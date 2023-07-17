Đang hạnh phúc đón con tại bệnh viện, tôi choáng váng, té ngửa xuống đất trước lời đề nghị chấn động của vợ khi vừa mới sinh con

Tâm sự 17/07/2023 06:46

Tôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên. Tôi giật mình nhớ tới người vợ khổ cực vượt cạn của mình, tôi còn chưa hỏi han cô ấy thế nào.

Vợ tôi đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được con. Nhìn cô ấy đau đớn mà tôi ớn lạnh cả người vì xót xa. Thậm chí nhiều lúc đau quá, vợ tôi phải ngất đi một lúc, khi tỉnh lại càng đau hơn. Bị cơn đau hành hạ thảm thương, vợ tôi van nài tôi cho sinh mổ. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, vì bả nghĩ đẻ thường sẽ tốt hơn. Trời thương, sau một ngày một đêm thì vợ tôi cũng sinh được.

Sau khi con đầu lòng chào đời, vợ tôi được đưa vào phòng hậu sinh. Thấy con nhỏ xíu nằm trong khăn mà tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên. Tôi giật mình nhớ tới người vợ khổ cực vượt cạn của mình, tôi còn chưa hỏi han cô ấy thế nào.

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng: “Sau đợt này anh đi thắt ống dẫn tinh đi”.

Đang hạnh phúc đón con tại bệnh viện, tôi choáng váng, té ngửa xuống đất trước lời đề nghị chấn động của vợ khi vừa mới sinh con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm. Tôi vẫn muốn có thêm con để cả nhà đông vui. Tôi có sức kiếm tiền nuôi vợ con.

Nhưng vợ thở than sinh con vất vả lại nguy hiểm quá, không ai để ý cô ấy chịu đựng thế nào. Ngay cả tôi cũng chỉ quan tâm đến em bé, có hỏi han gì cô ấy đâu. Suốt lúc vợ tôi đau đẻ, những lời van nài của cô ấy cũng chẳng ai nghe. Dù giờ đã qua rồi nhưng vợ tôi vẫn ám ảnh lắm, không muốn sinh thêm lần nào nữa.

Tôi chần chừ nói với vợ hay là dùng biện pháp tránh thai nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy muốn tôi thắt ống dẫn tinh để phòng trừ rủi ro. Cô ấy còn làm căng nếu tôi không thực hiện thì đừng hòng gần gũi vợ. Cô ấy khăng khăng không muốn có con lần nào nữa.

Tôi thấy vợ mới đẻ xong còn yếu nên không muốn cô ấy nổi giận. Dù vậy, tôi không thể đi “thắt” như cô ấy muốn. Tôi vẫn còn muốn có thêm con, nhưng giờ tôi phải làm sao để thuyết phục vợ đây?

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