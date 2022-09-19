Chồng vô tâm bật khóc nức nở khi vô tình nhìn qua khe cửa khi vợ đang tắm

Tâm sự 19/09/2022 13:37

Huy hứa với mình từ nay sẽ đền bù cho vợ không thiếu gì. Vợ vì anh bằng lòng xấu xí, anh sẽ vì vợ thủy chung một đời. Đàn ông tài cán gì nếu chỉ biết nhậu nhẹt, bồ bịch vợ con? Người vợ mình mình cũng không biết yêu thương thì còn đủ tư cách làm gì nữa?

Huy và Quyên cưới nhau sau hai năm yêu đương. Cả hai quen biết qua bạn bè, ấn tượng đầu đều rất tốt nên cứ tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân Huy và Quyên đều từng trải qua một vài mối tình, có sâu đậm cũng có mờ nhạt. Nhưng đều đã đến tuổi lập gia đình lại tìm được người thích hợp nên cũng không đắn đo quá nhiều cho việc kết hôn. Đúng người đúng thời điểm, thế là họ thành vợ chồng

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hai năm đầu mới cưới là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của cả hai. Thời gian đó Huy cũng không quá bận rộn trong công việc, cứ tan làm là chạy về với vợ. Cả hai trải qua 2 năm vợ chồng son rất ngọt ngào, đi đâu cũng có nhau, đều nghĩ cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đến năm thứ ba, khi Quyên sinh con đầu lòng thì mọi chuyện dần thay đổi. Thời gian khi Quyên vừa mới sinh con, Huy cũng thương vợ lắm, luôn đỡ đần vợ việc chăm con. Nhưng đến khi con được 1 tuổi thì Huy bắt đầu bận rộn hơn khi được thăng chức. Anh bắt đầu rượu chè nhậu nhẹt, quen biết bạn bè cũng nhiều hơn trước mà bỏ bê gia đình.

Cũng đúng lúc này, Quyên lại mang thai con thứ hai. Cách con đầu chỉ vỏn vẹn 1 năm nên chuyện chăm con với Quyên lại càng vất vả hơn. Dù rằng Huy mướn cả người giúp việc để giúp vợ khi anh đi bận đi công tác nhưng có người giúp việc nào đỡ đần, yêu thương vợ được như chồng đâu? Lại thêm việc sinh hai con xong, thân hình Quyên từ gọn gàng thon thả, giờ lại phì nhiêu đầy vết rạn. Quyên tự ti đến mức chẳng khi nào dám bật đèn khi gần gũi với chồng.

Chồng vô tâm bật khóc nức nở khi vô tình nhìn qua khe cửa khi vợ đang tắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn phần Huy, từ lúc vợ sinh con thứ hai, mỗi lần ân ái đều không còn được như trước. Anh cũng có cảm giác không còn muốn gần vợ như thời chưa có con. Anh lại bận rộn hơn, thời gian về nhà lại càng ít. Cùng lúc đó, vì tính chất công việc, anh có nhiều hơn những mối quan hệ và đối tác. Nhiều đối tác lại còn muốn Huy dẫn đến các beer club, thậm chí là quán bar để giải khuây. Dần dà, bên cạnh Huy lúc này không ít mỹ nữ. Huy cũng chỉ là đàn ông, khó tránh cám dỗ. Việc ôm ấp, thậm chí là lên giường với gái lạ bên ngoài dần trở thành cảm giác mới mẻ và đầy kích thích mà Huy khó từ chối được.

Lần đó, đang ngồi cạnh vợ thì Huy nhận được tin nhắn. Là tin nhắn từ một cô nàng vô cùng quyến rũ mà anh mới quen. Cô ta hẹn anh ra quán quen, bạn bè anh cũng đang đợi ở đó. Thấy vậy, Huy hí hửng quần áo bảnh bao đi gặp gái đẹp. Đúng lúc anh chuẩn bị xuống nhà thì đi ngang nhà tắm hé cửa. Anh cũng không tính để ý gì, vì vợ sề của anh mà, cô ấy tắm táp thì có gì đáng để nhìn? Nhưng chỉ vừa lướt mắt qua thì anh thấy gì là lạ. Anh chợt dừng bước, tiến sát lại khe hở cửa nhà tắm rồi như chết sững. Phản chiếu trong gương là hình ảnh chiếc bụng đầy vết rạn của vợ, cả vết mổ lần đó sinh con khó của vợ. Anh thẩn thờ, trong lòng như có gì đó đổ vỡ. Hóa ra đây là lý do mỗi lần gần nhau, vợ anh đều muốn tắt đèn…

Anh lách vào khe cửa, tiến đến gần vợ hơn. Anh cầm chiếc bông tắm cạnh bên, bắt đầu chà lưng cho vợ. Vợ anh ban đầu ngại ngùng lắm, cứ bảo anh ra ngoài đi. Nhưng nói hoài anh cũng không nhúc nhích nên cô đành để mặc anh. Huy chà lưng cho vợ, lại giúp vợ kì cọ. Anh thấy lòng thắt lại khi thấy thân hình ngày một bị tàn phá vì sinh con của vợ. Anh thấy mắt mình cay cay, sao đến giờ anh mới nhận ra vợ anh vì anh mà hy sinh thế này? Cô ấy nào có còn là cô gái xinh đẹp, mọi gã đàn ông đều khao khát có được. Vì anh mà vợ bằng lòng thế nào, sao anh không biết? Anh còn vì chán chê vợ mà tìm thú vui bên ngoài. Vô tâm như anh có xứng đáng làm chồng không?

- Vợ à, từ nay mỗi lần tắm để chồng kì cọ cho vợ nhé?

- Em…em tự làm được mà..

- Không, vợ phải để anh làm, để anh biết vợ vì anh và con mà có nhiều vết rạn xấu xí thế này...

Huy thấy vợ ngậm ngùi xúc động mà càng cảm thấy có lỗi với vợ. Tối đó, anh hủy hẹn với bạn bè và cũng kết thúc luôn với cô bồ xinh đẹp. Anh ở nhà, đấm bóp cho vợ, giúp vợ chăm con. Huy hứa với mình từ nay sẽ đền bù cho vợ không thiếu gì. Vợ vì anh bằng lòng xấu xí, anh sẽ vì vợ thủy chung một đời. Đàn ông tài cán gì nếu chỉ biết nhậu nhẹt, bồ bịch vợ con? Người vợ mình mình cũng không biết yêu thương thì còn đủ tư cách làm gì nữa?

Đêm tân hôn chồng bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chọ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim chị...

Đêm tân hôn chồng bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chọ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim chị...

Đến đêm tân hôn, chị nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với chị. Thấy thế, chị vì ngại ngùng mà run run tay kéo áo chồng thì nghe anh quát lớn: “Mệt xác! Để tôi ngủ!”.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 18 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 18 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 13 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau