Mở cửa ra, bố mẹ và tôi đều sốc nặng khi thấy anh rể túm tay lôi kéo vợ, còn chị gái tôi thì đầu bù tóc rối, trên mặt còn hằn in dấu đỏ hình năm ngón tay. Rõ ràng chị đã bị chồng tát.

Nhà tôi vẫn không quên được tối hôm đó. Khoảng 11 giờ đêm, cả nhà đã lên giường đi ngủ thì ngoài cửa vang lên những tiếng đập ầm ầm.

Nói xong anh ta quăng mạng túi hành lý vơ vội của chị gái tôi xuống đất rồi quay người bỏ đi luôn. Bố mẹ tôi kinh hãi và đau đớn nhìn con gái, vội vã đưa chị vào nhà hỏi han.

- Hôm nay con mang cô ta trả lại cho ông bà. Chồng đi công tác mấy ngày mà dám đưa trai lạ về nhà ngủ. Con không thể tha thứ được! Có bằng chứng rành rành ra đấy nhưng vẫn còn chối bay chối biến. Người vợ không có đạo đức và liêm sỉ như thế, con không cần nữa đâu!

Chị tôi thề thốt không làm gì sai cả. Anh rể đi công tác 5 ngày, chỉ có chị và mẹ chồng ở nhà. Hai anh chị cưới nhau mới được gần một năm thôi và vẫn chưa sinh con. Chồng vắng nhà, chị vẫn đi làm và sinh hoạt như bình thường. Có một tối mẹ chồng sang nhà một bà bạn chơi rồi ngủ lại. Vậy thôi mà đến khi anh rể về nhà lại tìm được một chiếc quần lót đàn ông dưới gầm giường ngủ của hai vợ chồng.

Sau khi biết có một đêm mẹ đi vắng, anh rể đùng đùng tức giận cho rằng đêm đó chị dâu đã dẫn người tình về nhà hú hí. Chị giải thích mong chồng tin tưởng nhưng anh kiên quyết không nghe. Thực ra cũng khó trách, bởi bằng chứng còn lưu lại rõ ràng ra đấy. Trong nhà không lắp camera nên chị tôi không biết phải biện minh cho mình thế nào.

Nghe chị gái kể xong, đến nhà tôi còn bán tín bán nghi. Anh rể bình thường rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Có lẽ vì đối xử tốt với vợ như thế mà chị còn ngoại tình nên anh mới căm phẫn tới mức ấy. Nếu chị thật sự cặp bồ, chưa chắc chị đã nói thật với bố mẹ và em gái. Cũng bởi trước nay anh rể rất tốt nên nhà tôi thậm chí còn nghi ngờ chị gái nói dối.

Bố mẹ tôi giục con gái đi ngủ, có chuyện gì thì giải quyết sau. Cứ nghĩ anh chị khó mà quay về được với nhau vì có vẻ anh rể rất kiên quyết. Ai ngờ đâu sáng sớm ngày hôm sau anh rể hộc tốc lao đến. Nhìn thấy chị tôi, anh lập tức sụp xuống chân vợ cầu xin tha thứ. Chẳng những thế anh còn đưa ra 2 tỷ đồng, bảo rằng mình sẽ mua nhà để anh chị chuyển ra ngoài sống.

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Lúc ấy tất cả mới kinh hãi khi biết chuyện này tất cả là một tay mẹ chồng chị tôi sắp xếp. Bà không ưa con dâu từ lâu rồi nhưng anh rể kiên quyết cưới chị ấy. Lấy về thấy con trai đối xử tốt với con dâu, bà lại càng chướng mắt. Bà quyết định không trực diện đối chọi mà tìm cách lắt léo để vợ chồng con trai phải ly hôn.

Cái đêm mẹ anh rể đi vắng, thực ra bà đã lén bỏ 1 chiếc quần lót đàn ông xuống gầm giường của các con. Chị tôi sáng ra đi làm nên không phát hiện ra. Đến tối anh rể về, nghiễm nhiên nhìn thấy luôn. Vậy là mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của bà ấy.

Nhưng không may là đêm đó anh rể từ nhà tôi về vừa hay nghe được mẹ đang gọi điện khoe chiến tích với bà bạn thân. Anh tức giận đùng đùng đòi ra sống riêng, không ở chung với mẹ nữa. Anh còn đòi cả tiền mình từng gửi bà từ hồi còn độc thân để mua nhà cho vợ chồng ra ngoài ở. Tiền anh làm được sau đám cưới thì mang đi đầu tư cả rồi. Hôm sau mẹ anh rể mới trả tiền cho con, anh lập tức đến xin vợ tha thứ.

Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm khi chị gái thật sự ko ngoại tình, anh chị đoàn tụ bên nhau, anh rể cũng đủ cứng rắn để bảo vệ vợ. Sao trên đời này lại có bà mẹ chồng quá đáng thế, chẳng mong con trai được hạnh phúc?