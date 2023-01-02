Đi công tác về sau 2 tuần, tôi lao vào ôm vợ cho bớt nhớ nhung, nào ngờ vừa lật chăn, tôi tái mặt khi chứng kiến người trên giường trong chiếc váy ngủ mỏng manh

Tâm sự 02/01/2023 11:48

Tôi sốc lắm nhưng cố kìm nén để không hoảng hốt, chứng kiến cảnh tượng trên giường ấy mà tôi không tin vào mắt mình.

Tối hôm nọ, gần 12h đêm tôi mới từ sân bay về nhà sau chuyến công tác kéo dài 2 tuần. Đồng nghiệp của tôi đều bay chuyến sáng hôm sau, riêng tôi xa vợ lâu nhớ cô ấy quá nên mới về ngay trong đêm.

Tôi đã báo cho vợ biết lịch trình của mình. Về nhà lấy chìa khóa mở cửa vào, phòng khách tối om, tôi đoán vợ mệt nên đi ngủ sớm không chờ chồng. Tắm rửa qua rồi khẽ khàng vào phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng vén chăn lên ôm chầm lấy vợ âu yếm. Trong phòng ngủ không bật đèn, tôi đã thấy có điều là lạ khi ôm vợ, cho đến khi đưa tay vuốt tóc cô ấy mới giật nảy người. Tôi cuống cuồng lao xuống giường bật điện, sợ đến mức ngã cả ra sàn nhà.

Nguyên nhân cũng chỉ có một, bởi vì vợ tôi có mái tóc dài đến ngang lưng, còn người phụ nữ tôi vừa ôm thắm thiết lại có mái tóc ngắn ngang vai. Chắc chắn không phải cô ấy cắt tóc, vợ biết tôi thích cô ấy để tóc dài.

Đi công tác về sau 2 tuần, tôi lao vào ôm vợ cho bớt nhớ nhung, nào ngờ vừa lật chăn, tôi tái mặt khi chứng kiến người trên giường trong chiếc váy ngủ mỏng manh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điện sáng lên, nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ trong chiếc váy ngủ mỏng manh đang nằm trên giường mà tôi tái mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô ta chính là người yêu cũ của tôi!

"Chính vợ anh đã mở cửa cho em vào nhà, cô ấy bỏ đi rồi không cần anh nữa đâu. Hãy cho em được yêu anh lần nữa, để em sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh, xinh xắn! Mấy năm nay em chưa bao giờ quên anh cả, anh cũng rất muốn được làm bố mà, phải không?", cô ta vội vàng nhào xuống ôm lấy tôi nỉ non.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là hai năm rưỡi. Chúng tôi ở riêng sau một năm sống chung với bố mẹ tôi. Nguyên nhân chuyển ra ngoài cũng vì áp lực từ bố mẹ sau khi biết tin con dâu khó mang thai. Thương vợ, không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều nên tôi ra ở riêng. Tất nhiên là tôi muốn có con nhưng đó phải là đứa con do vợ mình sinh ra. Chúng tôi mới cưới hai năm rưỡi vẫn còn nhiều thời gian, tôi có thể chờ đợi được.

Tôi hất người yêu cũ ra, lấy xe lao đến nhà mẹ vợ, quả nhiên cô ấy ở đó. "Thực sự em đã nung nấu ý định ly hôn từ nửa năm nay rồi. Tình cờ gặp cô ấy, nghe cô ấy tâm sự vẫn còn yêu anh, em thử tác hợp hai người với nhau xem sao. Nếu anh cũng xuôi lòng thì em sẽ chúc phúc cho…”, vợ bình thản nói.

Tôi chỉ biết im lặng thở dài, bế tắc quá mọi người ạ. Cô ấy cũng chán chường và đau buồn lắm mới nghĩ ra cách "dở hơi" kia. Đó là kiếm vợ mới cho chồng, còn dâng lên tận giường nữa!

Hiện tại vợ đã theo tôi về nhà rồi nhưng cô ấy không hề vui vẻ khi chồng một lòng chung thủy với vợ. Cô ấy cảm thấy tội lỗi và áy náy với tôi vì chưa thể sinh con. Thấy vợ như vậy, tôi xót lắm. Vợ tôi bị chít hẹp cổ tử cung, chữa trị hơn 2 năm nay chưa thể mang thai. Chúng tôi phải làm sao đây có thể sinh được đứa con của riêng mình?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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