Cuối tuần được nghỉ ngơi, dọn bể cá của chồng thì phát hiện một hộp nhỏ, tôi tá hỏa khi thứ gì đó màu đỏ rơi ra

Tâm sự 14/02/2023 15:31

Sáng nay được nghỉ làm nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy bể cá của chồng bám đầy bụi, tôi bèn lau dọn giúp anh. Khi lau bụi và mạng nhện phía dưới bể, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bên dưới có một cái hộc nhỏ đã bị khóa.

Là phụ nữ, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ "tay hòm chìa khóa" của gia đình. Mỗi tháng chồng đưa tôi 14 triệu, lương của tôi 8 triệu nữa nhưng tôi vẫn chi tiêu thoải mái và tiết kiệm được một ít. Năm ngoái, bố mẹ chồng bán đất có cho chúng tôi 300 triệu và tôi đem gửi ngân hàng để lấy lãi hàng năm.

Hồi giờ tôi luôn tin tưởng chồng bởi anh cũng không nhậu nhẹt, tiêu xài gì. Trong việc nhà, anh cũng giúp đỡ và chăm sóc vợ con chu đáo. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng lại lập quỹ đen, qua mặt vợ. Thỉnh thoảng mấy chị đồng nghiệp kể chuyện chồng giấu giếm tiền bạc, tôi đều hãnh diện vỗ ngực khoe chồng mình là người đàn ông hiếm hoi còn sót lại.

Cuối tuần được nghỉ ngơi, dọn bể cá của chồng thì phát hiện một hộp nhỏ, tôi tá hỏa khi thứ gì đó màu đỏ rơi ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng nay được nghỉ làm nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy bể cá của chồng bám đầy bụi, tôi bèn lau dọn giúp anh. Khi lau bụi và mạng nhện phía dưới bể, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bên dưới có một cái hộc nhỏ đã bị khóa. Tò mò, tôi lục tìm khắp nơi trong phòng ngủ, phòng làm việc của chồng. Đến cả tiếng sau, tôi mới thấy chiếc chìa khóa được chồng giấu trong tập hồ sơ của anh.

Mở hộc tủ ra xem, tôi bất ngờ khi bên trong toàn là tiền 500 nghìn được cột tròn. Tổng số tiền là 50 triệu. Thì ra chồng tôi lập "quỹ đen" ngay chính trong nhà nhưng vị trí giấu tiền "đỉnh cao" quá nên tôi không sao phát hiện ra.

Cầm 50 triệu trong tay, tôi rất giận chồng. Vậy mà mở miệng ra anh đều rên hết tiền và tuần nào cũng xin thêm tiền vợ dù mỗi tháng tôi đã đưa anh 2 triệu. Mua bỉm mua sữa cho con hay thậm chí mua cây bút, hộp thuốc bổ cho vợ, anh ấy cũng phải đòi lại tiền cho bằng được. Vậy mà lại âm thầm giấu vợ tới 50 triệu.

Tiền đâu mà chồng giấu giếm được khi tháng nào cũng đưa hết tiền lương cho vợ? Tôi thấy mất lòng tin ở chồng quá. Tôi phải làm sao với 50 triệu này? Đưa trả cho chồng hay cứ âm thầm tịch thu? Và làm sao để biết chồng còn có "quỹ đen" nào khác nữa không?

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Tôi lén cười vì “cá đã cắn câu”. Đúng như dự đoán, vài phút sau mẹ chồng đã hầm hập xông vào phòng, tay lăm lăm cầm cán chổi.

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