Lúc đó cái tôi của mỗi người vẫn cao, hơn nữa chúng tôi chưa có con chung, không có nhiều ràng buộc nên dễ dàng đi đến bước đường ly hôn. 3 năm ly hôn, giống như chồng cũ, tôi có tìm hiểu vài người nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nhận ra ở bên chồng cũ mới được là chính mình, tôi mới cảm thấy bình yên và vui vẻ.

Cách đây một tháng, chồng cũ đã tỏ tình với tôi, mong muốn hai đứa đoàn tụ. Khi trước tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện nhưng hôn nhân lại không được hạnh phúc do áp lực từ phía bố mẹ chồng . Thời điểm đó chồng không đứng ra bênh vực được vợ, hai đứa lại chẳng thể xin ra ở riêng, cuộc sống ngột ngạt nhiều mâu thuẫn khiến cho tình cảm cứ thế rạn nứt dần.

Ngoài ra anh còn tiết lộ bố mẹ cũng hối hận vì trở thành một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng tôi đổ vỡ. Nếu tôi chịu quay về thì ông bà nhất định sẽ thay đổi cách cư xử với con dâu. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào.

Ba năm xa cách, tôi cũng trưởng thành và chín chắn hơn. Thiết nghĩ nếu về sống chung, tôi sẽ xử lý mâu thuẫn và mối quan hệ với nhà chồng một cách khéo léo hơn, chắc hẳn không để tình trạng cũ tái diễn. Anh cũng hứa hẹn sẽ đứng về phía tôi, không khiến tôi phải chịu tủi thân như trước.

Một tháng qua tôi và chồng cũ như cặp đôi mới yêu, trò chuyện ríu rít suốt ngày, hò hẹn bên nhau mỗi tối. Sau 1 tháng quấn quýt không rời thì anh ngỏ ý rủ tôi qua đêm. Tình cảm đã được hâm nóng lại, chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả. Giây phút bước vào khách sạn với chồng cũ mà tôi bồi hồi và xúc động vô cùng. Đi một vòng, cuối cùng thì chúng tôi vẫn quay về bên nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở.

Cửa phòng khách sạn đóng lại, chồng cũ ôm chầm lấy tôi, cuốn tôi đi bằng một nụ hôn say đắm. Vậy nhưng khi chiếc váy trên người tôi vừa rơi xuống, anh bỗng sụp xuống chân tôi rồi bật khóc thú nhận một điều bủn rủn cả chân tay:

- Anh xin lỗi em vì tất cả, anh yêu em là sự thật, muốn quay về bên em cũng là thật. Nhưng trong hai năm qua anh đã gây ra một tội lỗi tày đình… Xin em hãy tha thứ cho anh…

Chồng cũ thú nhận anh đã có một đứa con riêng rồi. Người phụ nữ đó anh qua lại sau khi ly hôn chưa lâu, không có tình cảm mà chỉ thuần túy để giải tỏa, chơi bời qua đường. Song cô ta lại cố tình bẫy anh, để mang thai hòng bắt anh cưới.

Anh không chịu cưới, thương lượng qua lại cuối cùng cô ta quyết định sinh đứa bé ra làm mẹ đơn thân, còn anh phải chu cấp đầy đủ. Lương chồng cũ được 30 triệu, hàng tháng phải gửi cho con riêng một nửa tiền lương. Sau này lương tăng phải gửi tăng lên. Nếu không thì cô ta sẽ làm ầm ĩ, anh cũng chẳng sống được yên. Ngoài ra cô ta còn đòi ít nữa bố mẹ chồng phải chia cho con cô ta một mảnh đất.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết nửa linh hồn. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ quay về bên nhau hạnh phúc, ai ngờ đâu lại cay đắng và chua xót thế này. Đêm đó giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra vì thực sự tôi không còn tâm trạng và cảm xúc. Hai đứa nằm bên nhau chết lặng, anh khóc lóc nỉ non xin tôi tha thứ. Còn tôi đau khổ và rối bời không biết có nên dấn bước.

Quay về với chồng cũ lúc này khác gì cưới một người đàn ông từng ly hôn và nuôi con riêng. Chưa nói nghe qua cũng đủ biết người phụ nữ kia ghê gớm và quá quắt thế nào, chắc chắn cô ta sẽ dùng đứa con để phá bĩnh cuộc sống của chúng tôi.

Tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi có nên quay về bên chồng cũ hay không? Anh có xứng đáng để tôi hi sinh?