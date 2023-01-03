Dẫn bố vợ đến thẳng khách sạn vợ hay lui tới bấy lâu nay, ập vào phòng bắt gian, anh choáng váng trước chân dung người ấy

Tâm sự 03/01/2023 15:58

Có lửa mới có khói chẳng sai, rồi anh cũng theo dõi vợ mấy ngày nay đúng như lời đồn, khách sạn ấy vợ thường xuyên lui tới.

Mới kết hôn, thu nhập không khá khẩm là mấy nên vợ chồng anh Hào vẫn đang phải thuê nhà. Với mong muốn mua được căn nhà của riêng mình, anh Hào không quản ngại vất vả, nhận thêm việc làm bán thời gian bên cạnh công việc chính.

Vài ngày trước, khi Hào đang làm việc, một đồng nghiệp đến mách rằng anh ta thấy vợ Hào luôn ra vào khách sạn mỗi khi tan sở. Nghe vậy, người chồng nghĩ chắc có sự nhầm lẫn mà thôi. Thế nhưng sau đó, vài đồng nghiệp khác cũng nói với Hào điều tương tự. Dần dà, anh Hào sinh lòng nghi ngờ vợ ngoại tình.

Để làm rõ điều này, anh Hào xin nghỉ làm, đến công ty vợ và theo dõi cô. Anh vô cùng thất vọng khi thấy quả thực vợ mình vào khách sạn sau khi tan sở.

Quá đau lòng khi nghĩ người vợ mình luôn tin tưởng đã phản bội, anh Hào gọi điện ngay cho bố vợ, tố cáo rằng con gái ông đã ngoại tình, "cắm sừng" anh. Hay tin, bố vợ anh Hào tập tức gọi taxi đến gặp con rể. Ông không tin đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình lại làm điều đáng xấu hổ như vậy.

Dẫn bố vợ đến thẳng khách sạn vợ hay lui tới bấy lâu nay, ập vào phòng bắt gian, anh choáng váng trước chân dung người ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh Hào cùng bố vợ đến khách sạn nơi chị vợ thường xuyên lui tới. Cảnh tượng mà họ chứng kiến khi ập vào phòng định bắt gian khiến hai người choáng váng và bối rối. Vợ anh Hào đang lau dọn phòng trong bộ quần áo tạp vụ.

Trước sự thắc mắc của chồng, người vợ giải thích, thấy chồng ngày nào đi làm về cũng mệt mỏi nên chị muốn làm thêm để san sẻ gánh nặng với anh, và đã tìm được công việc dọn dẹp tại khách sạn. Mặc dù tiền công không cao nhưng đây là công việc tương đối dễ dàng, lại có thể làm ngoài giờ.

Sự việc sáng tỏ, bố chị thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi con gái vì đã thiếu tin tưởng cô. Về phần mình, anh Hào cảm thấy thực sự có lỗi khi đã nghi ngờ vợ chỉ vì lời nói của người ngoài. Vợ anh cũng tự trách vì đã không trao đổi với chồng, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

 

Vừa bước đến cửa, con dâu kinh hãi phát hiện giày đàn ông trong nhà mẹ chồng, tiếng thở đầy nhạy cảm cùng âm thanh phát ra khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt

Vừa bước đến cửa, con dâu kinh hãi phát hiện giày đàn ông trong nhà mẹ chồng, tiếng thở đầy nhạy cảm cùng âm thanh phát ra khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt

Vậy là cô đoán ngay có chuyện 'ấy' đến trong nhà mình, âm thanh không khác lạ chính là từ mẹ chồng nhưng cô có cách ứng xử tinh tế.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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