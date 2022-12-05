Đang nằm tê tái sau cuộc yêu đêm tân hôn, tôi vô tình lật đệm rồi hét lên thất thanh, suýt bất tỉnh khi nhìn thấy thứ kinh khủng này

Chồng tôi là một người đàn ông dịu dàng và luôn trân trọng vợ, cho nên khi bước vào cuộc hôn nhân này, tôi không hề đề phòng bất kỳ điều gì.

Chồng tôi hơn vợ 6 tuổi, dù anh đã từng ly hôn nhưng tôi không ngại điều đó. Ai cũng có quá khứ riêng và từng ly hôn không thể là yếu tố để đánh giá một con người. Nhất là anh và vợ cũ lại chia tay vì chị ta ngoại tình với người đàn ông khác. Thông tin này chính tôi đã xác nhận chắc chắn không thể sai được. Đã từng đổ vỡ nên anh vô cùng nâng niu và chiều chuộng tôi, khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi ở bên anh. Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới ấm cúng và vui vẻ.

Đêm tân hôn đầy nồng nàn và say đắm, chồng trân trọng tôi vô cùng. Sau màn ân ái đắm say, anh mệt mỏi ngủ trước. Còn tôi, phần vì hồi hộp, phần vì lạ giường nên hơi khó ngủ. Tôi phát hiện dưới chiếu hơi cộm, thực ra tôi đã cảm nhận được từ lúc nãy nhưng chưa kịp kiểm tra. Ảnh minh họa: Internet Tò mò lật lên xem, dưới chiếu tân hôn mới tinh, không hiểu ai đã đặt gì nữa? Để rồi tôi phải giật mình thấy một xấp ảnh cỡ phải đến 20 tấm. Những hình ảnh trên đó mới thật sự ghê rợn, khiến tôi bủn rủn cả chân tay.

Toàn bộ số ảnh đó đều chụp lại vết thương, dấu bầm tím trên cơ thể một người phụ nữ, tôi đoán là ở nhiều thời điểm vì trang phục người đó mặc với vị trí vết thương không giống nhau. Người trong bức ảnh không được chụp rõ mặt nhưng chiếc vòng trên cổ tay chị ta thì thật quen mắt. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lấy điện thoại mở facebook vợ cũ của chồng lên xem, quả nhiên nhìn thấy chiếc vòng tay giống hệt. Người phụ nữ trong đám ảnh này chính là vợ cũ của chồng tôi! Rõ ràng có người cố tình đặt xấp ảnh vào phòng tân hôn của chúng tôi, có thể dễ dàng đoán được người đứng đằng sau là ai. Ngày cưới thì khách khứa, người lạ qua lại nhiều, phòng tân hôn chưa có gì quý giá nên chúng tôi không khóa cửa. Và chắc hẳn những dấu vết này có liên quan đến chồng tôi thì chị ta mới làm vậy! Ảnh minh họa: Internet Không kiềm chế được, ngay lập tức tôi nhắn tin qua facebook cho vợ cũ của chồng. Chị ta trả lời nhanh chóng, như thể đang đợi tôi liên lạc vậy. “Anh ta có tính vũ phu ăn vào máu đấy, không chịu được nên chị mới ngoại tình. Đàn ông tốt thì đàn bà sao mà bỏ. Em chạy nhanh đi còn kịp!”, tôi rụng rời nghe chị ta tiết lộ một sự tày đình. Nhìn sang bên cạnh, chồng tôi vẫn đang ngủ ngon lành. Khi viết những dòng này mà tôi vẫn còn thấy run rẩy sợ hãi. Lẽ nào người đàn ông luôn đối xử trìu mến dịu dàng với tôi lại là người gây ra những vết thương đáng sợ trên cơ thể vợ cũ? Tôi có nên chạy nhanh đi trước khi rơi vào thảm cảnh như vợ cũ của anh?

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