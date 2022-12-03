Giả vờ nói đi công tác để theo dõi chồng, anh ta liền diện quần áo sạch sẽ nước hoa thơm phức đi gặp nhân tình, danh tính cô ta khiến tôi như muốn 'vỡ tim'

Nhưng vì lý do nào đó mà cả hai đều chia tay mối tình nhiều năm của mình. Để rồi, tôi và anh nói chuyện với nhau như “ông – tôi” những người bạn cùng cảnh ngộ. Cứ như thế, thời gian trôi đi, hơn 2 năm sau chúng tôi nhận ra cả hai đã dành tình cảm cho nhau.

Tôi và anh đến với nhau không dễ dàng gì, tình yêu xuất phát từ những khó khăn thử thách. Anh và tôi quen nhau khi sống chung xóm trọ, khi đó cả hai đứa đã có người yêu.

Chỉ là, khi anh nói tôi là bạn gái anh, bố mẹ anh đã phản đối kịch liệt, cả gia đình anh cấm đoán chúng tôi với lý do tôi và anh không hợp tuổi, lấy nhau có thể sẽ có người gặp họa.

Tình yêu cũng nảy nở từ những cuộc đi chơi cùng bạn bè, từ những cuộc vui rượu chè quá chén. Anh nói yêu tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai đứa có thời gian hiểu và yêu thương nhau, cũng nắm rõ quá khứ của nhau.

Dù vậy thì anh vẫn khăng khăng lấy tôi khiến bố mẹ anh tăng xông. Bố anh phải nhập viện mấy tháng vì việc này, thật may bác qua khỏi nếu không tôi sẽ phản ân hận cả đời. Sau chuyện đó, bác cũng suy nghĩ tích cực hơn vì cuộc đời ngắn ngủi, sống với người mình yêu thương mới là quan trọng.

Tôi được gia đình anh chấp nhận, bố mẹ anh cũng vì cách ứng xử chân tình, khéo léo của tôi mà càng ngày càng yêu thương tôi như con cái trong nhà.

Vợ chồng trải qua nhiều sóng gió nên càng yêu thương nhau. Ở bên anh lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc tin tưởng. Chuyện con cái khó khăn, anh không bao giờ ý kiến mà luôn động viên tôi.

Nguyên nhân là do tôi mà anh chưa một lần oán thán và rồi hơn 3 năm, chúng tôi mới có được quả ngọt. Khỏi phải nói cũng biết chúng tôi hạnh phúc thế nào.

Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng cuối cùng, tôi lại nghe tin sét đánh ngang tai từ người bạn thân sau hơn 7 năm tôi gắn bó với anh. Cô ấy nói với tôi rằng: “Chồng mày có vẻ như đang ngoại tình đấy, phải để ý nhé. Tao cảm thấy ông ấy gần đây rất khác”.

Nghe bạn nói vậy, tôi chỉ cười xòa. Tôi tin là chồng tôi sẽ không bao giờ phản bội vợ… Tôi chủ quan đến mức anh đi đâu, làm gì với ai, có cho tôi xem điện thoại tôi cũng không quan tâm, chưa từng hỏi.

Nhưng hôm nay, tôi đọc được một bài báo nói về chuyện ngoại tình dù người vợ và chồng mới vào sinh ra tử, tôi bắt đầu chột dạ.

Lần đó, tôi nói đi công tác, gửi con nhà bà ngoại nhưng thực ra, tôi về ngoại chơi để xem động thái của chồng. Hôm sau, tôi bất ngờ trở lại nhà mình và thấy chồng đang ăn mặc rất đẹp, đi đâu đó.

Tôi đi theo xe chồng thì bàng hoàng phát hiện anh dừng chân tại nhà người bạn thân, chính là cô bạn cảnh báo chuyện chồng tôi ngoại tình.

Có chút run rẩy, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy hai người họ khoác tay nhau vui vẻ cười nói. Trái tim tôi vỡ tan tành, nước mắt cứ ở đâu kéo tới khiến tôi lịm đi. Thì ra, người bạn thân cảnh báo chuyện chồng tôi ngoại tình là thế này đây.

Cô ấy có mục đích gì khi cố tình cảnh báo mối quan hệ của chồng tôi và cô ấy?

Hơn 7 năm làm vợ làm chồng, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, chẳng có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu. Một người chồng có yêu thương vợ đến mấy, xuất phát điểm tình yêu có khó khăn thử thách đến bao nhiêu thì cuối cùng họ vẫn có thể ngoại tình.

Điều duy nhất họ nghĩkhi ngoại tình chính là sẽ không bao giờ để vợ biết chuyện này và dù vợ có biết thì cô ấy cũng sẽ tha thứ cho mình lần đầu, mình sẽ không bỏ vợ.

Đó là cánh đàn ông nghĩ vậy bởi khi người phụ nữ bị phản bội, thứ họ mất đi không chỉ là tình yêu mà còn là niềm tin. Dù anh có thể không ly dị vợ nhưng phản bội chính là nguồn cơn của mọi cuộc ly hôn. Và lúc đó, chưa biết chừng người vợ yêu thương anh tha thiết, hết lòng vì các con sẽ buông bỏ chứ đâu phải người đàn ông?

Tôi quyết định ba mặt người bạn kia để nói rõ ràng, tại sao một người bạn thân tôi coi như chị em lại có thể cướp chồng bạn. Lúc này, cô ấy mới nói sự thật. Cô ấy không hề có tình cảm với chồng tôi nhưng anh ta liên tục chài mời cô ấy. Có lẽ, về nhan sắc và cách sống, cô ấy phù hợp với chồng tôi hơn bản thân tôi.

Tiếp xúc nhiều, anh cảm nhận mình thực sự đã có cảm tình với người phụ nữ kia. Nhưng cô ấy cũng chỉ muốn cảnh báo cho tôi biết, người đàn ông mà tôi tin tưởng tuyệt đối là hạng đàn ông như vậy, đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào một người để đến khi thất vọng, đau khổ sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Sau ngày hôm đó, cô ấy cũng đã nói lời chào tôi và dọn đi chỗ khác sống. Thực ra, cô ấy đã có dự định từ rất lâu rồi, nhân chuyện này muốn cảnh cáo tôi một bài học để tôi tỉnh ngộ. Còn anh, cũng chỉ biết quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tất cả đã không còn như xưa.

Đúng là tôi vì quá yêu anh, thương con mà chấp nhận nhưng cứ nghĩ đến việc anh muốn mồi chài bạn thân của vợ mà tôi không khỏi đau lòng. Rồi đây, khi tình cảm không còn sâu đậm như trước, liệu rằng, tôi có thể bao dung mà chấp nhận quá khứ để ở bên anh mãi mãi?

Thế mới nói, đàn ông đừng bao giờ thử thách tình yêu của phụ nữ quá đà, họ có thể vì yêu mà tha thứ nhưng cũng có thể vì yêu mà buông tay.