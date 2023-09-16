Đang lim dim ngủ cạnh chồng thì giật mình bởi tiếng động lạ, tôi càng kinh hãi hơn khi thấy bóng người lẻn vào phòng mình để làm việc này!

Tâm sự 16/09/2023 09:48

Điều đáng nói là trong thời gian đó, vào ban đêm tôi cứ có cảm giác ai đó vào phòng mình. Nhưng phần vì quá mệt, phần vì nghĩ rằng đó là ảo giác nên tôi không để ý lắm.

Lúc mới cưới, hai vợ chồng tôi sống chung cùng gia đình chồng. Mẹ chồng không phải là người quá hiền, điển hình là ngày nào bà cũng quát bố chồng tôi xơi xơi, các chị chồng, anh rể bà đều mắng chứ chẳng kiêng nể gì. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Sau sinh 5 tháng, hai vợ chồng mua nhà ở thành phố ra ở riêng. Vì con còn nhỏ nên chúng tôi đành phải nhờ bà nội lên chăm cháu để đi làm.

Điều đáng nói là trong thời gian đó, vào ban đêm tôi cứ có cảm giác ai đó vào phòng mình. Nhưng phần vì quá mệt, phần vì nghĩ rằng đó là ảo giác nên tôi không để ý lắm. Tuy nhiên nhiều đêm lặp đi lặp lại liên tục khiến tôi hơi sợ hãi. Để làm rõ nỗi sợ trong lòng, một đêm tôi cố thức để xem chuyện gì xảy ra lúc nửa đêm.

Đang lim dim ngủ cạnh chồng thì giật mình bởi tiếng động lạ, tôi càng kinh hãi hơn khi thấy bóng người lẻn vào phòng mình để làm việc này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả nhiên, tất cả không phải ảo giác. Đêm hôm đó, lúc 1 giờ sáng khi đang lim dim vì suýt ngủ, cửa phòng tôi mở ra. Một bóng người bước vào tới cạnh nôi của con. Tôi choàng ngồi dậy rồi bật đèn lên xem đó là ai. Không ai khác, đó chính là mẹ chồng của tôi. Thấy vợ chồng tôi tỉnh giấc, mẹ chồng bị dọa cho giật mình, ấp úng giải thích:

- Mẹ làm các con tỉnh giấc à. Mẹ đã cố gắng đi nhẹ nhàng rồi mà. Cu Bom (tên con trai tôi) ốm, mẹ sợ nửa đêm nó quấy khóc ảnh hưởng tới giấc ngủ của các con nên mẹ mới lén sang đây ôm nó về phòng ngủ cùng mẹ để tiện chăm sóc, đến gần sáng mẹ lại đưa nó về. Con vốn không thích mẹ ru cháu, ẵm bế cháu khi ngủ nên mẹ chẳng dám nói, chỉ đành làm thế này.

Tôi bật khóc nức nở khi nghe mẹ chồng nói những lời đó. Hóa ra bao lâu nay dù bà có hay mắng, hay chửi nhưng bà vẫn rất quan tâm tới tôi. Ấy vậy mà tôi lại hay tỏ thái độ khó chịu, thậm chí trong lòng có phần coi thường cách chăm con “nhà quê”, “thời xưa” của mẹ chồng. Cũng chính vì mâu thuẫn trong cách chăm con, chăm cháu mà mẹ chồng nàng dâu không ít lần xảy ra cãi vã.

Nhất là thời gian đầu sau khi sinh con, tôi bị stress nặng nề vì mẹ chồng. Hễ con khóc tí là mẹ đã chạy vào liền, bảo đưa con mẹ bế cho. Thú thực, lúc đó bản năng làm mẹ khiến tôi tủi thân và khó chịu vô cùng, cảm giác như mình không có đủ khả năng làm mẹ, không đủ khả năng dỗ con hay sao mà bà lại làm như thế.

Đang lim dim ngủ cạnh chồng thì giật mình bởi tiếng động lạ, tôi càng kinh hãi hơn khi thấy bóng người lẻn vào phòng mình để làm việc này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi muốn rèn con tự ngủ để sau này con đỡ bám hơi mẹ thì mẹ chồng lại bắt phải bế ẵm, ru ngủ. Tôi có nói thì mẹ chồng bảo tôi lười biếng, bắt cháu bà chịu khổ, không làm được thì để bà làm chứ bà chẳng khiến.

Hay khi con được 3-4 tháng tuổi, mẹ chồng đã tập cho con tôi ăn bột, đã vậy bà còn cho bé ăn muối. Tôi ít sữa, phải cho con ăn thêm sữa công thức thì bà kêu như vậy là không tốt, bảo phải pha sữa đặc cho con uống khiến tôi không hài lòng chút nào.

Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, dù mẹ chồng có như thế nào thì bà đều xuất phát từ tình thương con thương cháu cả. Lại qua việc con ốm, tôi càng thấy tự trách bản thân vì quá khắt khe với mẹ chồng. Sau lần ấy, tôi suy nghĩ thoáng hơn, kiên nhẫn với mẹ chồng hơn để giải thích cho mẹ hiểu cái gì nên hay không nên.

Về phía mẹ chồng, bà cũng thường xuyên lên mạng cập nhật tin tức, tra cứu thông tin, học hỏi được nhiều cái mới nên thành ra cũng thấy những cái tôi nói, tôi làm là hợp lý. Nói chung, từ đó đến nay tình cảm mẹ chồng đã được cải thiện đáng kể, mẹ con thoải mái chia sẻ với nhau chứ không còn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu như trước nữa.

Chồng mất, tôi không tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, bố đưa một tấm thẻ kèm lời nói đầy xót xa

Chồng mất, tôi không tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, bố đưa một tấm thẻ kèm lời nói đầy xót xa

Em cứ xin ông cho em ở lại để phụng dưỡng tuổi già thay chồng em. Nhưng ông cứ bảo ông lo được...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự

TIN MỚI NHẤT

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 35 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ