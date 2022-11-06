Tất bật kiếm tiền nuôi con đến tối, tôi sốc nặng khi nhìn thấy chồng dẫn 'đối tác' vào khách sạn

Tâm sự 06/11/2022 03:25

Anh ta nhắn tôi bận đi gặp đối tác nhưng lại là đi ''họp'' trong khách sạn.

Tôi và chồng được mọi người đánh giá là cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' từ hồi 2 đứa còn học tại cấp 3. Thậm chí, đến khi kết hôn những đứa bạn của tôi đều tỏ ra ganh tị khi có được một anh chồng hot boy của trường lại còn có nhiều tài lẻ.

Thế nhưng thực tế vốn rất phũ phàng bởi tôi và chồng kết hôn ở độ tuổi còn khá trẻ lại còn có con nhỏ từ sớm nên cả 2 vợ chồng thường phải làm việc ngày đêm, để giúp cho con cái có được môi trường phát triển tốt nhất. Tại thời điểm đó, ông xã rất đôi tốt với 2 mẹ con tôi bất kể làm gì anh ấy cũng sẵn sàng giành hết phần làm để giúp cho tôi được nghỉ ngơi chăm con. 

Tuy nhiên, sau một thời gian mẹ tôi do mắc việc buộc phải về quê nên tôi đành phải xin nghỉ tại chỗ làm để có thêm thời gian chăm sóc con nhỏ. Cũng chính vì sợ chồng vất vả nên tôi có tìm việc làm thêm bán thời gian tại các quán cà phê nhằm kiếm thêm thu nhập. Tôi phải giấu chồng vì anh ấy sẽ không cho làm, may là đợt này chồng tôi rất bận, hay về khuya.

Tất bật kiếm tiền nuôi con đến tối, tôi sốc nặng khi nhìn thấy chồng dẫn 'đối tác' vào khách sạn - Ảnh 1
Tôi sốc nặng khi thấy chồng cặp kè với đối tác - Ảnh: Internet

Buổi tối cách đây mấy ngày, chồng tôi lại về muộn, anh ấy có gọi điện cho tôi nói là không ăn tối ở nhà vì bận tiếp "đối tác làm ăn". Tuy nhiên, với tôi đó chính là đêm định mệnh của đời mình khi tôi chứng kiến khoảnh khắc chồng dắt ''đối tác'' đi vào trong khách sạn. 

Tôi bước đi như một người vô hồn đến trước cửa khách sạn để nhìn thật kỹ đó có phải là ông xã mình không, vừa đi trong đầu tôi luôn hiện lên câu nói: ''Làm ơn đi, làm ơn là không phải chồng mình đi mà''.

Dẫu vậy đã không có phép màu nào xảy ra khi đó chính xác là anh ta, tôi lại gần hơn nữa với việc đang bận trang phục nhân viên phục vụ, đội mũ vải, đeo khẩu trang kín mít nên chồng tôi không nhận ra vợ. Anh ta vẫn cứ thản nhiên nói với cô gái đi cùng: "Anh chỉ yêu em thôi, muốn được cưng chiều em suốt đời. Anh cũng chán ngấy mụ vợ cục mịch, xấu xí của anh. Giờ chỉ mong ly hôn để chung sống với em".

Hai người họ âu yếm nhau, cùng vào phòng ngủ, tôi cảm thấy sốc nặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng đang hú hí với nhân tình, mà tôi bất lực ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó tâm trí tôi đã hoàn toàn sụp đỗ và không còn biết phải làm gì. 

Tôi lấy lý do bị mệt nên xin về sớm, về đến nhà tôi đóng cửa phòng nằm khóc, tôi đau đớn với những gì mình vừa được tận mắt chứng kiến. 

Tôi rất đau khổ, không thiết tha gì ăn uống và khóc rất nhiều. Tôi cũng chưa biết phải nói chuyện với chồng ra sao, nhưng trong ý nghĩ của tôi chỉ muốn ly hôn, không muốn chung sống với người chồng giả dối nữa. Tôi phải làm gì khi đã tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình như vậy?

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