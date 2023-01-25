Chồng đưa sếp nữ vào nơi này, bị phát hiện thì lại bao biện bằng lý do khó đỡ

Tâm sự 25/01/2023 06:35

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh cùng nhân tình, nhìn thấy tôi, mặt anh tái mét. Tôi vì không muốn làm mất mặt chồng nên bảo anh về nhà nói chuyện.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi làm kinh doanh riêng nhưng kinh tế không ổn định, bữa đói, bữa no. Đến năm 2017, vợ chồng tôi quyết định đóng cửa hàng. Chồng tôi vào làm việc ở một công ty bảo hiểm còn tôi xin làm kế toán ở một nhà hàng nhỏ. Từ lúc chồng tôi làm ở công ty đó đến giờ, tôi thấy kinh tế trong nhà ổn định hơn. Tháng nào chồng cũng đưa lương đủ.

Tuy nhiên, tôi thấy tính tình anh có nhiều phần thay đổi. Anh ăn diện chải chuốt, nói năng lịch sự, ngon ngọt với người ngoài nhưng về đến nhà là cáu gắt, gây sự với vợ. Tôi vừa lo đi làm ở công ty, vừa lo cơm nước, chợ búa, nuôi dạy con cái nhưng động đến việc gì anh cũng tỏ ý không hài lòng, chê bai tôi xấu người lại vụng dại.

Tôi âm thầm theo dõi và tìm hiểu thì phát hịên ra chồng tôi đang đong đưa, tư tình với một sếp nữ của một ngân hàng lớn. Bà này đang ly thân với chồng và hơn chồng tôi tới 15 tuổi. Tôi thu thập mọi chứng cứ và nói hết mọi chuỵên với chồng. Chồng tôi ban đầu cãi bay cãi biến nhưng trước những chứng cứ quá rõ ràng thì anh xuống nước nhận lỗi. Tôi vì con mà tha thứ một lần. Sau lần đó, tôi thấy anh có nhiều thay đổi, quan tâm đến vợ con nhiều hơn.

 

Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, tôi lại thấy bất an khi chồng thường xuyên về muộn. Điện thoại đến, anh toàn ra ngoài hành lang nghe chứ không ngồi trong nhà. Trong một buổi liên hoan mừng mùng 8/3 của ngân hàng, tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện chồng tôi cùng người đàn bà đó vẫn ngồi chung bàn tiệc, cười nói vui vẻ. Sau đó, cả hai còn lén vào nhà WC và chốt cửa. Tôi đứng bên ngoài mà người run lên vì ghen giận nhưng vẫn cố bình tĩnh quay clip để khi về nhà chồng tôi có chứng cứ để nói chuyện. (Nhà chồng thường bênh chồng tôi, trách tôi ghen tuông mù quáng).

Chồng đưa sếp nữ vào nơi này, bị phát hiện thì lại bao biện bằng lý do khó đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh cùng nhân tình, nhìn thấy tôi, mặt anh tái mét. Tôi vì không muốn làm mất mặt chồng nên bảo anh về nhà nói chuyện. Vừa về đến nhà, anh đã trách móc tôi không tin tưởng chồng nên theo dõi anh. Đến lúc tôi đưa ra bằng chứng thì anh xuống giọng nói sếp nữ say quá nên anh dẫn vào nhà vệ sinh để nôn mửa, sợ mọi người hiểu lầm nên anh phải chốt cửa lại.

Tôi đã theo dõi từ lâu nên biết rõ mục đích của hai người. Ban đầu, người đàn bà đó vào nhà vệ sinh trước, sau đó, chồng tôi mới bước vào sau chứ hoàn toàn không có chuyện say xỉn như anh ta kể. Vậy mà anh ta vẫn thề thốt là không có chuyện gì. Tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ bố cho con nên cố nhẫn nhịn.

Hôm trước là sinh nhật con trai tôi. Tôi nhắn chồng về sớm để cả nhà đông đủ nhưng anh đi đâu tắt máy, tôi gọi điện, nhắn tin đều không được. Lúc về đến nhà, vợ chồng tôi cãi nhau, anh bỏ đi cả tuần không về nhà. Tôi biết anh lại ngựa quen đường cũ, tìm đến người đàn kia. Tôi thương con tôi còn quá nhỏ mà đã thiếu đi tình cảm của bố. Nhưng chuyện vợ chồng tôi thế này, chắc không thể cứu vãn được nữa rồi.

Vừa trả hết nợ thì phát hiện chồng ngoại tình, danh tính của 'tiểu tam' khiến tôi giật mình

Vừa trả hết nợ thì phát hiện chồng ngoại tình, danh tính của 'tiểu tam' khiến tôi giật mình

Nghi ngờ chồng chơi cá độ bóng đá lại, tôi lén lút đọc trộm tin nhắn của anh thì phát hiện chồng tôi ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống