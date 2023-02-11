Chồng U70 còn cặp kè với gái bằng tuổi con, vợ già âm thầm chơi chiêu ‘bản lĩnh của quý’ sau đúng 1 tháng, ông sững sờ vì kết quả ‘tắt ngúm lửa lòng’

Biết chồng 'trẻ không chơi, già đổ đốn' nhiều ngày, vợ cứng tim vì hết chịu nổi nhưng kiên quyết làm điều mới.

Vợ chồng ông Đỗ Văn Ba 63 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội đều là cán bộ về hưu. Các con các cháu không ở cùng bố mẹ. Ông Ba có cả căn nhà cho sinh viên thuê thu vài chục triệu đồng/tháng. Cuộc sống về hưu của ông bà rất an nhàn. Tuy nhiên, bước sang tuổi lục tuần, ông Ba lại trái tính, trái nết. Trước khi khi còn công tác ông chỉn chu cho gia đình, cho lối sống lành mạnh bao nhiêu thì về già ông lại muốn chơi bời dối già bấy nhiêu. Ban đầu, ông Ba chỉ gạ tình những người đàn bà đã ly hôn hoặc góa phụ trước đây làm việc cùng cơ quan. Sau rồi gạ cả những người thuê nhà. Chỉ cần ai đồng ý là ông sẵn sàng. Đi kèm với đó, số tiền cho thuê nhà hàng tháng cũng bay theo "người đẹp" hết.

Ảnh minh họa: Internet Vợ ông Ba vốn hiền và bà ngại thị phi. Với tâm lý "xấu chàng hổ thiếp" nên bà im lặng là chính. Gần đây, không chỉ dừng lại ở những cuộc vui sớm nở, tối tàn, ông Ba ngang nhiên cặp bồ với một cô gái trẻ bằng tuổi con trai lớn của mình. Vợ ông biết nhưng cũng chỉ biết im lặng vì bà không còn khả năng phục vụ chồng mình chuyện chăn gối. Điều vợ ông Ba luôn thấy mệt mỏi là cảm giác mất mặt, xấu hổ với thông gia vì ông bà đã có đầy đủ thông gia, dâu rể, nội ngoại. Bao nhiêu lần bảo chồng nhưng ông không chịu nghe. Bà sợ chồng đi lại với nhân tình có thêm đứa con sẽ rất phức tạp. Các con của họ nói nhiều cũng đành chán. Ai cũng sợ bị lộ ra thì mọi người đều xấu hổ nên chỉ âm thầm chỉ trích nhau.

Cuộc sống về hưu tưởng an nhàn tuổi già, vui cùng con cháu ai ngờ lúc nào vợ ông Ba cũng buồn bã vì chồng mê gái trẻ. Một lần, đi họp hội hưu trí cơ quan, bà được người ta mách cách triệt tiêu "bản lĩnh quý ông" của chồng. Muốn bỏ cái thói “trẻ không chơi, già đổ đốn” của chồng, bà Ba lên kế hoạch rất kỹ càng. Ảnh minh họa: Internet Vì chồng bà bị bệnh thoái hóa ở đầu gối. Bà đành ngâm cho chồng bình rượu chữa xương khớp. Khi đi mua thuốc về chữa bệnh xương khớp, bà mua thêm lạng cao trăn về cho vào bình rượu. Về nhà, ông Ba mỗi ngày lôi ra uống hai chén rượu uống cùng bữa cơm. Khoảng 1 tháng sau, ông Ba thấy nhu cầu sinh lý giảm hẳn. Nếu trước đây chỉ 2, 3 ngày không sang gặp bồ trẻ là ông thấy khó chịu, nhớ nhung thì đến nay cả tuần ông chẳng cần tới gặp cô bồ của mình. Biết bài đã hiệu nghiệm, vợ ông Ba cảm thấy vô cùng vui mừng vì khả năng sinh lý của chồng đã có dấu hiệu suy giảm. Suốt 6 tháng uống bình rượu thuốc, ông Ba cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình không còn nữa. Ông tìm tới bác sĩ khám thì được chẩn đoán liệt dương tạm thời. Thắc mắc về liệt dương tạm thời do dùng thuốc, vợ ông thừa nhận trong rượu chữa xương khớp có cao trăn. Vì không biết cao trăn gây yếu sinh lý, tưởng bổ nên ngâm cho chồng uống. Ông Ba nghe vợ nói thì nhận ra chuyện "tắt lửa lòng" gần đây là do món cao trăn vợ bồi bổ cho. Nhưng ở tuổi này rồi với lại bao chuyện phiền lòng xẩy ra trong gia đình thì ông cũng chẳng thể trách gì vợ con thêm nữa.

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