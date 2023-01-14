Công ty mới tuyển sếp mới, hồi hợp đi chung thang máy cùng cấp trên mới tới, nào ngờ cái tên chị ta nói ra sau đó khiến tôi bủn rủn chân tay

Tâm sự 14/01/2023 12:17

Do lúc ấy đã muộn nên cả tầng chỉ còn mình tôi và chị. Khi đang đứng đợi thang máy lên, trong không gian tĩnh mịch, chị bỗng quay sang hỏi tôi: “Có phải em là người yêu cũ của anh Bình, làm ở công ty X và có một đứa con với anh ấy không?”.

Tôi mới vào công ty được 3 tháng thì có sếp mới về, trực tiếp quản lý nhóm tôi. Chị ấy tên Chi, năm nay đã 35 tuổi, nhiều hơn tôi tới 8 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp nên nhìn chẳng khác gì mới 30 tuổi cả.

Bình thường, tôi và chị cũng chỉ trao đổi công việc chứ chẳng nói gì về chuyện riêng tư vì chị mới về đây nên chị em chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Thế mà hôm đó, chị lại chủ động nói về chuyện tình cảm riêng tư với tôi.

Công ty tôi bình thường 5h30 là tan làm rồi, nhưng hôm đó tôi chưa giải quyết xong việc nên ở lại làm tiếp. Lúc ngẩng mặt lên thì đồng hồ đã điểm 7h kém 15, trong phòng chỉ còn mình tôi và chị Chi. Thấy tôi về, chị cũng đừng dậy về cùng luôn.

Do lúc ấy đã muộn nên cả tầng chỉ còn mình tôi và chị. Khi đang đứng đợi thang máy lên, trong không gian tĩnh mịch, chị bỗng quay sang hỏi tôi: “Có phải em là người yêu cũ của anh Bình, làm ở công ty X và có một đứa con với anh ấy không?”.

Bình – chắc phải 4 năm rồi tôi không còn liên lạc với anh ta, nhưng mỗi khi có người nhắc đến cái tên này lòng tôi lại nhói lên đau đớn. Cách đây 5 năm, tôi chân ướt chân ráo vào công ty và ở đây tôi đã gặp Bình. Anh hơn tôi tới một giáp và là cấp trên của tôi.

Hồi đó, tôi mới chân ướt chân ráo ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nên được anh dìu dắt tận tình. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dần dần từ công việc lấn sang cả chuyện tình cảm, đời tư. Anh nói anh từng đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái, sau ly hôn con sống với vợ cũ nên giờ anh vẫn độc thân.

 

Công ty mới tuyển sếp mới, hồi hợp đi chung thang máy cùng cấp trên mới tới, nào ngờ cái tên chị ta nói ra sau đó khiến tôi bủn rủn chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh điển trai, lịch lãm, rất có sức cuốn hút nên tôi nhanh chóng bị anh hút hồn và anh cũng vậy. Yêu nhau được 6 tháng thì tôi có thai, đó là kết quả của một đêm cả hai say rượu. Lúc biết thì cái thai đã được hơn 8 tuần rồi.

Tôi nói chuyện này với Bình thì anh hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi tin anh. Nhưng mãi 1 tháng sau anh vẫn chưa đả động gì tới chuyện này, liên tục lấy lý do để trì hoãn việc đưa tôi về nhà ra mắt gia đình.

Sau đó, anh bất ngờ được cấp trên thuyên chuyển công tác. Anh không hề nói chuyện này cho tôi biết, chỉ khi anh đi rồi tôi mới hay tin, anh cũng cắt hẳn liên lạc với tôi. Đến lúc này tôi mới tỉnh mộng, tôi đã bị anh lừa dối rồi.

Đau đớn, tủi nhục, tôi lục lọi địa chỉ nhà anh ở quê để tìm về (vì trước đó để chứng minh tình cảm của mình, anh đã cho tôi địa chỉ nhà bố mẹ anh ở quê). Tôi muốn nhờ bố mẹ anh tác động để anh phải có trách nhiệm với tôi, dù gì đây cũng là giọt máu của anh.

Nhưng khi bước vào nhà bố mẹ anh, tôi mới biết từ trước đến nay anh đều lừa dối tôi. Anh và vợ chưa hề ly hôn, thời gian anh qua lại với tôi là lúc anh ly thân với vợ. Giờ anh thuyên chuyển công tác là để đoàn tụ với vợ con.

Đã vậy, người nhà anh còn sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất rồi đuổi tôi đi. Tôi rời đi trong nhục nhã ê chề, ôm bụng về quê thú nhận tất cả với bố mẹ rồi sinh đứa trẻ ra. Từ đó đến nay, Bình không hề liên lạc với tôi một lần nào, nên khi chị Chi nhắc tới tên anh, tôi không khỏi sững người.

Đáng nói, hồi tôi và Bình yêu nhau, chúng tôi không công khai tình cảm vì sợ ảnh hưởng tới công việc nên người trong công ty không ai hay biết cả. Tôi cũng nghỉ việc ở công ty ấy khi sinh con, giờ đang làm ở công ty mới, vậy tại sao chị Chi lại biết tên người yêu cũ của tôi, biết quá khứ của tôi chứ?

Khi đang hoang mang chưa biết nói gì, chị đã tự giới thiệu rằng chị là vợ của anh Bình. Nghe đến đây, tôi mềm nhũn cả chân, tôi không thể tin nổi tôi và vợ người yêu cũ lại gặp nhau trong hoàn cảnh tréo nghoe thế này.

“Chị và anh Bình mới chuyển ra đây làm việc được vài tháng. Gần đây chị mới nghe tới chuyện anh Bình có con riêng, chị chỉ muốn xác nhận với em một chút thôi. Anh ta lừa dối em là thật, mà em không phải là người đầu tiên đâu vì anh ta bản chất rất lăng nhăng. Nhưng em yên tâm, chị sẽ không vì chuyện này mà làm khó em trong công việc cũng như quấy rầy cuộc sống của em đâu. Em cũng lấy chồng rồi mà đúng không?”, chị Chi nói.

Tuy chị nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tôi mới kết hôn vào hồi đầu năm, chồng và gia đình nhà chồng rất yêu thương con tôi. Tôi mới có cuộc sống ổn định gần đây, giờ chị lại xuất hiện thế này, tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn. Hơn nữa, giờ phải ngày ngày làm việc chung với chị, tôi biết đối diện với chị như thế nào đây?

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