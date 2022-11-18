Cuối tuần nào cũng phải nấu 3, 4 mâm cơm cho ba mẹ chồng đãi bạn, sau 2 tháng tôi làm một chuyện động trời khiến tất cả mọi người bỏ đũa ra về, còn ba mẹ chồng thì 'chết đứng' trên bàn ăn

Tâm sự 18/11/2022 02:00

Trước khi tôi về làm dâu thì ông bà đãi khách toàn ở nhà hàng hay quán ăn tại sao khi có tôi rồi thì nhất quyết phải ăn ở nhà để cho tôi phục dịch không nghỉ được ngày nào. Định điểm ngày hôm đó tôi xin về nhà ngoại để thăm mẹ ốm vậy mà cũng bị gạt đi.

Bố mẹ chồng tôi đã về hưu, ông bà có lương hưu không chịu áp lực về kinh tế, con cái thì đã lập gia đình cả rồi, ông bà có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Bố mẹ tôi có nhiều bạn bè, đều là các cô chú đã về hưu nên họ thường xuyên tụ họp ăn uống, trò chuyện. 

Mẹ chồng tôi vốn vụng về không thạo chuyện bếp núc. Khi trước nhóm bạn của bố mẹ thường tụ họp ở mỗi nhà một lần hoặc ra nhà hàng. Thế nhưng từ khi tôi về làm dâu, bố mẹ tuần nào cũng mời bạn bè về nhà để tôi trổ tài nấu nướng mời mọi người. 

"Nó là con dâu không nấu ăn cho bố mẹ chồng thì ai nấu?", bố chồng tôi bảo như vậy. Cuối tuần mẹ chồng chỉ phụ những việc vặt hoặc đi chợ cùng tôi mà thôi. Còn lại tôi là người lên thực đơn, đứng bếp chính, sau khi ăn uống xong thì dọn dẹp.

Cuối tuần nào cũng phải nấu 3, 4 mâm cơm cho ba mẹ chồng đãi bạn, sau 2 tháng tôi làm một chuyện động trời khiến tất cả mọi người bỏ đũa ra về, còn ba mẹ chồng thì 'chết đứng' trên bàn ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông bà nói chồng tôi công việc áp lực, cuối tuần anh phải nghỉ ngơi, hơn nữa mẹ chồng tôi không muốn anh đụng một ngón tay vào bếp. Ban đầu thì cách tuần mới có bạn bè ông bà đến nhưng sau đó là liên tục tuần nào cũng đến thì tôi bắt đầu đuối sức.

Cuối tuần trước bố mẹ thông báo với tôi sẽ có khách đến nhà, tôi liền tìm lý do thoái thác. Khi thì bảo có hẹn với bạn, lúc lại muốn về nhà ngoại chơi. Tất nhiên bố mẹ chồng đều gạt đi, những lý do ấy không hề chính đáng, còn bảo tôi đã là con dâu thì phải ưu tiên gia đình chồng trước hết. 

Tuần vừa rồi, tối thứ sáu bố thông báo với tôi hôm sau bạn ông bà sẽ tới chơi, dặn tôi đi chợ sớm. Ngay lúc đó tôi đã từ chối, nói rằng mẹ mình đang ốm, hôm sau về thăm bà ngoại, hi vọng các ông bà có thể ra quán ăn tạm một bữa. Mẹ chồng tôi nói sáng chủ nhật hãy về ngoại, bà đã hẹn bạn bè rồi không thể thất hứa được. Bà còn bóng gió ám chỉ nếu tôi cố tình đi, cương quyết cãi lại mẹ chồng thì không cần về nữa cũng được.

Hôm sau tôi không về ngoại nữa mà ra siêu thị mua đồ ăn từ sớm. Gần trưa, khi bạn bè ông bà đã đến đông đủ, tôi bắt đầu dọn mâm lên. Hôm nay mẹ chồng nói hơi mệt nên một mình tôi tự đi chợ và nấu nướng hết 3 mâm cỗ. 

Ai cũng háo hức chờ đợi nhưng đến khi mâm cơm được bưng lên thì tất cả đều phải sững sờ. Bố mẹ chồng tôi tái mét mặt. Mâm cơm tôi chuẩn bị thết đãi mọi người thực sự quá sức tưởng tượng.

Cuối tuần nào cũng phải nấu 3, 4 mâm cơm cho ba mẹ chồng đãi bạn, sau 2 tháng tôi làm một chuyện động trời khiến tất cả mọi người bỏ đũa ra về, còn ba mẹ chồng thì 'chết đứng' trên bàn ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cơm thì quên nhấn nút nồi cơm điện, gần ăn mới nhớ ra, gạo bị trương cứng. Cá rán thì cháy đen, rau luộc nhũn đến mức nồng đỏ, gà luộc vẫn còn sống nước đỏ chảy ra đĩa nhìn đến là khiếp. Nước chấm bình thường pha rất khéo thì bây giờ chỉ là bát muối hạt suông với lý do nhà hết nước mắm, tôi quên chưa mua. Chẳng có món nào ra hồn mà ăn được cả, dù với người dễ tính tới đâu. 

Ông bà định nổi khùng định chất vấn thì tôi giành trước cười khổ giải thích với mọi người: 

- Cháu xin lỗi hôm nay nấu nướng không tập trung nên không được vừa miệng như mọi hôm, mong các cô chú thông cảm. Mẹ cháu bên nhà bị ốm, cháu vừa nấu mà vừa nhớ và thương mẹ nên… 

Cuối tuần nào cũng phải nấu 3, 4 mâm cơm cho ba mẹ chồng đãi bạn, sau 2 tháng tôi làm một chuyện động trời khiến tất cả mọi người bỏ đũa ra về, còn ba mẹ chồng thì 'chết đứng' trên bàn ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn cố tình tỏ vẻ như muốn khóc khiến mọi người giận mà chẳng làm được gì. Bạn bè của bố mẹ thấy không được tôn trọng nên bỏ về hết. Ông bà quay sang trách mắng tôi, sau đó tôi xin phép về ngoại vì khách khứa đã ra về rồi làm bố mẹ tức nghẹn. 

Bố mẹ kể với chồng, anh gọi sang trách vợ thì tôi nói thẳng rằng ông bà không chấp nhận được thì lần sau đừng bảo mình nữa. Từ lúc lấy chồng tôi chẳng có cuối tuần nào được nghỉ mà dành thời gian cho bản thân. Tôi mệt quá, nấu nướng không được ngon cũng là chuyện bình thường. 

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