng khác gì xúc phạm anh.

Đang mang thai nhưng chồng lại đến nhà vợ cũ lúc nửa đêm, thấy bất an nên tôi lén lút đi theo rồi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tày đình này... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Chồng đã nói thế, tôi quyết định tôn trọng và tin anh ấy một lần. Thế nhưng càng ngày niềm tin trong tôi càng bị mài mòn dần. Họ nhắn tin liên lạc mỗi ngày, thậm chí còn gặp gỡ đi ăn trưa, uống cà phê. Trong khi tôi là vợ chính thức lại đang mang thai thì chưa được chồng rủ đi ăn trưa lần nào”, Thảo nói.

Thảo kể lúc này cô mới biết nguyên nhân thực sự khiến vợ chồng Khoa ly hôn, chính là do mẹ chồng cô. Qua thời gian chung sống Thảo nhận thấy mẹ chồng là người không đến nỗi nào, mối quan hệ giữa cô và bà khá tốt. Song vợ cũ Khoa lại thiếu hợp tác trong cuộc sống chung, dù ở cùng mẹ chồng nhưng cô ta chỉ muốn được tự do thoải mái, không nấu nướng cũng chẳng dọn dẹp. Thêm nhiều hành động thiếu tôn trọng bà khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng căng thẳng. Khoa là con trai một, anh không muốn ra ở riêng, mâu thuẫn vợ chồng dần đẩy lên đến đỉnh điểm và họ ra tòa ly hôn.

“Thậm chí chồng tôi còn nhận xét vợ cũ anh ấy đáng thương vì bị mẹ chồng ghét. Còn tôi may mắn được mẹ chồng yêu thương, nên tôi phải biết cảm thông và thấu hiểu cho cô ta một chút. Vì mẹ chồng mà cô ta phải ly hôn chịu thiệt thòi, hiện tại vẫn độc thân chưa tìm được hạnh phúc mới, anh quan tâm đến cô ta coi như bù đắp, chỉ cần không làm gì quá giới hạn là được…”, Thảo chia sẻ.

Qua những biểu hiện của chồng, Thảo nhận ra Khoa vẫn còn vương vấn vợ cũ nhưng tình cảm không đủ lớn để anh vứt bỏ tất cả quay về bên cô ta. Cũng như khi trước anh không đủ cứng rắn và mạnh mẽ để ra ở riêng, bỏ lại mẹ già sống một mình.

Hiện tại thứ gì Khoa cũng muốn, muốn một gia đình êm ấm với người vợ hiền là Thảo và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận. Đồng thời Khoa cũng muốn bù đắp cho vợ cũ vì nghĩ rằng chính anh làm tổn thương cho cô ta. Thực chất vợ chồng Khoa ly hôn lỗi do cả hai người, bởi Khoa còn vương vấn nên anh mới cảm thấy có lỗi.

Hôm đó 11 giờ đêm, Thảo đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy chồng nhận điện thoại của vợ cũ. Cúp máy, anh lập tức tìm túi đồ sửa chữa điện rồi lao ngay ra ngoài. Lúc trước nghe bập bõm được cuộc nói chuyện, Thảo biết đường điện nhà vợ cũ Khoa bị hỏng, cô ta lại sợ bóng tối nên gọi điện khóc lóc nhờ Khoa đến sửa hộ.

Đang mang thai nhưng chồng lại đến nhà vợ cũ lúc nửa đêm, thấy bất an nên tôi lén lút đi theo rồi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tày đình này... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thảo đã biết địa chỉ nhà vợ cũ Khoa , cô chuẩn bị một chút rồi đủng đỉnh đến sau. Khi nhìn thấy vợ đứng ngoài cửa, Khoa giật bắn hoảng hốt. Anh nhanh chóng giơ chiếc bóng đèn hỏng lên khẳng định anh chỉ giúp vợ cũ chút chuyện, giữa họ không có gì xảy ra. Điều đó Thảo thừa nhận song với cô như thế đã là quá đủ rồi.

“Anh ký vào đây đi rồi có thể làm bất kỳ điều gì anh thích”, Thảo cười nhạt đưa cho chồng lá đơn ly hôn cô đã ký sẵn. 11 giờ đêm còn bỏ vợ đang mang thai ở nhà, trong khi vợ cũ Khoa có thể nhờ bất kỳ ai khác mà không phải là chồng cũ đã tái hôn. Cuộc hôn nhân nửa vời kiểu này cô không cần nữa.

Đang mang thai nhưng chồng lại đến nhà vợ cũ lúc nửa đêm, thấy bất an nên tôi lén lút đi theo rồi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tày đình này... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại vợ chồng Thảo đang ly thân, Khoa hết mực xin lỗi nhưng Thảo chưa đồng ý tha thứ. Người đàn ông tham lam như Khoa , nếu không sớm sửa đổi và một lòng chuộc lỗi thì sẽ sớm mất cả chì lẫn chài.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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