Chồng vênh váo đưa bồ về nhà, vợ mở két gom gọn 2 tỷ bỏ đi và cái kết không tưởng sau 3 tháng khiến cả nhà choáng váng

Sau khi Mai sinh con thứ hai vẫn là con gái thì Đức đâm ra càng chán chê vợ mình. Anh bỏ luôn vợ con ở nhà mà đi tìm của lạ bên ngoài. Anh không thể để bạn bè cứ chê cười không sinh được con trai, anh quyết tâm phải kiếm được một thằng cu đem về. Mai thấy chồng suốt ngày bỏ bê vợ mà buồn lắm. Sau khi sinh hai con, lại buồn rầu chuyện chồng chán mình mà cô như già đi cả 10 tuổi. Mẹ chồng cô còn thẳng thừng: “Cứ vậy chồng nó bỏ theo con khác thì đừng có thấy lạ!”. Nhưng cứ tối ngày chăm con, đến cả thời gian ngồi nghỉ cũng không có thì cô lấy đâu ra lúc chăm chút mình đây?

Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn thì Mai nghe tin Đức bồ bịch ở ngoài. Cô cứ nghĩ chồng chắc cũng chỉ đi tìm bạn bè giải khuây, chứ nào biết anh ngoại tình như thế. Thậm chí, sau đó, Đức còn không ngần ngại đem gái về nhà, ngủ ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng Cô bồ xinh đẹp thấy Mai đang ôm con bèn bĩu môi:

- Có đẻ con trai thôi cũng không làm được. Vợ gì mà xấu xí, dơ bẩn thế không biết? Em chẳng hiểu sao anh ở chung được với cô ta đấy!

- Em cứ kệ ả ta. Giờ chỉ cần đẻ con trai cho anh thôi là muốn gì anh cũng cho. Còn cô, mai dọn ra khỏi nhà tôi cho đỡ chướng mắt!

- Ừ tôi đi, đừng có hối hận đó!

- Thứ đàn bà như cô việc gì tôi phải hối hận?

Mai vừa tức vừa đau lòng. Chồng cô đã tàn nhẫn thế thì cô cũng không nể tình nữa. Mai để 2 con ở lại nhà chồng cho bà nội trông. Cô tráo chìa khóa két sắt của chồng rồi mở lấy 2 tỷ anh ta để dành mấy nay. Có tiền, Mai lên thẳng nhà chị họ ở thành phố.

Ở nhà, Đức hết quấn quýt lấy cô bồ rồi lại vào phòng mở két lấy tiền. Nhưng vừa vào thì anh hoảng hồn khi thấy két sắt trống không. Nhà cũng chẳng có dấu hiệu gì trộm vào. Chỉ có thể là Mai lấy. Giờ thì có tìm thế nào Đức cũng không thấy tâm hơi của Mai.

Phần Mai, cô bắt đầu đi thẩm mỹ viện để “trùng tu” nhan sắc của mình. Hết hút mỡ, làm trắng da, rồi lại phẫu thuật nâng ngực đủ hết. Mai không tin với ngần đó tiền cô không thể khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Không sai, chỉ 3 tháng sau đó, Mai như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Đến người quen khi gặp lại cũng không thể nhận ra cô. Cô nhìn mình trong gương, cười mãn nguyện. Giờ đã là lúc cô trở về cho chồng bài học.

Sáng hôm đó, khi vừa về tới đầu ngõ thì Đức và bồ nhìn thấy một siêu xe đậu trước cửa nhà mình. Có một người phụ nữ xinh đẹp, đeo kính râm bước xuống xe rồi vào nhà Đức. Anh có phần ngỡ ngàng, anh nào có quen ai xinh đẹp thế đâu? Đến khi gỡ kính râm ra, người phụ nữ đó mới lên tiếng:

- Ồ không nhận ra cô vợ xấu xí ngày đó của anh à?

- Mai….không, làm sao có thể…

Ảnh minh họa: Internet

- Sao lại không? Anh không biết chỉ cần có tiền, đàn bà có thể đẹp lên sao? Tôi có tiền là có thể đẹp như cô ta. Còn anh có bỏ ra bao nhiêu cũng đừng mong kiếm được người vợ như tôi. Nên cứ tiếp tục đi tìm con trai đi nhé! Bạn trai đại gia của tôi đang chờ.

- Cô…tiền của tôi…

- Anh đừng quên tiền đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi chỉ lấy lại đúng những gì mình bỏ ra. À, còn đây là nửa tỷ, như tiền trả mấy tháng nay anh trông con cho tôi. Giờ tôi đem con đi, đơn ly hôn tôi cũng ký rồi. Đây nhé!

Nói rồi Mai đi thẳng vào nhà dứt khoát dắt hai con đi. Cô biết nếu để con ở ngôi nhà chỉ trọng nam khinh nữ này thì đúng là địa ngục.

Khi Mai lên xe thì Đức mới như chợt tỉnh ra. Anh vội chạy theo:

- Đừng Mai à, anh biết anh sai rồi. Đừng dắt con đi, về đi em…

Nhưng quá muộn rồi, Mai vội thúc tài xế mới thuê lái xe đi. Từ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…