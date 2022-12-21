Kể từ ngày con về, vô tình để lộ chuyện đang qua lại với một người đàn ông có gia đình và bị vợ người ta đánh ghen, chưa đêm nào bố được ngủ một giấc thật ngon mà không nghĩ ngợi.

Đúng là con đã lớn rồi nhưng lớn về thể xác thôi, còn suy nghĩ của con vẫn còn non nớt và khờ dại lắm.

Bố nhớ khi con còn nhỏ, đi học về có chuyện gì ở trường lớp con cũng kể bố nghe. Con còn từng thương bạn con bố mẹ ly hôn vì bố bạn ấy có người phụ nữ khác. Ngày ấy con còn nhỏ đã biết bạn mình như thế là bất hạnh.

Cô con gái bố yêu thương chiều chuộng từ nhỏ, kể cả đánh bố cũng không dám đánh đau, nay lại bị người ta cấu xé giày vò, hỏi sao bố không đau lòng cho được.

Sao giờ con lớn rồi, học hành nhiều hơn, gặp gỡ và hiểu biết nhiều hơn lại không biết xót thương cho những đứa trẻ nếu chẳng may bố mẹ chúng vì con mà tan vỡ?

Con nói, con không phải là người phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. Vợ chồng họ vốn đã rạn nứt từ trước rồi. Bố chẳng quan tâm vợ chồng người ta như thế nào trước khi con đến.

Bố chỉ quan tâm người đàn ông ấy hiện tại nói yêu con, nhưng anh ta lại vẫn là người đang có vợ. Đàn ông bản chất tham lam lắm. Nếu không ở tình thế bắt buộc phải lựa chọn, họ cứ thế hai chân hai thuyền mà đi.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đã nói với con những gì? Rằng vợ chồng anh ta không hạnh phúc? Con mới chính là tình yêu đích thực? Anh ta chưa ly hôn là vì thương mấy đứa con nhỏ? Anh ta muốn con cho anh ta thời gian? Nhưng con xem, có người đàn ông nào ngoại tình mà không kêu ca mình bất hạnh. Nếu không, làm sao họ có thể làm cho những cô gái trẻ như con mủi lòng.

Bố rất tiếc khi con vừa mới bước vào đời, chưa kịp hiểu tình yêu thực sự là gì đã vội chọn cho mình một mối quan hệ đáng buồn như vậy. Tình yêu thực sự sẽ khiến con hạnh phúc và vui sống. Còn nếu con yêu mà cảm thấy bản thân phải chịu ấm ức thiệt thòi, luôn cảm giác mình là kẻ thứ ba thì nghĩa là tình cảm anh ta dành cho con cũng chỉ là tạm bợ.

Bố là đàn ông, mấy chuyện này bố tin mình là người hiểu rõ. Đàn ông một khi đã yêu, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Nếu anh ta còn phải phân vân cân nhắc, nâng lên đặt xuống để lựa chọn, nghĩa là anh ta cũng chỉ yêu đương hời hợt mà thôi. Đừng tin vào những ngọt ngào hứa hẹn đàn ông, nó chẳng khác gì những mũi tên tẩm mật, sau ngọt ngào ban đầu sẽ làm con đau đớn. Cái gì lúc mới mẻ chả háo hức say mê, nhưng rồi ngày tháng qua đi con cũng sẽ trở thành cũ, giống như vợ anh ta đã từng được yêu, cuối cùng lại bị chính người yêu mình phụ bạc.

Mấy tuần nay mẹ giận con, cũng khóc rất nhiều. Sinh một cô con gái, chỉ mong con lớn lên, gặp được người đủ yêu thương vững chãi mà tự tin trao gửi cuộc đời chứ có mẹ cha nào muốn người đời nhắc về con mình với những lời khinh miệt.

Tình yêu đúng là không có lỗi con ạ. Nhưng nó chỉ không có lỗi khi con yêu mà không làm tổn thương người khác, khi thứ hạnh phúc con có không phải đánh đổi bằng nỗi đau của người khác. Cái thứ con đang gọi là tình yêu ấy, con xem có ai thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không?

Hồi nhỏ con rất thích làm công chúa. Mỗi lần được mẹ mua váy mới con đều xúng xính khoe. Con ngây thơ hỏi bố: "Phải yêu hoàng tử thì mới là công chúa phải không bố?". Thực ra thì con gái à, chỉ cần con gặp đúng người, con muốn trở thành gì cũng được.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu một người đàn ông độc thân, con sẽ trở thành công chúa của lòng họ. Nhưng yêu một người đàn ông đang có gia đình, dù con có cố gắng cỡ nào, trong mắt người đời con cũng chỉ là một kẻ trơ trẽn, vô liêm sỉ mà thôi. Con muốn làm công chúa hay kỹ nữ đều là do con lựa chọn.

Con gái ơi, con gái bố trẻ trung xinh đẹp là thế. Ngoài kia có bao nhiêu chàng trai tử tế đàng hoàng, đâu thiếu người cho con trao gửi tình yêu, cớ sao đường rộng không đi lại đi quàng vào lối chông chênh như thế. Bố mẹ có thể dạy con điều nọ điều kia, chỉ riêng chuyện tình cảm, thật tiếc là kinh nghiệm của người này không thể bày cho kẻ khác. Bố chỉ mong con sống đúng, đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng làm tổn thương chính mình.

Con nói "con lớn rồi, xin bố mẹ hãy tôn trọng những lựa chọn của con". Ừ, con lớn rồi. Bố mẹ cấm con không được, khuyên con không nghe, thì thôi đành để cho người đời dạy con, cuộc đời này dạy con từng bài học. Để con biết, nếu là trẻ con sai, chỉ cần biết xin lỗi. Nhưng khi người lớn sai, cái giá phải trả đắt tới cỡ nào.