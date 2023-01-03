Vừa bước đến cửa, con dâu kinh hãi phát hiện giày đàn ông trong nhà mẹ chồng, tiếng thở đầy nhạy cảm cùng âm thanh phát ra khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt

Vậy là cô đoán ngay có chuyện 'ấy' đến trong nhà mình, âm thanh không khác lạ chính là từ mẹ chồng nhưng cô có cách ứng xử tinh tế.

Tùng và Thy mới lấy nhau được 5 tháng. Họ sống cùng với mẹ chồng. Bà còn khá trẻ khoẻ, so với cái tuổi 45 thì vẻ ngoài của mẹ chồng Tùng chỉ như mới chạm ngõ 40 thôi. Thế nhưng, bà lại phải chịu cảnh goá bụa, bố chồng Tùng mất cách đây 3 năm, ông là sĩ quan bộ đội, một ngày nghỉ cuối tuần ông ra làm vườn và bị một cơn đột quỵ khiến ông ra đi mãi mãi. Đó thực sự là một cú sốc đối với mẹ chồng Tùng, mất 2 năm bà mới ổn định lại tinh thần. Sau đó, Thy vận động mẹ mình ra ngoài tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, cầu lông... bà mới dần khuây khoả và trở lại cuộc sống bình thường.

Do Tùng và Thy bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác, nên cả hai vẫn chưa có ý định sinh con ngay. Mẹ chồng Tùng không phải trông cháu nên lại càng có thời gian đi ra ngoài nhiều. Dạo gần đây, Tùng còn thấy bà ăn diện hơn bình thường, thường xuyên mặc váy, đi ra ngoài còn trang điểm nhẹ. Thấy mẹ vui vẻ trở lại Thy và Tùng cũng thấy yên lòng. Có mẹ chồng sành điệu và hiện đại nên quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Tùng cũng dễ chịu. Công việc bận rộn, thời gian giáp mặt nhau không nhiều, về nhà mỗi buổi tối Tùng cũng biết ý nhanh nhẹn nấu ăn, dọn dẹp nên hầu như rất ít xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc sống cứ đều đặn diễn ra như vậy cho đến một ngày, hôm đó Tùng đi công tác về sớm hơn do sếp Tùng bận việc đột xuất nên đẩy nhanh tiến độ công việc. Thời điểm đó Thy cũng đang đi công tác. Về đến cửa nhà, Tùng bỗng thấy lạ khi thấy một đôi giày đàn ông để bên ngoài thềm nhà, Tùng đoán là mẹ chồng có khách. Đi đến gần cửa Tùng bất chợt khựng lại khi trong nhà phát ra tiếng thở dốc đầy nhạy cảm. Ảnh minh họa: Internet Tùng choáng váng vì mẹ chồng ở một mình trông nhà, nhưng giờ xảy ra chuyện này cô không biết phải ứng xử làm sao, giờ đẩy cửa vào thì quá xấu hổ cho cả hai nên cô lặng lẽ xách vali nhẹ nhàng ra khỏi cổng và thuê một căn phòng ở khách sạn để ở tạm, chờ đến mai mới trở về nhà như lịch trình đã báo trước với mẹ chồng. Dẫu biết ở tuổi của mẹ chồng cô nhu cầu sinh lý vẫn chưa hết nhưng chuyện vừa chứng kiến khiến Tùng vẫn thấy bàng hoàng. Sau một hồi băn khoăn cô quyết định gọi điện cho Thy để nói về việc này để có cách ứng xử hợp lý. Sau khi nghe vợ kể lại, Thy cũng choáng, dù trong lòng vẫn có chút mất mát nhưng là một người con anh tôn trọng quyết định của mẹ. Để một phụ nữ trẻ đẹp như bà phải chịu cảnh đơn chiếc thực sự là một sự giày vò, đau khổ. Thy bàn với Tùng sẽ coi như chưa biết chuyện gì và chờ đến lúc bà nói cho hai vợ chồng biết. Người đàn ông của mẹ, anh cũng sẽ tìm hiểu rồi mới quyết định ủng hộ hay không.

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