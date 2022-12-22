Cửa phòng khách sạn đóng lại, tôi bị cuốn theo nụ hôn say đắm của chồng cũ, bỗng anh sụp xuống chân tôi rồi bật khóc thú nhận một điều bủn rủn cả chân tay

Tâm sự 22/12/2022 04:41

Nghe chồng cũ tiết lộ bí mật, tôi như chết nửa linh hồn. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ quay về bên nhau hạnh phúc, ai ngờ đâu lại cay đắng và chua xót thế này.

Cách đây một tháng, chồng cũ đã tỏ tình với tôi, mong muốn hai đứa đoàn tụ. Khi trước tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện nhưng hôn nhân lại không được hạnh phúc do áp lực từ phía bố mẹ chồng. Thời điểm đó chồng không đứng ra bênh vực được vợ, hai đứa lại chẳng thể xin ra ở riêng, cuộc sống ngột ngạt nhiều mâu thuẫn khiến cho tình cảm cứ thế rạn nứt dần.

Lúc đó cái tôi của mỗi người vẫn cao, hơn nữa chúng tôi chưa có con chung, không có nhiều ràng buộc nên dễ dàng đi đến bước đường ly hôn. 3 năm ly hôn, giống như chồng cũ, tôi có tìm hiểu vài người nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nhận ra ở bên chồng cũ mới được là chính mình, tôi mới cảm thấy bình yên và vui vẻ.

Ba năm xa cách, tôi cũng trưởng thành và chín chắn hơn. Thiết nghĩ nếu về sống chung, tôi sẽ xử lý mâu thuẫn và mối quan hệ với nhà chồng một cách khéo léo hơn, chắc hẳn không để tình trạng cũ tái diễn. Anh cũng hứa hẹn sẽ đứng về phía tôi, không khiến tôi phải chịu tủi thân như trước.

Cửa phòng khách sạn đóng lại, tôi bị cuốn theo nụ hôn say đắm của chồng cũ, bỗng anh sụp xuống chân tôi rồi bật khóc thú nhận một điều bủn rủn cả chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra anh còn tiết lộ bố mẹ cũng hối hận vì trở thành một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng tôi đổ vỡ. Nếu tôi chịu quay về thì ông bà nhất định sẽ thay đổi cách cư xử với con dâu. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào.

Một tháng qua tôi và chồng cũ như cặp đôi mới yêu, trò chuyện ríu rít suốt ngày, hò hẹn bên nhau mỗi tối. Sau 1 tháng quấn quýt không rời thì anh ngỏ ý rủ tôi qua đêm. Tình cảm đã được hâm nóng lại, chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả. Giây phút bước vào khách sạn với chồng cũ mà tôi bồi hồi và xúc động vô cùng. Đi một vòng, cuối cùng thì chúng tôi vẫn quay về bên nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở.

Cửa phòng khách sạn đóng lại, chồng cũ ôm chầm lấy tôi, cuốn tôi đi bằng một nụ hôn say đắm. Vậy nhưng khi chiếc váy trên người tôi vừa rơi xuống, anh bỗng sụp xuống chân tôi rồi bật khóc thú nhận một điều bủn rủn cả chân tay:

- Anh xin lỗi em vì tất cả, anh yêu em là sự thật, muốn quay về bên em cũng là thật. Nhưng trong hai năm qua anh đã gây ra một tội lỗi tày đình… Xin em hãy tha thứ cho anh…

Chồng cũ thú nhận anh đã có một đứa con riêng rồi. Người phụ nữ đó anh qua lại sau khi ly hôn chưa lâu, không có tình cảm mà chỉ thuần túy để giải tỏa, chơi bời qua đường. Song cô ta lại cố tình bẫy anh, để mang thai hòng bắt anh cưới.

Anh không chịu cưới, thương lượng qua lại cuối cùng cô ta quyết định sinh đứa bé ra làm mẹ đơn thân, còn anh phải chu cấp đầy đủ. Lương chồng cũ được 30 triệu, hàng tháng phải gửi cho con riêng một nửa tiền lương. Sau này lương tăng phải gửi tăng lên. Nếu không thì cô ta sẽ làm ầm ĩ, anh cũng chẳng sống được yên. Ngoài ra cô ta còn đòi ít nữa bố mẹ chồng phải chia cho con cô ta một mảnh đất.

Cửa phòng khách sạn đóng lại, tôi bị cuốn theo nụ hôn say đắm của chồng cũ, bỗng anh sụp xuống chân tôi rồi bật khóc thú nhận một điều bủn rủn cả chân tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết nửa linh hồn. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ quay về bên nhau hạnh phúc, ai ngờ đâu lại cay đắng và chua xót thế này. Đêm đó giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra vì thực sự tôi không còn tâm trạng và cảm xúc. Hai đứa nằm bên nhau chết lặng, anh khóc lóc nỉ non xin tôi tha thứ. Còn tôi đau khổ và rối bời không biết có nên dấn bước.

Quay về với chồng cũ lúc này khác gì cưới một người đàn ông từng ly hôn và nuôi con riêng. Chưa nói nghe qua cũng đủ biết người phụ nữ kia ghê gớm và quá quắt thế nào, chắc chắn cô ta sẽ dùng đứa con để phá bĩnh cuộc sống của chúng tôi.

Tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi có nên quay về bên chồng cũ hay không? Anh có xứng đáng để tôi hi sinh?

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chồng cũ vợ chồng tái hợp tái hôn bố mẹ chồng chồng có con riêng tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 47 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng