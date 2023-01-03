Vừa về đến nơi đã thấy xe vợ trong gara, tôi ngỡ ngàng để rồi bàng hoàng chứng kiến vợ và bạn cũ ‘ân ái’ thân mật hoảng loạn với lấy quần áo trên giường

Tâm sự 03/01/2023 09:26

Tan ca sớm hơn thường ngày, tôi trở về trong niềm vui vì được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng xe vợ cũng đang ở trong gara.

“Hôm nay không phải ngày nghỉ và lẽ ra giờ này cô ấy phải ở công ty chứ?”, tôi vừa vào nhà vừa tự hỏi.

Ngay sau khi bước vào phòng khách, tôi đã nghe thấy những tiếng động bất thường truyền đến từ phòng ngủ. Ban đầu là tiếng cười khúc khích rồi sau đó chuyển thành tiếng rên rỉ gợi tình. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng giường kêu kẽo kẹt.

Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang xem phim khiêu dâm. Tôi bước đi về hướng phòng ngủ và sẽ định làm cô ấy bất ngờ. Nhưng người bất ngờ là tôi khi nhìn thấy cô ấy và một người đàn ông nữa.

Hai người kia nhận ra tôi, họ sững lại vài giây rồi luống cuống trùm chăn che đi cơ thể trần truồng của họ. Tôi nhận ra hắn, hắn là bạn học phổ thông của vợ tôi. Anh ta vội vàng mặc quần áo rồi xin lỗi tôi. Tôi như đứng chôn chân ở cửa, không biết nói gì, làm gì.

Cuối cùng tôi vẫn để hắn ta về. Tôi buồn vợ rất nhiều. Tôi không nghĩ cô ấy lại ngoại tình trên chính chiếc giường của chúng tôi.

Cô ấy tỏ vẻ hoảng loạn, nói đó chỉ là sai lầm và mong tôi tha thứ cho cô ấy.

Vừa về đến nơi đã thấy xe vợ trong gara, tôi ngỡ ngàng để rồi bàng hoàng chứng kiến vợ và bạn cũ ‘ân ái’ thân mật hoảng loạn với lấy quần áo trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ lúc bắt đầu, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích rồi sau đó là tiếng rên thỏa mãn của vợ, hay là tôi nghe lầm? Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại phản bội tôi. Năm năm hôn nhân hạnh phúc, một gia đình êm ấm và chúng tôi hòa hợp trong cả chuyện chăn gối nữa.

Hình ảnh vợ lõa thể với một người đàn ông khác như một cú đấm giáng mạnh vào trái tim tôi. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vì nghĩ mình nên nghe câu chuyện của vợ. Cô ấy nói người kia là bạn hồi còn học cùng trường.

Họ chưa bao giờ hẹn hò nhau trước đó, mặc dù cô ấy nghĩ anh ta rất thú vị nhưng chưa bao giờ có ý định quen nhau. Cô ấy còn nói đây là lần đầu tiên họ có quan hệ gần gũi như thế. Nhưng chính cô ấy là người cho phép người thứ ba bước vào cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.

Tôi vẫn đang tiếp nhận mọi chuyện. Kể từ đó, chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau. Cô ấy hứa cắt đứt mọi liên lạc với anh chàng kia và sẽ không bao giờ làm điêu tương tự.

Nhưng con người có lần một thì cũng sẽ có lần hai, cô ấy đã phản bội tôi một lần thì không có gì là đảm bảo trong tương lai cô ấy không lặp lại. Tôi đang tự đấu tranh với bản thân để tin tưởng cô ấy.

Ý tưởng ly hôn xẹt qua đầu nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn sẽ giải quyết như vậy.

 

Trốn giường gầm giường rình vợ ngoại tình, nghe tiếng động khẽ khàng đến gần, vợ ngang nhiên lộ mặt thật hé lộ màn ‘ân ái’ mà tôi đau đớn

Trốn giường gầm giường rình vợ ngoại tình, nghe tiếng động khẽ khàng đến gần, vợ ngang nhiên lộ mặt thật hé lộ màn ‘ân ái’ mà tôi đau đớn

Những lời thề non hẹn ước với cô ấy tôi đều ghi nhớ, và chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió để có cuộc sống như hôm nay nhưng tôi nào ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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