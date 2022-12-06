Cứ tưởng chưa có con cái thì vợ chồng gần gũi được nhiều hơn, vậy nhưng quãng thời gian gần đây Lâm thấy vợ mình có biểu hiện chán “đụng chạm” chuyện chăn gối. Mà biểu hiện khiến Lâm lo lắng nhất đó là dường như anh cảm thấy mỗi lần ân ái Vân chỉ thực hiện cho xong nghĩa vụ chứ không có gì gọi là hòa hợp xác thịt với vợ chồng.

Vợ chồng Lâm và Vân mới kết hôn chưa đầy 1 năm, vì muốn đời sống vợ chồng thoải mái tý nên vợ chồng Lâm quyết định kế hoạch một thời gian nữa rồi mới sinh con. Người ngoài nhìn vào ai cũng thầm ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình Lâm, bản thân Lâm cũng cảm thấy tự hào về tổ ấm của mình.

– Dạo này em sao vậy? Hay là em có bầu rồi đúng không?

Nghĩ vợ mệt mỏi nên Lâm cũng tạm dừng cái việc “đòi hỏi” một thời gian, vậy nhưng khổ nỗi Lâm mà không gạ gẫm thì Vân cũng quên luôn cái nghĩa vụ làm vợ của mình. Có đến hẳn 1 tuần vợ chồng không làm “chuyện ấy” mà Lâm bơ phờ con Vân thì vẫn tỉnh bơ.

– Bầu bí gì ở đây. Chẳng phải anh nói vợ chồng mình đợi thêm thời gian nữa còn gì, em vẫn đang uống thuốc tránh thai đều đặn mà.

– Uống thuốc tránh thai á? Nhưng cả tuần này vợ chồng mình có ân ái đâu…vậy em uống làm gì. Sao gần đây anh cảm thấy em đang cố lảng tránh anh vậy..Nếu em cảm thấy “chuyện đó” không vừa lòng thì phải nói anh chứ. Anh cũng là đàn ông mà…không lẽ anh không gạ gẫm thì em cũng mặc kệ luôn.

– Em xin lỗi, chắc tại gần đây em mệt quá nên thế. Anh cố đợi thêm thời gian nữa…em khỏe rồi chiều anh mấy hiệp luôn.

Thấy vợ nói thế Lâm chỉ gật đầu chứ cảm thấy vẫn chưa hài lòng, suy đi nghĩ lại Lâm vẫn cho rằng Vân đang có điều gì giấu diếm mình. Mà cái điều đặc biệt hơn khiến Lâm nhớ lại mới thấy lạ đó là hầu như đêm nào Vân cũng vào nhà vệ sinh rồi tầm 30 phút mới chịu bước ra. Thế là đêm hôm đó Lâm quyết đình rình vợ để xem rốt cuộc có chuyện gì.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng như Lâm nói vì đúng 12 giờ là Vân lại lén lút sợ sệt bước nhẹ chân vào phòng tắm. Khi Vân bước vào được tầm 3 phút thì Lâm lén theo…đứng bên ngoài Lâm nghe rõ mồn một tiếng vợ rên rỉ. Giây phút đó khỏi phải nói Lâm hậm hực như nào vì anh đang suy nghĩ vợ rước tận trai về nhà ân ái. Anh có rằng lâu nay vợ chán mình vì được thỏa mãn bên trai lạ…Lâm lao đến đạp cửa…Cứ tưởng sẽ đánh ghen 1 trận kinh hoàng, nào ngờ khi vừa đẩy cửa Lâm ngớ người “vùng kín” của vợ chảy đầy máu..còn vợ mình thì nhăn mặt vì đau đớn…

– Em…em bị làm sao vậy? Sao máu lại chảy nhiều như này…

– Anh ra ngoài trước đi đã…ra đi.

Vân hét lên nên Lâm vội vã bước ra, đúng 15 phút sau Vân mới bước ra nhưng cô đã dễ chịu hơn…

– Anh lo lắng lắm phải không? Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh một cách vô lý.

– Nhưng rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao máu lại chảy nhiều như vậy chứ?

– Không sao cả đâu, em chỉ bị rong kinh thôi. Bác sỹ bảo chỉ cần uống thuốc là khỏi, vì cứ bị như vậy nên em cảm thấy mệt mỏi…Chính vì thế mà em không thể “chiều” anh được.

– Bây giờ vấn đề ấy đâu phải là quan trọng. Em nói không sao…nhưng nhìn em tái nhợt thế này thì anh biết em đau lắm. Từ mai anh đi chợ nấu mấy món bổ dưỡng cho em.

– Thôi, em tự lo được mà…

– Cái gì mà tự lo, anh là chồng thì phải chăm cho vợ mình chứ? Từ nay cấm em giấu diếm anh chuyện gì nữa đấy.

Nói rồi Lâm ôm lấy cô vợ của mình an ủi rồi thỏ thẻ những lời yêu thương.. Thế mới nói các ông chồng tâm lý thì các bà vợ luôn hạnh phúc gia đình yên ấm…