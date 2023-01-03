Theo đó, tại buổi họp gia đình của nhân tình, cô ta đã tay trong tay bước vào cùng gã chồng kia.

Cô gái này lại không tỏ ra sợ hãi gì cả và luôn nghĩ rằng họ có tình yêu chân chính dành cho nhau. Cũng bởi vì suy nghĩ đó mà cô quyết định lên mặt với chính thất để giành lấy tình yêu chân chính của mình.

Sau đó, cô còn lớn tiếng ép buộc chính thất phải ly hôn ngay lập tức. Cô còn ngang ngược yêu cầu bố mẹ của bồ chấp nhận mình nhưng hai người già cả đương nhiên tức giận và phản đối. Thế nhưng đáng giận nhất chính là người chồng. Anh ta không có thái độ hay ngăn hành vi làm loạn của kẻ thứ ba.

Ảnh minh họa: Internet

Người vợ số khổ trong câu chuyện chia sẻ rằng mình và chồng kết hôn vào năm 2008. Tính đến nay, họ đã cưới được 13 năm. Sau khi kết hôn, cô sống cùng bố mẹ chồng và sinh được 2 người con 1 trai 1 gái. Gia đình hạnh phúc viên mãn và chẳng có một vấn đề nào xảy ra.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, người vợ cảm thấy những điều khác lạ từ chồng mình. Theo đó, sau khi anh ta đi làm về thì điện thoại liên tục có cuộc gọi và tin nhắn.

Bản thân chồng cô lúc nào cũng nóng lòng muốn ra ngoài vì ai đó đang chờ đợi. Cô vợ sinh nghi và tiến hành hỏi han thì chồng tỏ ra tức giận tột độ rồi nói thẳng luôn chuyện có nhân tình bên ngoài.

Cô gái họ Nguyễn cũng ngang nhiên đến gặp người vợ và tuyên bố mình là người yêu của anh chồng. Dù cho có kiện cáo cô cũng không hề sợ hãi, sẽ gắn bó bên nhau đến cùng.

Chỉ 1 tháng sau khi mọi việc vỡ lở, người chồng này đã gọi điện cho cha vợ yêu cầu ông đến nhà đón vợ và cháu ngoại đi. Anh ta cũng ngông cuồng tuyên bố sẽ sớm công khai cho mọi người trong gia đình chuyện mình lấy vợ mới bằng một cuộc họp cho cả hai bên nội ngoại được biết.

Cuối cùng, trong cuộc họp gia đình thì tiểu tam cùng đến và thẳng thừng ép chính thất phải ly hôn ngay tại chỗ.

Đương nhiên, bố mẹ vợ không chấp nhận hành vi vô lý đó. Tuy nhiên, người chồng lại ngông cuồng đáp trả: “Có vấn đề gì lớn đây, vấn đề là tiền thôi chứ gì. Tôi muốn thì chi tiền ra rồi ở với ai mà chẳng được”.

Sau đó, anh ta quyết định bồi thường một khoản tiền cho vợ con. Người đàn ông này cho rằng chỉ cần có tiền thì mọi chuyện cứ im lìm vậy mà giải quyết từ từ thôi.

Tuy nhiên, người vợ không chịu đựng được sự vô lý và quá quắt của cặp đôi dối trá này nên quyết định kiện ra tòa án, làm ầm ĩ tất cả mọi thứ lên. Cô không còn tình yêu của người đàn ông, dù cho níu kéo hay làm bất cứ điều gì cũng vô ích. Điều quan trọng lúc đó là phải cho hai kẻ kia biết pháp luật không dễ bị qua mặt.

Trước mặt tòa, cô vợ bật khóc nói rằng mình chưa nhận được bồi thường ít ỏi trong khi phải nuôi mẹ già và con nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, thẩm phán cũng được xem xét các bằng chứng mà ông chồng nhắn tin cho vợ. Trong đó, anh ta tuyên bố: “Tôi đúng là ngoại tình rồi đó”, “Tôi mới là người mất tiền”… cùng nhiều những từ ngữ khác. Chừng ấy là đủ để chứng minh rằng gã đàn ông không chung thủy với hôn nhân, có người phụ nữ khác bên ngoài, đi ngược với những gì đề ra trong quy định về hôn nhân và gia đình.

Cuối cùng, tòa phán quyết ly hôn đồng thời cặp đôi sai trái kia phải bồi thường cho người vợ thêm nữa so với con số ban đầu. Cô vợ cũng được nuôi con sau tất cả những biến cố xảy ra.

Thế mới nói, đàn ông một khi cạn tình thì thật sự đáng sợ biết bao. Anh ta chẳng còn nể nang gì chuyện con nhỏ, thậm chí dung túng cho những hành vi làm loạn của nhân tình.