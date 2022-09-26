5 dấu hiệu ‘chắc như đinh đóng cột’ chồng bạn đang ôm ấp bồ sau lưng bạn, chớ chủ quan

Tâm sự 26/09/2022 17:47

Đây đều là những hành động đầy đề phòng của đàn ông ngoại tình, vì họ muốn giấu diếm tội lỗi của mình.

Hành động luôn tỏ ra đề phòng

Cứ để ý đến cách chồng bạn giữ điện thoại mỗi khi ở nhà hay gần bạn thì sẽ thấy liền thôi! Anh ấy luôn giữ khư khư điện thoại bên mình, không muốn ai chạm đến. Ngày trước, cứ về đến nhà là chồng thoải mái để điện thoại trên bàn, nhiều khi là quăng bừa đâu đó rồi cũng không nhớ. Nhưng bây giờ đã khác, chồng luôn mang điện thoại bên mình, ngay cả khi vào nhà vệ sinh. Vợ cứ để ý kỹ xem, tất cả máy tính, điện thoại của chồng đều có mật khẩu. Hoặc những mật khẩu anh ấy đặt ngày trước mà bạn biết đều được thay đổi hết, thì hãy cẩn thận!

Hãy nhìn cách chồng trả lời mỗi khi bạn hỏi anh ấy đang đi đâu, làm gì. Dù rằng đàn ông không mấy thích khi bị vợ hỏi như thế. Nếu là người chồng chung thủy với vợ, anh ấy sẽ có sao trả lời vậy, rất ngắn gọn như để vợ yên tâm. Nhưng đàn ông ngoại tình sẽ nói rất dài dòng, với đủ lý do và nguyên nhân. Nhiều người vì bị vợ hỏi mà đâm ra khó chịu, nói năng cũng không còn được như trước.

Đây đều là những hành động đầy đề phòng của đàn ông ngoại tình, vì họ muốn giấu diếm tội lỗi của mình

Luôn lấy công việc ra làm lý do

Mọi người vợ nên hiểu, chẳng có người chồng nào bận tới mức không có nổi thời gian cho gia đình Quan trọng là anh ta muốn hay không mà thôi. Nếu chồng bạn luôn lấy lý do bận rộn để về nhà trễ, bỏ bê vợ con thì vợ nên xem xét lại. Phụ nữ luôn nhớ, công việc luôn dễ dàng trở thành lý do đầy thuyết phục để bao biện cho đàn ông ngoại tình.

Nếu bạn không chấp nhận lý do này, chồng có thể trở nên bực bội, còn trách bạn vô tâm không cảm thông cho chồng. Lúc này, đừng ngu dại hùa theo lý do của anh ta, mất chồng như chơi nhé!

5 dấu hiệu ‘chắc như đinh đóng cột’ chồng bạn đang ôm ấp bồ sau lưng bạn, chớ chủ quan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hay quên tới quên lui

Nếu một người đàn ông cùng lúc giữ quan hệ với hai người phụ nữ sẽ có lúc anh ta trở nên rối trí, dẫn đến nhầm lẫn. Đàn ông có tính toán thế nào cũng sẽ có lúc sơ sẩy. Hãy cứ để ý đi, sẽ có lắm lúc chồng nhớ nhầm tên quán ăn cả hai thường lui tới, chỉ vì anh ta đi ăn với người phụ nữ kia ở quán khác. Anh ta cũng có thể quên thói quen của bạn, vì dần phải nhớ thói quen của nhân tình.

Phụ nữ khôn ngoan phải nhớ sự nhầm lẫn này của chồng lặp lại nhiều thế nào, nếu càng ngày càng nhiều thì đừng chủ quan!

Hờ hững khi ở bên vợ

Đàn ông ngoại tình, có che đậy thế nào cũng không thể như lúc trước. Khi ở cạnh vợ, họ sẽ trở nên hờ hững hơn trước. Mọi thứ đều nhạt đi, chuyện gì họ cũng gật đầu chẳng ý kiến. Có khi bạn than thở gì, hay bạn làm gì không đúng, anh ấy cũng chẳng ý kiến. Nếu là lúc trước, chồng sẽ cùng bạn giải quyết. Vợ đừng xem nhẹ, đây rõ ràng là dấu hiệu bạn không còn là mối quan tâm duy nhất của chồng. Anh ta đang để tâm đến người khác, nên sự tập trung và quan tâm sẽ không còn dành duy nhất cho bạn nữa.

Có sự thay đổi về bề ngoài

Nếu ngày trước, chồng là người không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài, xuề xòa mà giờ lại chải chuốt hơn, từ quần áo, đầu tóc đến nước hoa thì vợ nên cẩn trọng! Đàn ông khi ngoại tình luôn muốn mình đẹp hơn trong mắt nhân tình. Nếu thấy chồng ngày một quan tâm đến bề ngoài, vợ phải suy nghĩ ngay đến việc rất có thể chồng đang lừa dối sau lưng bạn!

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Đàn ông phải hiểu, tất thảy thứ tình cảm trên thế gian này đều không đủ sức dẻo dai và bền bỉ bằng nghĩa tình vợ chồng Vì vậy đừng dại đánh đổi bất cứ đoạn nhân duyên nào ngoài kia để cắt đứt sắc son vợ chồng. Hối hận cả đời đấy, đàn ông à!

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Từ khóa:   tâm sự chuyện gia đình chuyện hôn nhân

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