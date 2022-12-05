Sung sướng khi cưới cô vợ ‘đầy mình kinh nghiệm’, sau đêm tân hôn nhìn thấy vết lạ dưới đệm mà tôi sửng sốt còn cô thì nằm liệt giường cả tuần sau đó

Tâm sự 05/12/2022 19:18

Tôi và vợ đều là những người từng trải nên với chuyện chăn gối thì cả hai đều có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự cố đêm tân hôn khiến mối quan hệ của cả 2 thay đổi hoàn toàn.

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Tôi đã 35 tuổi, thật sự chẳng còn trẻ trung để mà kén cá chọn canh nữa. Lại chẳng phải hàng đại gia giàu có để thỏa sức chọn vợ trẻ đẹp, vì thế tôi quyết định lấy vợ tôi bây giờ là người phụ nữ một đời chồng.

Thế nhưng vợ tôi và chồng cũ chưa sinh con, họ chung sống với nhau được hơn một năm thì ly hôn. Nghe đâu vì gã đàn ông kia quay lại với người tình cũ và ruồng rẫy cô ấy. Chẳng có gì ràng buộc nên vợ tôi cũng không khác gì gái tân là mấy. Cô ấy lại là người hiền lành, đảm đang nên bố mẹ tôi khá ưng ý.

Tôi nghĩ vợ từng đổ vỡ hôn nhân, cô ấy sẽ biết trân trọng gia đình và hết lòng vun vén cho mái ấm của chúng tôi. Chắc chắn cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp.

Thời gian quen nhau chưa đầy 4 tháng chúng tôi đã quyết định làm đám cưới. Khoảng thời gian khá ngắn, chúng tôi còn chưa kịp hiểu rõ về nhau, vì thế chuyện lên giường cũng chưa xảy ra. Do đó đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa tôi và vợ.

Sung sướng khi cưới cô vợ ‘đầy mình kinh nghiệm’, sau đêm tân hôn nhìn thấy vết lạ dưới đệm mà tôi sửng sốt còn cô thì nằm liệt giường cả tuần sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trước đây từng có 2 mối tình, vợ tôi thì có một đời chồng, chúng tôi đều là người từng trải cả rồi. Đêm tân hôn của hai đứa diễn ra rất thuận lợi, không hề ngượng ngập hay gượng gạo, xấu hổ. Thậm chí còn vô cùng nồng nàn, mãnh liệt vì thú thật là khá lâu rồi tôi không qua lại với người phụ nữ nào.

Sau màn ân ái nồng nàn, khi lật tấm chăn lên thì tôi choáng váng nhìn thấy một vết máu đỏ trên chiếc ga trải giường. Tôi cuống quýt hỏi vợ tại sao lại như thế? Tôi chắc chắn vợ tôi không thể còn trinh được. Cô ấy đã chung sống cùng chồng cũ hơn 2 năm. Vả lại chúng tôi vừa gần gũi, tôi nghĩ mình đủ trải nghiệm để biết được cô ấy còn nguyên vẹn hay không.

Vợ tôi nhìn thấy vệt máu trên giường thì mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó cô ấy hốt hoảng níu lấy tay tôi van xin: “Xin anh đưa em đến bệnh viện ngay. Nếu không đứa con của em sẽ không giữ được mất”.

Tôi sốc nặng không thể tin nổi. Lúc ấy tôi mới biết thì ra vợ đang mang thai. Cô ấy cũng biết rõ điều đó nhưng vẫn đường hoàng mặc váy cô dâu về làm vợ tôi! Rõ ràng đứa con đó không phải của tôi vì chúng tôi chưa từng quan hệ lần nào!

Tôi phẫn nộ và căm tức vô cùng nhưng thấy vợ tái nhợt mặt mũi cầu xin, tôi chỉ còn biết nén giận đưa cô ấy đến bệnh viện. Cho dù thế nào thì đứa bé cũng là vô tội và sức khỏe của nó cần được ưu tiên hơn hết.

Cuối cùng đứa con của vợ tôi cũng không giữ được. Một phần do chuyện chúng tôi làm đêm tân hôn đó, một phần cũng do cơ địa cô ấy khó giữ thai hơn người bình thường. Vợ tôi cầu xin tôi đừng nói cho ai biết chuyện cô ấy mang thai. Nhìn cô ấy nằm bẹp, xanh như tàu lá trên giường, tôi lại đành nói dối mọi người rằng vợ tôi bị ngất do kiệt sức nên phải đưa vào viện truyền nước.

Sung sướng khi cưới cô vợ ‘đầy mình kinh nghiệm’, sau đêm tân hôn nhìn thấy vết lạ dưới đệm mà tôi sửng sốt còn cô thì nằm liệt giường cả tuần sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi mới được vợ kể lại mọi chuyện. Hóa ra vợ tôi bị chồng cũ ruồng rẫy nhưng vẫn không quên được anh ta. Còn gã đàn ông kia thì quá tham lam không biết đủ, đã ly hôn quay về với người tình cũ nhưng ly hôn rồi lại vẫn vương vấn vợ cũ không quên. Thế là vợ tôi lén lút gặp gỡ gã ta, thậm chí cả khi đã quen tôi. Đứa con cô ấy mang trong bụng chính là của chồng cũ.

Nếu đêm tân hôn không xảy ra chuyện gì thì sau đó tôi sẽ phải nuôi con gã đàn ông khác. Nghĩ đến điều đó mà tôi căm hận vô cùng. Nhưng vì thấy cô ấy vừa sảy thai, tôi không nỡ nhẫn tâm nên đã chấp nhận nói dối người ngoài về tội lỗi mà cô ấy phạm phải. Ấy thế nhưng sau khi xuất viện về nhà, vợ tôi vẫn mặt dày cầu xin tôi tha thứ để tiếp tục chung sống bên nhau. Cô ấy bảo thôi thì đứa con cũng không còn nữa, cô ấy sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho tôi.

Nói thật là tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Một người phụ nữ đã phản bội tôi, thậm chí còn có mưu đồ cho tôi “đổ vỏ”, liệu tôi có thể hạnh phúc bên cô ấy? Nhưng tôi lại không thể hạ được quyết tâm khi nghĩ đến danh dự gia đình, lại sợ bố mẹ lo lắng vì con trai mãi mới lấy vợ, vừa kết hôn xong đã vội vã ly hôn. Thật khó xử và bối rối quá!

Vừa vào phòng tân hôn đã bị chồng hành đến kiệt sức, sau một đêm tê tái tôi bàng hoàng nhận ra danh tính người đang nằm kế bên

Vừa vào phòng tân hôn đã bị chồng hành đến kiệt sức, sau một đêm tê tái tôi bàng hoàng nhận ra danh tính người đang nằm kế bên

Tôi vô cùng trông đợi vào đêm tân hôn này khi mà cả tôi và chồng đều vô cùng yêu thương nhau. Tuy nhiên, sáng hôm sau sự thật vỡ lẽ đã khiến tôi kinh hãi tột cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 34 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu