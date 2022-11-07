Chứng kiến chồng âu yếm người khác, tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì hành động trơ trẽn của nhân tình khiến tôi phẫn nộ trong bất lực

Tâm sự 07/11/2022 01:57

Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn không thể tin người ăn nằm với mình lại là một gã chồng khốn nạn đến như vậy.

 

Trước khi quen tôi, anh ta từng là một người đàn ông rất tốt sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tôi. Những lúc tôi cần, ông xã đều có mặt có lẽ vì vậy mà tôi đã tỏ ra ngây thơ khi cho rằng chỉ cần người đàn ông yêu mình thì dù anh ta có như thế nào mình cũng chấp nhận.

Kể từ khi lấy tôi về làm vợ, chồng tôi luôn miệng nói sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để giúp 2 đứa có một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, tất cả những gì tôi nhận lại đều là các pha mừng hụt khi anh ấy chưa từng hành động lấy một lần để chứng minh điều đó hoặc có làm nhưng cũng sớm buông xui chỉ vì gặp một chút khó khăn. 

Chứng kiến chồng âu yếm người khác, tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì hành động trơ trẽn của nhân tình khiến tôi phẫn nộ trong bất lực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu năm nay anh vẫn bằng lòng với mức thu nhập của một nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, không hề muốn phấn đấu hay cố gắng để phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống. Số tiền anh kiếm được tiết kiệm lắm cũng đủ cho anh ăn diện chi tiêu. Có lần anh còn cao giọng: "Em chưa phải nuôi anh ngày nào đâu". Người ta nói "đẹp không mài ra mà ăn được", khi tôi hiểu được câu nói đó thì đã muộn mất rồi.

 

Tại thời điểm đó tôi đã không còn mong mỏi về ông chồng của mình, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nên tôi vẫn phải thường xuyên làm nhiều việc cùng lúc để giúp gia đình có mức kinh tế ổn định hơn. Tưởng chừng như với sự cố gắng của mình, chồng tôi có thể nhìn vào mà nhận ra điều gì đó nhưng trái lại đằng sau lưng tôi anh ta đã ''đâm'' một nhát vào tim không thể nào đau hơn khi trong một lần ông xã để quên điện thoại ở nhà tôi bất chợt nhìn thấy dòng tin nhắn ''Em nhớ anh quá, anh qua bên em được không?''

Tôi liền cầm máy chồng gọi lại cho người vừa nhắn tin, đầu bên kia giọng nũng nịu ngọt ngào cất lên: "Nay bận gì mà cả ngày không gọi cho em. Tối nhớ qua nhé, nhớ điên rồi đây này". Tôi trả lời: "Chiều tối nay chồng tôi không qua đâu, nhưng tôi sẽ qua gặp cô".

 

Bỏ mặc những sự thất vọng và đau khổ, tôi một mực muốn xem cô ta có điểm gì mà khiến cho anh ta phải nhẫn tâm làm điều như vậy với mình. 

Thế nhưng khi gặp tôi thực sự bị bất ngờ thêm lần nữa. Chị ta già hơn chồng tôi, ăn mặc sang chảnh, trang điểm cầu kì. Nhìn qua cũng đủ biết đó là người có tiền. Nhưng vậy thì sao, ả dù gì cũng là kẻ đang chen chân vào gia đình tôi, cũng chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi. Để xem ả gặp tôi để nói những gì.

- Cảm ơn em vì đã đến, chị sẽ không làm mất thời gian của em đâu. Chị chỉ muốn nói thế này: Chị biết rõ tình cảnh vợ chồng em, biết em không tôn trọng chồng, thậm chí có khi không cần chồng vì gần như anh ấy không lo được cho mẹ con em. 

Đứng trước câu hỏi đầy tính mỉa mai của chị ta, giây phút đó tôi dường như đã nhận ra điều gì đó và có một quyết định mà đến thời điểm bây giờ tôi vẫn cho là đúng đắn nhất cuộc đời mình. 

-Thế chị định trả tôi bao nhiêu?

- Em muốn bao nhiêu? Một tháng mười triệu, hay hai mươi triệu? Coi như chồng em đang làm việc để nuôi vợ con đi.

- Đúng là chị có tiền nên hào phóng quá. Thực ra thì chồng tôi không đáng giá đến vậy đâu. Nếu chị thích, tôi cho không chị đấy. Tôi cần tiền thật, nhưng con tôi không thể sống bằng đồng tiền bán thân của bố nó. Chị yên tâm, tôi cũng không làm khó gì hai người đâu, vì vốn dĩ tôi cũng từng nhiều lần hối hận vì đã lấy anh ấy.

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