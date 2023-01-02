Nửa đêm về nhà, vợ thừa nhận đã ngoại tình trong khách sạn, 2 tuần sau đó gặp lại em, tôi vỡ òa xin tha vì chính mình là người bị lừa

Tâm sự 02/01/2023 16:00

Bước vào đến cửa, vợ bỗng quỳ dưới chân liên tục khóc lóc. Nhìn cảnh em như vậy mà tôi vô cùng đau buồn.

 

Câu chuyện của tôi xảy ra cách đây mấy tháng rồi. Ngày đó vợ bảo đi họp lớp đại học, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cho đến khi hơn 12 giờ vẫn chưa thấy cô ấy về thì mới sốt ruột gọi điện.

Nào ngờ chẳng ai nghe máy. Đợi mãi đến tận gần 2 giờ đêm, vợ tôi mới về nhà trong tình trạng thất hồn lạc phách. Vừa vào nhà nhìn thấy tôi, cô ấy đã quỳ sụp xuống sàn nhà bật khóc nức nở thú nhận một chuyện khiến tôi chết đứng: “Chồng ơi em đã ngoại tình rồi!”. Hóa ra trong buổi họp lớp hôm ấy vợ tôi gặp lại người yêu cũ.

Men rượu như là chất xúc tác khiến cho những cảm xúc xưa cũ trong lòng hai kẻ ấy ùa về, họ như được sống lại quãng thời gian đẹp đẽ của quá khứ. Sau khi rời bàn tiệc, họ tách riêng ra không đi hát karaoke với mọi người mà tấp vào một nhà nghỉ. Sau khi xong việc, lúc ấy vợ tôi mới bừng tỉnh và thấy hối hận vì đã phản bội chồng. Cô ấy không muốn sống trong dằn vặt tội lỗi, đã thú nhận mọi chuyện với tôi và để mặc tôi toàn quyền quyết định.

Nửa đêm về nhà, vợ thừa nhận đã ngoại tình trong khách sạn, 2 tuần sau đó gặp lại em, tôi vỡ òa xin tha vì chính mình là người bị lừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe vợ kể lại xong mọi chuyện, tôi hất cô ấy ra, bỏ đi khỏinhà ngay trong đêm. Trong 2 năm hôn nhân, tôi là đàn ông ra ngoài giao lưu tiếp khách nhiều còn chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy. Tôi luôn tự hào về bản thân mình, dù có rất nhiều cơ hội nhưng chưa một lần “bóc bánh” hay tình một đêm phản bội vợ. Vậy mà cô ấy lại làm điều tày đình đó với chồng mình!

Tôi về nhà với bố mẹ, 2 tuần tiếp theo vợ chồng không hề gặp gỡ hay liên lạc nói chuyện. Trước đây công việc của tôi rất bận rộn nhưng bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng, chẳng còn thiết tha tới sự nghiệp nữa. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình vẫn còn yêu vợ nhiều song trong lòng tôi không thể bỏ qua được lỗi lầm kia của cô ấy. Dằn vặt, đau đớn khổ sở, trong có 2 tuần mà tôi gầy rộc đi.

Giữa lúc tôi đang suy sụp vì vợ ngoại tình thì tình cờ gặp một người bạn cùng lớp đại học của vợ tôi. Chúng tôi có biết nhau nên đã chào hỏi. Tôi giả vờ nhắc đến buổi họp lớp thì cô ấy tròn mắt ngạc nhiên: “Làm gì có buổi họp lớp nào đâu hả anh? Năm nay lớp trưởng ra nước ngoài rồi nên chắc tụi em không tổ chức họp lớp đâu”.

 

Tôi há hốc kinh hãi. Vậy tại sao vợ lại nói dối tôi? Cô ấy đã đi đâu buổi tối hôm đó? Tôi lập tức lao ngay về nhà, vợ nhìn thấy tôi thì rất bất ngờ. Cuống quýt hỏi cô ấy tối hôm đó là thế nào, vợ nhìn tôi mỉm cười cất tiếng khiến tôi thẫn thờ:

Nửa đêm về nhà, vợ thừa nhận đã ngoại tình trong khách sạn, 2 tuần sau đó gặp lại em, tôi vỡ òa xin tha vì chính mình là người bị lừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Nhìn anh kìa, có 2 tuần không gặp mà đã xanh xao phờ phạc thế kia. Thực ra hôm đó em đến nhà cô bạn thân chơi rồi cố tình về muộn thôi, chẳng có chuyện gì cả. Em làm vậy để kiểm chứng xem anh còn yêu em bao nhiêu, cần em thế nào thôi.

 

Nhìn nụ cười của cô ấy mà tôi vỡ òa hạnh phúc, vậy là vợ tôi không hề phản bội chồng. Cũng do mấy năm qua tôi mải mê sự nghiệp, đi công tác liên miên, để cô ấy cô đơn vò võ một mình, có chồng mà chẳng khác gì vẫn còn độc thân. Cô ấy tủi thân chạnh lòng, nghĩ mình không quan trọng với chồng nên mới làm phép thử đó.

- Tiền bạc thì biết bao nhiêu cho đủ, cuộc sống của mình cũng không thiếu thốn khó khăn gì, em không muốn vì công việc mà đánh đổi hạnh phúc. Em không cần một người chồng quá giàu có, chỉ cần vợ chồng gắn bó yêu thương nhau… Sau 2 tuần đối mặt với việc có thể mất đi cô ấy mãi mãi thì quan trọng hơn tất thảy. Thật may mắn vì chuyện kia chỉ là phép thử, cô ấy vẫn còn ở bên tôi vẹn nguyên và chung thủy.

Tôi ôm chặt vợ vào lòng, thậm chí còn mừng đến phát khóc khiến cô ấy cứ cười trêu tôi mãi: "Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho sự vô tâm trước đây của anh". Đúng là bình thường không biết quý trọng, tới lúc mất đi rồi mới cuống quýt lo lắng. Từ giờ tôi sẽ dành thời gian cho vợ nhiều hơn, kẻo có ngày cô ấy thật sự bỏ tôi theo gã đàn ông khác thì có hối cũng không kịp!

Mặc tôi gào khóc van xin, mẹ chồng kiên quyết bắt tôi phải từ bỏ giọt máu của chính mình, nghe câu nói của bà mà tôi ngã khụy

Mặc tôi gào khóc van xin, mẹ chồng kiên quyết bắt tôi phải từ bỏ giọt máu của chính mình, nghe câu nói của bà mà tôi ngã khụy

Dù tôi có nói gì đi chăng nữa tôi vẫn không được chấp nhận, bà kiên quyết không chấp nhận sự tồn tại và bắt tôi phải ra khỏi nhà.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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