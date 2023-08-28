Con gái đòi về gặp bố, tôi hoảng hồn, tay chân run lẩy bẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt

Tâm sự 28/08/2023 13:15

Tôi đảm nhiệm quyền nuôi con vì nó đang còn nhỏ. Tôi thuê nhà ra ở riêng và chỉ một thời gian ngắn sau đó, chồng cũ đã cưới vợ mới qua sự giới thiệu của ẹm anh.

Tôi và chồng cũ có một thời gian là bạn bè, sau đó mới tiến tới yêu đương. Dẫu sao cũng tiếp xúc nhiều nên hai đứa hầu như hiểu nhau trong mọi chuyện. Khoảng 3 năm yêu thì chúng tôi kết hôn. Trước khi cưới, bố mẹ rất hài lòng về nhà chồng tôi, vì mẹ chồng tính tình vui vẻ, sởi lởi và quan tâm đến con dâu. Hơn nữa, nhà anh cũng khá giả nên không phải lo nhiều về kinh tế.

Nhưng kể từ khi cưới nhau về, tôi mới thấy rõ con người thật của cả chồng lẫn mẹ chồng. Chồng tôi tuy tốt bụng nhưng anh không quyết đoán, từ chuyện lớn đến nhỏ đều nghe theo lời mẹ. Thậm chí, sáng ra đi làm anh ấy mặc bộ đồ mà mẹ thấy không đẹp thì lại đi thay bộ đồ khác. Hàng ngày đi làm về anh đều hỏi mẹ đâu, trước khi quan tâm đến tôi. Nói chung, trong lòng anh ấy, mẹ là nhất. Tôi chẳng dám so sánh gì nhưng tôi thấy anh như một đứa trẻ con, không giống người đàn ông đã có vợ.

Kể từ khi tôi mang thai, biết tôi sẽ sinh con gái, mẹ chồng còn bắt tôi làm nhiều việc hơn. Bà nói rằng, tôi hoạt động nhiều sẽ tốt cho đứa trẻ, dễ sinh nở. Tôi cảm thấy vô cùng ức chế khi sống chung với mẹ chồng nhưng cố gắng im lặng, đẻ con xong rồi tính toán tiếp cho hợp lý. 

Sinh con gái tròn tháng, tôi tâm sự với chồng dọn ra ngoài ở riêng nhưng anh không đồng ý. Mẹ chồng còn mắng mỏ tôi cố tình chia rẽ mẹ con nhà họ. Tôi chịu đựng 3 năm, không dám cãi vì nói một lời thì mẹ chồng nói mười lời lấn át tôi, thế là tôi đệ đơn ly hôn. Chồng cũ chẳng níu kéo mà nghe theo lời mẹ đồng ý ngay.

Con gái đòi về gặp bố, tôi hoảng hồn, tay chân run lẩy bẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi đảm nhiệm quyền nuôi con vì nó đang còn nhỏ. Tôi thuê nhà ra ở riêng và chỉ một thời gian ngắn sau đó, chồng cũ đã cưới vợ mới qua sự giới thiệu của ẹm anh. Dù đã ly hôn nhưng con gái tôi vẫn rất quấn bố, chồng cũ thường xuyên đến đưa đón con đi chơi, mua quà cho con. 

Gần đây là sinh nhật của con gái, tôi định làm một bữa tiệc nhỏ để hai mẹ con vui vẻ bên nhau. Nhưng nó nằng nặc đòi về với bố, tôi đành chở sang. Đến cửa, tôi bấm chuông, chồng cũ chạy ra. Ở bên trong tôi nghe tiếng vợ anh đang quát mẹ chồng cũ của tôi rằng: "Mẹ không biết thì đừng có làm và đừng có xen vào chuyện của con. Con nói bao nhiêu lần rồi, mẹ không hiểu à?". Trong khi đó, mẹ chồng tôi ngồi im lặng cúi mặt không phản bác câu nào.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi thật bất ngờ, trước đây bà ghê gớm với tôi bao nhiêu, giờ lại khác lạ bấy nhiêu, bà ngồi im cho con dâu nói như thế. Về nghĩ lại, có khi thời gian sống cùng nhau tôi nhu nhược và chịu đựng quá nên mới bị bà bắt nạt như vậy. Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", giờ bà gặp phải con dâu mới như thế, chắc đành câm nín mà chịu đựng thôi, vì bà là người đưa cô ta về cơ mà.

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Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài. Chồng tôi sau đó ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ chỗ nên vẫn thức.

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