Tiểu tam xông vào nhà dùng lời cay độc còn chồng chì chiết đuổi thẳng vợ về nhà ngoại, ra tòa ly hôn, hành động ‘cứng’ của cô khiến cả hai bẽ bàng

Tâm sự 03/01/2023 14:51

Quá bất mãn cho số phận, cô phải vùng lên đấu tranh, hai kẻ ấy cuối cùng phải nhận về kết cục đúng nghĩa.

Cô gái này lại không tỏ ra sợ hãi gì cả và luôn nghĩ rằng họ có tình yêu chân chính dành cho nhau. Cũng bởi vì suy nghĩ đó mà cô quyết định lên mặt với chính thất để giành lấy tình yêu chân chính của mình.

Theo đó, tại buổi họp gia đình của nhân tình, cô ta đã tay trong tay bước vào cùng gã chồng kia.

Sau đó, cô còn lớn tiếng ép buộc chính thất phải ly hôn ngay lập tức. Cô còn ngang ngược yêu cầu bố mẹ của bồ chấp nhận mình nhưng hai người già cả đương nhiên tức giận và phản đối. Thế nhưng đáng giận nhất chính là người chồng. Anh ta không có thái độ hay ngăn hành vi làm loạn của kẻ thứ ba.

Đúng là khi tình yêu cạn thì sự bạc bẽo tận cùng lên ngôi như thế đấy!

Tiểu tam xông vào nhà dùng lời cay độc còn chồng chì chiết đuổi thẳng vợ về nhà ngoại, ra tòa ly hôn, hành động ‘cứng’ của cô khiến cả hai bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người vợ số khổ trong câu chuyện chia sẻ rằng mình và chồng kết hôn vào năm 2008. Tính đến nay, họ đã cưới được 13 năm. Sau khi kết hôn, cô sống cùng bố mẹ chồng và sinh được 2 người con 1 trai 1 gái. Gia đình hạnh phúc viên mãn và chẳng có một vấn đề nào xảy ra.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, người vợ cảm thấy những điều khác lạ từ chồng mình. Theo đó, sau khi anh ta đi làm về thì điện thoại liên tục có cuộc gọi và tin nhắn.

Bản thân chồng cô lúc nào cũng nóng lòng muốn ra ngoài vì ai đó đang chờ đợi. Cô vợ sinh nghi và tiến hành hỏi han thì chồng tỏ ra tức giận tột độ rồi nói thẳng luôn chuyện có nhân tình bên ngoài.

Cô gái họ Nguyễn cũng ngang nhiên đến gặp người vợ và tuyên bố mình là người yêu của anh chồng. Dù cho có kiện cáo cô cũng không hề sợ hãi, sẽ gắn bó bên nhau đến cùng.

Chỉ 1 tháng sau khi mọi việc vỡ lở, người chồng này đã gọi điện cho cha vợ yêu cầu ông đến nhà đón vợ và cháu ngoại đi. Anh ta cũng ngông cuồng tuyên bố sẽ sớm công khai cho mọi người trong gia đình chuyện mình lấy vợ mới bằng một cuộc họp cho cả hai bên nội ngoại được biết.

Cuối cùng, trong cuộc họp gia đình thì tiểu tam cùng đến và thẳng thừng ép chính thất phải ly hôn ngay tại chỗ.

Đương nhiên, bố mẹ vợ không chấp nhận hành vi vô lý đó. Tuy nhiên, người chồng lại ngông cuồng đáp trả: “Có vấn đề gì lớn đây, vấn đề là tiền thôi chứ gì. Tôi muốn thì chi tiền ra rồi ở với ai mà chẳng được”.

Sau đó, anh ta quyết định bồi thường một khoản tiền cho vợ con. Người đàn ông này cho rằng chỉ cần có tiền thì mọi chuyện cứ im lìm vậy mà giải quyết từ từ thôi.

Tuy nhiên, người vợ không chịu đựng được sự vô lý và quá quắt của cặp đôi dối trá này nên quyết định kiện ra tòa án, làm ầm ĩ tất cả mọi thứ lên. Cô không còn tình yêu của người đàn ông, dù cho níu kéo hay làm bất cứ điều gì cũng vô ích. Điều quan trọng lúc đó là phải cho hai kẻ kia biết pháp luật không dễ bị qua mặt.

Trước mặt tòa, cô vợ bật khóc nói rằng mình chưa nhận được bồi thường ít ỏi trong khi phải nuôi mẹ già và con nhỏ.

Tiểu tam xông vào nhà dùng lời cay độc còn chồng chì chiết đuổi thẳng vợ về nhà ngoại, ra tòa ly hôn, hành động ‘cứng’ của cô khiến cả hai bẽ bàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, thẩm phán cũng được xem xét các bằng chứng mà ông chồng nhắn tin cho vợ. Trong đó, anh ta tuyên bố: “Tôi đúng là ngoại tình rồi đó”, “Tôi mới là người mất tiền”… cùng nhiều những từ ngữ khác. Chừng ấy là đủ để chứng minh rằng gã đàn ông không chung thủy với hôn nhân, có người phụ nữ khác bên ngoài, đi ngược với những gì đề ra trong quy định về hôn nhân và gia đình.

Cuối cùng, tòa phán quyết ly hôn đồng thời cặp đôi sai trái kia phải bồi thường cho người vợ thêm nữa so với con số ban đầu. Cô vợ cũng được nuôi con sau tất cả những biến cố xảy ra.

Thế mới nói, đàn ông một khi cạn tình thì thật sự đáng sợ biết bao. Anh ta chẳng còn nể nang gì chuyện con nhỏ, thậm chí dung túng cho những hành vi làm loạn của nhân tình.

 

Bị ‘cắm sừng’, tôi làm liều tình một đêm với bạn thân người yêu để rồi sau cơn ngủ, tôi nhận ra câu trả lời đầy tuyệt vọng

Bị ‘cắm sừng’, tôi làm liều tình một đêm với bạn thân người yêu để rồi sau cơn ngủ, tôi nhận ra câu trả lời đầy tuyệt vọng

Lén lấy điện thoại của anh đọc, tôi không ngờ toàn bộ nội dung mà mình được chứng kiến thổn thức không dám tin đã bị dối lừa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 11 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 41 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm